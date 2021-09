OnePlus kommer med mange forbedringer i forhold til de originale OnePlus Buds. De nye OnePlus Buds Pro leverer en fremragende lydoplevelse, effektiv aktiv støjreduktion, god batterilevetid og har en virkelig behagelig pasform. Selvom de måske ikke slår Apple AirPods Pro af pinden, så giver OnePlus Buds Pro virkelig god værdi for pengene og er et godt alternativ til f.eks. Galaxy Buds Pro.

Den korte anmeldelse

OnePlus Buds Pro er det tredje sæt true wireles in-ear øretelefoner fra firmaet, og de er uden tvivl de allerbedste til dato. Selv om OnePlus er mest kendt for sine fremragende mobiltelefoner, så er trådte de også ind på markedet for trådløse øretelefoner i 2020 med OnePlus Buds (som ikke var så imponerende). Senere samme år kom de billige Buds Z, som gav virkelig god værdi for pengene.

Den tredje version af de ægte trådløse øretelefoner, OnePlus Buds Pro, er langt det dyreste lydprodukt fra virksomheden. Men prisen er rigtig god, og for den imponerende lydoplevelse, gode batterilevetid og den effektiv støjreduktion, hurtig opladning og funktioner som Zen Mode Air er alt sammen med til at give en premium oplevelse, der er pengene værd.

OnePlus Buds Pro gør et fremragende stykke arbejde med den aktive støjreduktion og formår at blokere ekstern støj med op til 40dB. Du kan vælge mellem tre ANC -tilstande 一 støjreduktion, maksimal ANC og smart mode.

Den medfølgende app, Hey Melody, er tilgængelig for ikke-OnePlus-telefoner og iOS-enheder, hvilket giver et par tilpasningsmuligheder og mulighed for at opdatere ørepropperne. Med hensyn til batterilevetid holder OnePlus Buds Pro op til 38 timer med etuiet, når ANC er slukket. Når ANC er tændt, falder det til 23 timer 一, hvilket stadig er respektabelt. En hurtig 10-minutters opladning af etuiet giver op til 10 timers afspilning, hvilket er ganske praktisk, og der er også understøttelse af trådløs Qi-opladning.

Til en pris på 1.199 kr. er OnePlus Buds Pro et fornuftigt valg til alle, der leder efter støjreducerende ørepropper, som leverer rigtig god lyd uden at koste en formue. Hvis du går efter den allerbedste lyd, bør du tjekke ørepropper som Oppo Enco X eller Samsung Galaxy Buds 2.

OnePlus Buds Pro pris og tilgængelighed

OnePlus Buds Pro blev annonceret sammen med OnePlus Nord 2 i juli og har fået en vejledende udsalgspris på 1.199 kroner. Dermed konkurrerer de i samme prisklasse som for eksempel Samsung Galaxy Buds Pro .

Design

OnePlus Buds Pro sidder behageligt i øret, så du kan have dem på i længere perioder uden problemer. (Image credit: Peter Hoffmann)

OnePlus Buds Pro fås i to farver 一 mat sort og glossy hvid. "håndtagene" på begge er sølv, hvilket giver et tofarvet finish.

Opladningsæsken minder os om en lille æske til bolsjer og er rektangulær med buede kanter og OnePlus-logoet på toppen. Den vejer 52 g, hvilket ikke er den letteste, vi er stødt på. På bagsiden af æsken er der en USB-C opladningsport, selvom den også er kompatibel med trådløs Qi-opladning.

(Image credit: Peter Hoffmann)

Ligesom Apple AirPods har OnePlus Buds Pro lodrette "håndtag". Samlet set vejer hver prop kun 4,35 g, og de er meget behagelige at have på - også i længere perioder. I kassen får du også ekstra ørepropper, hvis standard størrelsen ikke passer til dine ører.

De er vandafvisende med en IP55-klacificering, hvilket betyder, at de ikke kan tåle nedsænkning i vand. Til gengæld kan bruge Buds Pro til træning uden at bekymre dig om, at de går i stykker på grund af lidt sved.

Propperne og kabinettet består af blødt plastmateriale, der ikke tiltrækker fingeraftryk eller støv som blanke materialer - hvilket absolut er et plus, hvis du bedst kan lide rene og pæne øretelefoner.

Audio performance og støjreducering

OnePlus Buds Pro understøtter SBC, AAC, og LHDC codecs. (Image credit: Peter Hoffmann)

OnePlus Buds Pro imponerede, når det kom til deres audio ydelse. De er tunet med fokus på diskant- og basfrekvenserne og understøtter SBC-, AAC- og LHDC-codecs (LHDC understøtter 24bit/96KHz audio op til 900Kbps) og kommer med en Bluetooth 5.2-forbindelse.

De har også Dolby Atmos-understøttelse, selvom den er begrænset til visse OnePlus-enheder (7/7 Pro/7T/7T Pro/8/8 Pro/8T/9/9 Pro), og det samme gælder for lav latens-tilstand, som reducere latens til 94 ms på udvalgte OnePlus -enheder.

Takket være store 11 mm-drivere får du en behagelig og god lydoplevelse med dunkende bas, der giver saft og kraft til musikkken uden at overvælde de andre frekvenser og med masser af plads til vokalen.

Den rene og kraftfulde lyd i OnePlus Buds Pro giver et flot lydbillede til de fleste musikgenrer, selv om lyden ikke er den allermest detaljerede blandt de ørepropper, vi har teste. Audiofile lyttere vil nok foretrække modeller som med et rummeligt lydbillede - selvom de ikke er de mest detaljerede ørepropper, vi har testet, og audiofiler vil nok foretrække modeller som Cambridge Audio Melomania 1 Plus eller Grado GT220.

Hvad angår støjreduktion, harr OnePlus Buds Pro tre niveauer af ANC 一 støjreduktion, smart mode og maksimal støjreduktion. På den højeste indstilling reducerer øretelefonerne op til 40 dB ekstern støj, og det fungerer meget effektivt, så vi for eksempel ikke kan høre lyden af trafik, vindstøj eller et fjernsyn, der kører i baggrunden.

Den "normale" støjreduktionstilstand var langt mindre effektiv i vores test. Det vil give mest mening at bruge smart mode, hvor hovedtelefonerne selv finder ud af, om du er i meget støjende eller mindre støjende omgivelser og tilpasser niveauet af støjreducering efter behov. Men det fungerede ikke altid effektivt nok.

Ligesom de fleste moderne støjreducerende hovedtelefoner er der en såkaldt "transparency"- funktion, som gør det muligt at lukke lyden fra omgivelserne ind, så du f.eks. kan lytte til musik og stadig høre trafikken omkring dig.

App og funktioner

Øretelefonerne vejer nærmest ingenting, og man mærker dem næsten ikke, når de sidder i øret. (Image credit: Peter Hoffmann)

Ligesom AirPods Pro kan OnePlus Buds Pro styres ved at klemme på "stammen"; med ét klem på en af dem kan du afspille/sætte musikken på pause, to klem og musikken hopper til næste nummer. Tre klem kan enten bruges til at hoppe til forrige nummer eller til at tænde for stemmeassistenten (det kan konfigureres i appen), og du kan skifte mellem de forskellige ANC -tilstande ved at klemme og holde stammen. Ét langt vedvarende klem på en af stammerne aktiverer ryk og Zen Mode Air.

Det virker ikke helt intuitivt, første gang vi prøver, men efter at have vænnet sig til styringen med klem, fungerer det rigtig godt. Og det er behageligt ikke at skulle trykke på øretelefonerne, for så slipper vi for at trykke på vores egne ører. Ørepropperne afgiver også en blød kliklyd, når du klemmer knopperne, hvilket er den slags feedback, vi ønskede at se fra AirPods Pro - det er rart at vide, at din berøring er blevet registreret. Der er dog ingen mulighed for at regulere volumen på knopperne.

OnePlus-mobiler finder selv automatisk OneBuds Pro. Andre android-brugere skal hente Hey Melody-app'en. (Image credit: Peter Hoffmann)

Hvis du er en OnePlus-bruger, kender du muligvis Zen Mode-tilstanden, som giver dig mulighed for at tage en pause fra din smartphone i en kort periode. Tilsvarende leverer Zen Mode Air hvid støj gennem ørepropperne, hvilket kan hjælpe dig med at slappe af efter en hektisk dag på arbejde eller bare når du skal sove. For nu er der fem lydbilleder at vælge imellem: Varm solopgang, Meditation, Sommerstrand, Camping ved nattetid og Island solskin, meditation, kysten, natcamping og Island - du kan gemme én af lydene lokalt på dine Buds Pro, så du afspille afslappende Zen Mode air lyde, uden app'en og selv om du ikke har din mobil ved hånden.

En anden ny funktion er OnePlus Audio ID, der afspiller en række bip for at analysere din hørelse og give dig en personlig lydoplevelse. Når du er færdig, kan du høre før og efter lydprøver for at se/høre forskellen.

Hvis du ikke har en OnePlus-telefon (hvis du har det, kan du justere dine Buds i dine Bluetooth-indstillinger) er der en ledsagende app, du kan downloade kaldet Hey Melody. Det er her, du kan se din batteristatus, downloade firmwareopdateringer, skifte mellem forskellige støjreduktionstilstande og udføre en test af øretelefoner.

Batterilevetid

The OnePlus Buds Pro kan oplades i lade-etuiet via Qi-trådløs opladning eller USB-C opladning (Image credit: Peter Hoffmann)

Med støjreducering slået fra kan selve OnePlus Buds Pro øretelefonerne holder op til syv timer, når de er fuldt opladet. Og det er muligt at få yderligere hele 31 timer med lade-etuiet, hvilket giver i alt 38 timers afspilning. Når ANC er tændt, kan ørepropperne holde fem timer og yderligere 23 timer med etuiet, så du får en samlet spilletid på 28 timer.

Batterilevetiden afhænger selvfølgelig også af, hvilken lydstyrke, du bruger. I vores test lykkedes det os at få seks timers kontinuerlig afspilning med 80% lydstyrke og ANC slukket, og det lykkedes os at få 4,5 timer med ANC slået til.

USB-C-hurtigopladningsfunktionen er praktisk: 10 minutters opladning af Buds Pro i etuiet giver to timers spilletid. Fuld opladning af tog kun en time, selvom OnePlus siger, at det normalt tager to timer. Du kan også oplade Buds Pro ved hjælp af en Qi-certificeret telefon eller trådløs oplader.

Skal du købe OnePlus Buds Pro?

OnePlus Bud Pro kan udføre en lydtest, og tilpasser så automatisk lyden for at give en bedre lytteoplevelse - og det virker. (Image credit: Peter Hoffmann)

Køb dem hvis...

Du vil have en lækker lydoplevelse Findes der bedre True Wireless øretelefoner? Ja, men OnePlus Buds Pro giver dig en fremragende lydoplevelse og virkelig lækker bas.

Du i forvejen har en af OnePlus' nyere flagskibsmobiler For at udnytte alle funktionerne i OnePlus Buds Pro såsom LHDC, low-latency mode og Dolby Atmos-lyd skal du have en af de nyere OnePlus flagskibsmobiler (OnePlus 7 og nyere).

Du vil have hurtig opladning Ved at oplade disse knopper kun i en time får du 100% batteri, der holder mindst 20 timer med ANC og op til 24 timer med ANC slukket. En hurtig opladning på 10 minutter giver dig 10 timers afspilning med etuiet.

Har du en OnePlus mobil, finder den automatisk OnePlus Buds Pro, så snart du åbner etuiet. (Image credit: Peter Hoffmann)

Køb dem ikke..

Du vil have en audiofil lydoplevelse Hvis det udelukkende er lydoplevelsen, der er afgørende, vil du få en endnu bedre oplevelse med f.eks. Oppo Enco X, der har en mere balanceret lyd og et mere detaljeret lydbillede end OnePlus Buds Pro.

Du vil have det flotteste design Selv om OnePlus Buds Pro etui ligger godt i hånden og føles som kvalitet, så er det ikke det mest interessante design på markedet. Så her vil du også kunne finde andre, spændende designs.

Du vil have den bedste støjreducering Støjreduceringen i OnePlus Buds Pro er god, men dyrere modeller som Bose QuietComfort Earbuds og Sony WF-1000XM4 er endnu bedre til at skærme dig fra lydene fra dine omgivelser.

Testet august 2021