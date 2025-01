Apple har to store AI-prioriteter i 2025

Apple skal indhente det forsømte på AI-fronten

Opgraderinger af Siri er angiveligt en prioritet

Apple ønsker også at forbedre sine egne AI-modeller

Apple Intelligence er blevet lanceret med en masse hype i løbet af det sidste år, men der er ikke mange, som er blevet imponeret over Apples indsats på dette område. Et nyligt lækket memo viser, at Apple nu måske vil indhente de andre producenters forspring. Notatet afslører Apples to største AI-prioriteter for resten af 2025.

Notatet blev rapporteret i en artikel af Bloomberg (via 9to5Mac), hvor der står, at den højtstående Apple-chef Kim Vorrath er blevet flyttet til AI-afdelingen med den opgave at »få kunstig intelligens og Siri i topform«.

John Giannandrea, Apples chef for AI, annoncerede nyheden i et internt memo, der angiveligt også afslører to hovedmål for afdelingen i de kommende måneder: at forbedre den digitale assistent Siri og opbygge bedre egne AI-modeller.

Det er ingen hemmelighed, at Apple stadig langt bagud, når det gælder AI. Samsung har for nylig lanceret sine AI-fyldte Galaxy S25-telefoner, mens Google bruger den avancerede Gemini AI i næsten alle deres apps og enheder.

AI-opgraderinger

Siri har allerede fået nogle Apple Intelligence-funktioner. (Image credit: Apple)

De to mål, som Giannandrea angiveligt har fremhævet, virker rimelige. Siri var forud for sin tid, da den blev lanceret i 2011, men siden da er den blevet overhalet af konkurrenterne - og det er ofte et Apple-produkt, som brugere klager over.

OpenAI's ChatGPT er et eksempel på en AI-assistent, der er langt mere alsidig og omfattende, og Apple har tilføjet ChatGPT til Siri med iOS 18.2 - en erkendelse af, at Siri i øjeblikket ikke lever op til brugernes forventninger, når det gælder AI.

I det lange løb vil Apple gerne kappe båndene til konkurrerende AI-assistenter, og forbedringer af deres egne Large Language Models (LLM'er) er et skridt i den retning. Derfor er det andet AI-mål i år at arbejde intenst med det formål. Det er også på tide, for virksomheder som OpenAI, Google og Meta har alle omfattende LLM'er, der driver deres AI-teknologier.

Tidligere har vi hørt at Apples egne LLM'er kan være tilstrækkeligt udviklede til næste år til, at en helt ny generation af Siri 2.0 kan lanceres. Udviklingen på området går utroligt hurtigt og koster også mange penge at udvikle. Heldigvis er Apple godt kørende på den front. Så forvent mere nyt, når Apple afslører sine planer for iOS 19 engang i juni på WWDC 2025.