Er det her de første billeder af iPad Mini 5

Det er ved at være længe siden, at Apples iPad Mini 4 kom på gaden, og det er på tide med en afløser. Alligevel har vi ikke set eller hørt meget til iPad Mini 5 . Altså lige indtil nu, hvor vi måske har set de første billeder.

Billederne er blevet delt af Twitter-brugeren @laobaiTD , og ligner en iPad Mini, som ikke helt ser ud som den vi kender – takket være en smal antenne-linje på bagsiden. Dette passer ikke på den iPad Mini 4, vi kender, da den har en stor firkantet antenne-blok på bagsiden, hvis du altså har købt modellen med mobil internetforbindelse.

Derudover ligner billeder stort set den eksisterende model på en prik – inklusiv hovedtelefonudgangen i toppen, højttalerne i bunden, volumenknapperne langs kanten i højre side og et kamera på bagsiden. Ud fra disse billeder kan vi dog ikke se fronten, så den kan muligvis se anderledes ud.

Fordi enheden her er guldfarvet, kan det meget vel tænkes, at en eventuel ny tablet også vil komme i denne farve, hvis altså billederne står til troende.

Kan lande snart

Det er værd at nævne, at kilden referer til enheden som ”iPad Mini 4S”, men fordi der er gået så lang tid siden lanceringen af iPad Mini 4, tænker vi, at Apple hellere rykker et helt nummer op.

Vi bør naturligvis tage dette med et gran salt, især fordi kilden ikke i forvejen er en kendt tipper, og fordi tidligere billeder af skallen delt af Slashleaks og ITHome insinuerer et kamera med flash, hvilket der ikke er spor af her.

Alligevel kan vi ikke helt afvise ægtheden af disse billeder, særligt da der tidligere gik rygter omkring en lancering af en ny iPad Mini i første halvår af dette år. Hvis det holder vand, forventer vi meget snart at høre og se mere.

