Apples HomePod-hub kan bli selskapets største lansering i 2025 – her er tre ting den trenger for å slå Amazon og Google

Apples smarthus-hub skal etter sigende lanseres senere i år

Det er ikke for sent for Apple å sette en ny standard for smarte hjem

Tre viktige aspekter må oppfylles for at de skal lykkes

Det har vært mye spekulasjoner de seneste månedene om Apples planer om å lansere en smarthjem-hub som kombinerer en skjerm med en høyttaler og lar deg kontrollere ulike smarthusenheter i nærheten. Ifølge en ny rapport er produktet i rute for en lansering i år, men det er fortsatt viktige spørsmål rundt produktet.

Rapporten kommer fra Bloomberg-journalisten Mark Gurman, som hevder at Apples enhet vil få en 7-tommers skjerm som ligner på en «mindre, billigere iPad». Den vil bli brukt til å «kontrollere enheter, ha FaceTime-anrop og administrere andre oppgaver», sier Gurman.

Det høres kanskje ikke ut som et revolusjonerende nytt produkt, og Gurman beskriver selv produktet som «i utgangspunktet en HomePod med en omtrentlig 7-tommers skjerm». Likevel tror han at dette vil bli «Apples mest betydningsfulle lansering i år», fordi den markerer et skritt mot å styrke selskapets posisjon i smarthusmarkedet.

I tillegg sier Gurman at enheten «gir en ny plattform for AI-funksjoner», og at Apple vil følge opp med et mer avansert produkt om noen år. Denne avanserte versjonen vil få en robotarm som lar skjermen følge brukeren rundt i rommet.

Nødvendige forutsetninger

Det er hyggelig å se Apple gjøre fremskritt på markedet for smarthjem-dingser, men selskapet har mye arbeid foran seg for å gjøre enheten sin konkurransedyktig mot konkurrenter som Google og Amazon. For det første må Apple forbedre programvaren sin, inkludert HomeKit, Siri og Apple Intelligence, hvis den skal tilby brukerne samme type opplevelser som de får fra Apples konkurrenter.

Det har også vært mye snakk om at Apple vil lansere et tilpasset operativsystem kalt homeOS sammen med hjemmehuben. Hvis det stemmer, må dette nye systemet ha et intuitivt og brukervennlig grensesnitt som gjør det enkelt for brukere å komme i gang med dette nye programvaremiljøet. Heldigvis er Apple et av de beste selskapene i verden på å utvikle intuitive grensesnitt – nå trenger de bare å fortsette det gode arbeidet.

For det tredje er det avgjørende at hjemmehuben lanseres til en konkurransedyktig pris. Apples filosofi er å være best, noe som ofte fører til at de legger til premiumfunksjoner som driver opp prisen – noe vi har sett med produkter som Vision Pro og den opprinnelige HomePod.

Men Apple er sent ute i smarthusmarkedet, så de må sørge for at de kommer med noe som er virkelig sterkt uten å skremme folk bort med en skyhøy pris. Det er en hårfin balansegang, men den nylig redesignede M4 Mac mini viser at det er mulig. Basert på rykter, virker det sannsynlig at prisen vil være et sted mellom en HomePod Mini (rundt 1 200 kroner, som selv skal få en oppfølger i form av HomePod mini 2 i år) og en standardmodell av iPad (rundt 4 500 kroner), men dette spennet i pris er unektelig ganske stort.

Vil Apple være i stand til å oppnå alt dette med sin hjemmehub? Det er et spørsmål vi ikke får svar på før vi den offisielt avdukes. Men hvis et selskap har ressursene til å møte denne utfordringen, er det sannsynligvis Apple.