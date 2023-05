Google Bard får Adobe-drevet AI-billedgenerator

Google I/O har afsløret en tiltrængt opdatering af virksomhedens Bard AI-chatbot, som vil hjælpe den med at tage kampen op med Microsofts Bing AI. Takket være et samarbejde med Adobe vil Google Bard snart være i stand til at generere billeder fra tekster - billeder, som brugerne derefter kan redigere yderligere i Adobe Express.

Meddelelsen kom under Googles store I/O-event, og der er ingen tvivl om, at der er tale om en stor forbedring i chatbottens konkurrenceevne overfor Bing AI, der har været i stand til at lave billeder i et stykke tid nu takket være sin DALL-E-integration, så dette var det naturlige næste skridt for Bard.

Google og Adobe vil samtidig tydeligt markere billeder, der er AI-skabet ved hjælp af Content Authenticity Initiative. Det er en open source teknologi, som hjælper med tydeligt at markere AI skabt indhold, for at sikre gennemsigtighed, så der ikke opstår usikkerhed omkring, hvorvidt der er tale om ægte fotos eller kunstigt skabt indhold.

Fremover vil det altså være muligt for brugere på alle niveauer og med meget eller lidt erfaring at skabe billeder udelukkende ved at beskrive dem for Bard, som derefter genererer billeder med Adobe Firefly (Åbner i nyt vindue).

Billederne vil blive skabt i Bard, så i stedet for at bruge chatbotten til at hjælpe dig med at finde på prompts og derefter hoppe over til Midjourney eller DALL-E for at producere billeder, vil Bard-brugere nu kunne finjustere prompts og generere kunstværker ét sted.

Du kan læse mere om Adobe Firefly-funktionen hos Adobe (Åbner i nyt vindue).

Adobe Express workflow (Image credit: Adobe)

Er det nok til at konkurrere med Bing?

Det har helt klart været en prioritet at opgradere Bard AI, da chatbotten har haft en ret middelmådig lancering og modtagelse - og ikke mindst fordi Bards største konkurrent, Bing, allerede har en lignende evne.

AI-billedgenerering er imidlertid kontroversiel af flere årsager, idet nogle kunstnere er utilfredse med, at disse nye værktøjer er blevet trænet ved at gennemgå billeder af eksisterende kunstværker. Dermed bliver de kunstige intelligenser langt bedre til at generere billeder, der ligner eksisterende kunstneres arbejde. Det skaber bekymring om, hvor tydeligt det er for brugerne, at et billede er AI-genereret i stedet for "ægte". Google og Adobe ønsker her at skabe klarhed ved at markere billeder genereret af Bard, så der (forhåbentlig) ikke er nogen forvirring om et billedes oprindelse.

Nogle vil måske hævde, at Googles beslutning om at samarbejde med Adobe Firefly er overraskende, da dets billedgenerator stadig er i betaversion og endnu ikke er så kendt som Midjourney. Midjourney er dog også stadig i beta, så vi kan ikke sige, at det er et dårligt træk.

Når vi taler om den bedste AI-kunstgenerator, er der generel enighed om, at Bing AI's DALL-E 2-drevne løsning tager kagen - vi tog et hurtigt kig, og vores tech-kolleger på ZDNet er enige. Midjourney er naturligvis tæt på og har stadig førstepladsen for mange skabere, men uanset hvad tyder det på, at Google Bard har noget at indhente.

Bard havde en svær start ved lanceringen og har meget at bevise, hvis den vil konkurrere med Bing Chat. Microsoft har haft meget mere tid til at opbygge en solid brugerbase - og der skal meget til for at bringe Bard op på samme position - men samarbejdet med Adobe Firefly er helt sikkert et skridt i den rigtige retning.