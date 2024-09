Prisen på ChatGPT Plus kan blive mere end fordoblet i løbet af de næste fem år

Er du parat til at betale lidt mere for din ChatGPT Plus-adgang?

Hvis du vil have den smarteste AI og de fleste funktioner fra ChatGPT, skal du i øjeblikket betale 20 dollars om måneden til OpenAI for ChatGPT Plus - men prisen kan blive mere end fordoblet i løbet af de næste fem år.

Ifølge en rapport fra New York Times, som er baseret på interne virksomhedsdokumenter fra OpenAI, forventes den første prisstigning, yderligere 2 dollars om måneden, at komme inden udgangen af 2024.

Derefter kan vi forvente, at OpenAI »aggressivt hæver« prisen på ChatGPT Plus til 44 dollars om måneden i 2029. Ifølge NYT-rapporten er der i øjeblikket omkring 10 millioner betalende brugere af ChatGPT Plus.

Vi er nu vant til, at digitale abonnementstjenester hæver jævnligt deres priser og det ser ud til, at ChatGPT Plus ikke bliver nogen undtagelse - selvom der sandsynligvis vil blive lanceret nye funktioner og AI-modeller sammen med prisstigningerne.

Brænder masser af penge af

Advanced Voice er en ny ChatGPT-funktion. (Image credit: OpenAI)

Hovedårsagen til den forventede prisstigning for ChatGPT Plus er klar: Det koster mange penge at drive AI-tjenesten. Ifølge rapporten siger OpenAI, at de »brænder bunker af penge af« og forventes at tabe 5 milliarder dollars i 2024.

Selv om den månedlige omsætning nu ligger på 300 millioner dollars, og det årlige salg forventes at blive på 3,7 milliarder dollars i år (og 11,6 milliarder dollars næste år), er OpenAI stadig i minus ifølge dokumenter, som NYT er kommet i besiddelse af.

Bag kulisserne forsøger OpenAI at rejse omkring 7 mia. dollars i ekstern finansiering, hvilket vil give virksomheden en værdi på hele 150 mia. dollars - på niveau med Goldman Sachs, Uber eller AT&T. Der er dog stadig turbulens i virksomheden, hvor tre ledere har har sagt op i løbet af den seneste uge.

Intet af dette påvirker nødvendigvis brugerne - i hvert fald ikke før prisstigningerne begynder. I løbet af de sidste par dage har OpenAI udgivet forbedringer til ChatGPT 4o mini-modellen og udrullede chatbottens avancerede stemmetilstand til flere brugere.