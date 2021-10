Anmeldelse: Logitech MX Keys Mini

Logitech MX Keys Mini vil sandsynligvis ikke appellere til gamere eller folk, der altid sidder på kontoret, men det er en ægte gamechanger for alle, der oplever at skulle tilpasse sig 'den nye normal' med fleksibelt arbejde. For du får mange smarte funktioner, der hjælper med at gøre dit arbejde lettere, uanset hvilken enhed du har parret, eller hvor du lige skal arbejde dén dag.

Logitech MX Keys Mini: Anmeldelsen kort

Logitech MX Keys Mini er et kompakt, trådløst tastatur designet efter brugernes ønsker om en mere kompakt version af det populære tastatur Logitech MX Keys. Ligesom sin større fætter blev MX Keys Mini designet med kreative og travle arbejdende brugere i tankerne, hvilket adskiller den fra det meste af det eksisterende marked for kompakte tastaturer, hvor rigtig mange tastaturer er målrettet mod spillere (f.eks. Corsair K65 Mini).

At fjerne numpad gør det bestemt mere taskevenligt, så det er måske nærmere din tegnebog, du skal overbevise om, at det er et godt køb. For med en pris på 899 kr. ligger prisen meget tæt på storebroren og originalen MX Keys. I vores øjne er det bestemt pengene værd.

Det kommer i to versioner. Et til Apple-enheder og en version til alle andre kompatible Bolt/Bluetooth-enheder . Mac-tastaturet har et mere velkendt layout forMac-brugere og er kun tilgængeligt i lysegrå. Windows-modellen fås i tre farver: Lysegrå, Rose Pink og Graphite, der matcher et andet produkt i MX-serien, MX Anywhere 3-musen.

USA får faktisk en fjerde nuance, en solid sort model, der fjernede de grå nuancer fra Graphite-modellen, men det ser ikke ud til at være tilgængeligt i Danmark.

Funktionstasterne på MX Keys Mini (Image credit: Peter Hoffmann)

Skriveoplevelsen er behagelig, idet tasterne er ergonomisk designet til bedre at passe til fingerspidserne, og selvom der ikke er mekaniske taster på MX Keys Mini, føles det alligevel meget taktilt. Du får her en skriveoplevelse, der minder lidt om et mekanisk tastatur, men uden helt så meget feedback og larm, når du skriver. Det er en fornøjelse at bruge. Det er dog lidt frustrerende, at tastaturet er låst fast i en let hævet position, hvor det ikke er muligt at justere højden. Så hvis du gerne vil arbejde med et helt fladt eller meget hævet tastatur, er det måske ikke noget for dig.

Der sidder små gummifødder i bunden af tastaturet, som sørger for at det står fast, så du ikke behøver at bekymre dig om, at det glider selv om du har en hidsig skrivestil. Samtidig er der ingen fare for, at du ridser underlaget, og Logitech har givet dem præcis samme farve som selve tastaturet, så de er ret usynlige.

Byggekvaliteten er også særlig solid på trods af at den er let, og Logitech har gjort sig umage med at gøre produktet så miljøvenligt som muligt, idet Graphite-modellen bruger 30% genanvendt (PCR) plastik, og både Rose og Pale Grey-modellerne bruger op til 12%. Procenten er lavere her på grund af den lysere farve.

MX Keys Mini giver dig mere plads på skrivebordet og bedre plads til musen. Storebroren MX Keys fylder lidt mere, men er lige så fantastisk og har numpad lige ved hånden. (Image credit: Peter Hoffmann)

Vi kunne ikke se nogen ridser eller skader efter at have båret rundt på tastaturet i rygsækken, selv om der også lå andre ting som f.eks. strømforsyning, mus og kuglepenne. Så kvaliteten er god og robust. Logitech laver ikke en særlig bæretaske eller et cover til MX Keys Mini, så hvis du går op i at give dine produkter ekstra beskyttelse, må du investere i et ekstra cover fra en anden producent.

Tastaturet er helt trådløst og fungerer via Bluetooth, men du kan også forbinde det med enheder via Logitechs nye Bolt-teknologi, der giver en mere stabil forbindelse i omgivelser med mange konkurrerende Bluetooth-signaler. Det kræver dog, at du investerer i en Logi Bolt USB-dongle. Det er ikke muligt at bruge nogen form for kablet forbindelse, og USB-C-porten er kun til opladning.

Hvis du parrer MX Keys Mini med MX Anywhere 3 eller MX Master 3 musen, kan du bruge Flow-systemet til at skifte imellem at bruge tastaturet, hvis du kan lide at arbejde skiftevis på både en stationær og en bærbar computer. Den leveres også med 'Easy Switch-taster', så du kan parre tre forskellige enheder via de tre Easy-Switch-taster øverst til venstre på tastaturet, som gør det muligt at parre tastaturet med en ny enhed på få sekunder. Med tasterne kan du samtidig hurtigt skifte imellem tilknyttede enheder.

Bunden hæver tastaturet, så det står skråt. Det fungerer fint, men kan ikke justeres. (Image credit: Peter Hoffmann)

Du kan få op op til ti dages brug på en fuld opladning og helt op til fem måneder, hvis du slukker for baggrundsbelysningen. Her hjælper Logitech Options-softwaren, dig, hvis du har installeret den på computeren. Den gør dig nemlig selv opmærksom på, at batteriet er ved at være lavt, og programmet sørger endda selv for at slukke for baggrundsbelysningen for at forlænge batteriets levetid.

Generelt holder Logitechs produkter vanvittigt godt på strøm, og det er en af de helt store fornøjelser ved at bruge dem. Der går flere måneder imellem, at der er behov for opladning, og det er bare utroligt afslappende ikke at skulle tænke på endnu en dims, der skal lades op.

Ved baggrundsbelysning har MX Keys Mini en smart funktion, der registrerer bevægelser, så tasterne lyser op, uden at du behøver at trykke på en tast. Det fungerer ret godt, selv om der var enkelte gange, hvor vi måtte vifte med hånden over tastaturet, inden det blev registreret og baggrundsbelysningen tændte. Du kan indstille belysningen trindvist fra slukket til kraftig belysning med 7 trin. På det laveste niveau er belysningen ret svag, men ikke så svag, at du ikke bemærker den. Sidder du i mørke omgivelser er det nemt at ramme den perfekte balance, hvor du kan se, men uden at lyset bliver kraftigt nok til at forstyrre dig.

Hvis du kan leve uden numpad på tastaturet, er der nogle store fordele ved denne mini-model, da der på trods af dens mindre størrelse er medtaget et par nyttige funktioner, der gør fjernarbejde lettere.

Der sidder f.eks. en række smarte funktionstaster i den øverste række på tastaturet. Der er f.eks. en knap en emoji-tast, en diktat-tast og en mute/unmute knap, som slukker eller tænder for mikrofonen under onlinemøder. Da knappen slukker for mikrofonen, fungerer det uanset hvilken konference software eller web-app, du bruger, så du ikke behøver at lede efter funktionen i en app.

Emoji-tasten åbner et udvalg af emojis, så du slipper for at huske tastaturgenveje eller bruge en masse tegn for at lave en smiley :). Diktat-tasten åbner dit systems standard diktat-program. Desværre er funktionen er ikke tilgængelig på dansk hos Microsoft, så vi får bare besked om, at funktionen ikke er tilgængelig. Heldigvis er det muligt at ændre funktionen. Det er nemt at gøre via Logitech Options, og vi har valgt at knappen fremover skal starte webbrowseren Chrome, når vi trykker på knappen. Der er en masse andre forudindstillede funktioner, som du kan tilpasse efter eget behov. Og det gælder i øvrigt alle funktionstaster.

(Image credit: Logitech)

Du finder også en knap, der lader dig tage et skærm-klip i en fart. Når du trykker på knappen markeres hele skærmen, og så trækker du en firkant med musen over det område, du vil have et billede af. Hvis du som mig aldrig kan huske genvejstasterne til skærm-klip, er det her en fantastisk tidsbesparende funktion, som virkelig gør livet lettere.

Ud over den manglende understøttelse af diktat-tasten på dansk, var der ingen problemer med at bruge funktionerne, uanset hvilken møde-app vi brugte, og de bliver hurtigt ret naturlige at bruge. De sparer faktisk en masse tid, og vi forstår godt, at MX Keys Mini er målrettet mod brugere, der arbejder indenfor "the new normal", hvor man kan side hvor som helst. Det er let at skifte mellem forskellige enheder rundt i hjemmet, og du kan hurtigt gå fra at tage noter på en iPad Pro til at arbejde på den stationære pc takket være 'Easy Switch'-tasterne.

MX Keys Mini er ikke et tastatur, der passer til alle brugere - gamere vil sandsynligvis foretrække et tastatur, der er bedre optimeret til FPS- eller Battle Royale-titler, og som er udstyret med RGB -belysning. Andre vil opleve det manglende numpad som en udfordring, hvis de f.eks. arbejder meget med regneark. Men for mange brugere, der er vant til at være mobile og arbejde ude og hjemme, vil Logitech MX Keys Mini være et fantastisk bekendtskab.

De bagbelyste knapper lyser godt op i mørket og kan justeres på 7 niveauer. (Image credit: Peter Hoffmann)

Skal du købe Logitech MX Keys Mini?

Køb det hvis...

Du vil have et flot tastatur

Mens mange enheder på markedet lige nu kun kommer i en enkelt farve, er der flere muligheder at vælge imellem med MX Keys Mini, og uanset hvilken farve du vælger, er selve designet smukt.

Du har brug for et kompakt tastatur

Hvis du alligevel ikke vil bruge numpad, giver det lille tastatur dig ekstra plads på skrivebordet, så du få musen tættere på og arbejder mere ergonomis. Samtidig er tastaturet meget mere mobilt.

Du arbejder på flere enheder

Logitech har et fantastisk system til trådløs forbindelse mellem flere enheder, så du på MX Keys Mini hurtigt kan skifte imellem bærbare computere, stationære computere, tablets og endda mobiltelefoner.

Easy Switch-tasterne i øverste venstre hjørne gør det nemt at skifte imellem forbundne enheder som f.eks. bærbar, stationær eller tablet. (Image credit: Peter Hoffmann)

Køb det ikke hvis...

Du skal spare

Med en pris på 899 kr. ligger MX Keys Mini på et højt niveau for et kompakt tastatur. Så hvis du skal spare, findes der mange andre små og billigere tastaturer derude.

Du vil have fuld gamerbelysning

Det bagbelyste tastatur er flot, men det lyser kun i én farve - hvid. Så hvis du gerne vil have fest på tastaturet med lys i mange farver, skal du købe noget andet.

Du ikke kan skrive på et hævet tastatur

MX Keys Mini er låst i en let hævet position. Selv om det vil være ok for mange, så er der brugere, som heller vil have et helt fladt eller endnu mere hævet tastatur, og det er svært, når det på MX Keys Mini ikke er muligt at justere vinklen på tastaturet.