Sådan kan du se lanceringen af Googles Pixel 9-mobiler live

Den næste Made by Google-begivenhed finder sted tirsdag den 13. august, hvor vi forventer at se en masse nye Pixel-enheder blive afsløret, fra nye telefoner til nye smartwatches, samt en masse AI-funktioner.

Made by Google-eventen følger efter maj måneds Google I/O 2024-event, hvor søgegiganten talte om Androids AI-fremtid, sin Google Gemini AI-chatbot og det supersmarte Project Astra; som dog lader til stadig at være under udvikling.

Eventet, som afholdes i morgen, vil dog sandsynligvis have størst fokus på hardware, med nye telefoner og wearables som de vigtigste nyheder. Vi forventer også, at Google vil fremhæve en masse interessante AI-funktioner til sine kommende enheder.

Læs videre for at finde ud af, hvordan du kan se Made by Google-eventen den 13. august, og få et kort overblik over, hvad du kan forvente.

Sådan ser du lanceringen af Google Pixel 9

Den kommende Made by Google-event vil blive livestreamet tirsdag den 13. august kl. 19:00 dansk tid.

Den bedste måde at se Made by Google-begivenheden i august på er via YouTube på Made by Google-kanalen. Alternativt kan du også besøge Google Store for at registrere din interesse og modtage meddelelser om de seneste nyheder om Pixel.

Vi vil også live-blogge hele lanceringen, og vi har folk på stedet i Googles hovedkvarter i Mountain View for at give dig de seneste nyheder direkte fra begivenheden. Hold øje med TechRadars TikTok-kanal for at se videoer fra eventet.

#MadeByGoogle ‘24: Keynote - YouTube Watch On

Hvad du kan forvente

(Image credit: Google / Future)

Google har allerede officielt annonceret, at Google Pixel 9 Pro och Pixel 9 Pro Fold vil blive afsløret ved Made by Google-eventen. Samtidig forventer vi også at se en standardmodel Google Pixel 9.

Pixel 9 og Pixel 9 Pro forventes ikke at tilbyde nogen større opgraderinger i forhold til deres forgængere. Men billederne viser indtil videre et nyt vandret, pilleformet design til Pro-modellens kameramodul, og lækkede billeder har indikeret, at denne ændring også vil være til stede på standardmodellen Pixel 9. Vi kan også forvente en ny chip i Tensor G-serien, der fokuserer på at drive AI-værktøjer direkte på enheden.

Der har været rygter og oplysninger om en Google Pixel 9 Pro XL, som kan tilbyde en større skærm og et større batteri i den næste generation af Pixel-serien. Det er dog uklart, om XL-modellen, hvis den findes, vil have unikke funktioner ud over forskellene i skærm- og batteristørrelse.

Pixel 9 Pro Fold ser ud til at være en stor opgradering i forhold til Google Pixel Fold. Vi kan forvente et kraftigt chipsæt, et nyt sæt bagkameraer, der ser ud til at følge i fodsporene på 9 Pro-kameraerne, samt et justeret design for at skabe en tyndere foldbar telefon, der stadig har en stor indre skærm.

Der er også indikationer på, at vi måske vil se et Google Pixel Watch 3, hvor vi håber at se forbedret ydeevne, bedre batterilevetid og en række smarte funktioner. Og vi ville ikke blive overraskede, hvis vi også ser Google Pixel Buds Pro 2, som sandsynligvis vil have forbedret lydkvalitet i forhold til deres forgængere og også være kompatible med Google Gemini AI-funktioner.

Introducing the Google Pixel 9 Pro - YouTube Watch On

Afslutningsvis ser det ud til, at Made by Google-eventen den 13. august vil byde på en masse nye Pixel-produkter, som man kan udforske og måske endda forudbestille.