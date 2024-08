Så här tittar du på lanseringen av Google Pixel 9 live

Nästa Made by Google-evenemang kommer att äga rum den 13 augusti, där vi förväntar oss att få se ett gäng nya Pixel-enheter presenteras, från nya telefoner till nya smartklockor, samt ett gäng AI-funktioner.

Made by Google-evenemanget följer efter maj månads Google I/O 2024-event, där sökjätten berättade om AI-framtiden för Android, sin Google Gemini AI-chattbot och det supersmarta Project Astra; om det sistnämnda någonsin lämnar planeringsstadiet.

Augusti-evenemanget kommer dock att fokusera på hårdvara, med nya telefoner och wearables i huvudfokus. Vi förväntar oss också att Google kommer att lyfta fram ett gäng intressanta AI-funktioner för dessa nya enheter.

Läs vidare för att ta reda på hur du kan se Made by Google-evenemanget den 13 augusti och få en kort översikt över vad du kan förvänta dig.

Så kollar du på Google Pixel 9-lanseringen

Det kommande Made by Google-evenemanget kommer att livestreamas den 13 augusti, klockan 19:00 svensk tid.

Det bästa sättet att titta på Made by Google-evenemanget i augusti är via YouTube på Made by Google-kanalen. Alternativt kan du också besöka Google Store för att anmäla ditt intresse och få aviseringar om de senaste nyheterna om Pixel.

Vi kommer också att liveblogga om hela lanseringen och vi kommer att ha folk på plats vid Googles högkvarter i Mountain View för att ge dig de senaste nyheterna direkt från evenemanget. Håll ett öga på TechRadars TikTok-kanal för videor från eventet.

#MadeByGoogle ‘24: Keynote - YouTube Watch On

Vad du kan förvänta dig

(Image credit: Google / Future)

Google har redan officiellt meddelat att Google Pixel 9 Pro och Pixel 9 Pro Fold kommer att avslöjas vid Made by Google-evenemanget. Därför förväntar vi oss också att få se standardmodellen Google Pixel 9.

Pixel 9 och Pixel 9 Pro förväntas inte bjuda på några stora uppgraderingar jämfört med sina föregångare. Men bilder hittills visar en ny horisontell, pillerformad design för Pro-modellens bakre kameror, och läckta bilder har visat att denna förändring även kommer att finnas med på standardmodellen Pixel 9. Vi kan också förvänta oss ett nytt chip i Tensor G-serien, med fokus på att driva AI-verktyg direkt på enheten.

Det har dykt upp rykten och information om en Google Pixel 9 Pro XL, som kan bjuda på en större skärm och ett större batteri i nästa generations Pixel-serie. Det är dock oklart om XL-modellen, om den verkligen existerar, kommer att få unika funktioner utöver skillnaderna i skärm- och batteristorlek.

Pixel 9 Pro Fold ser ut att bli en stor uppgradering jämfört med Google Pixel Fold. Vi kan förvänta oss ett kraftfullt chipset, en ny uppsättning bakre kameror som verkar följa i fotspåren av 9 Pro-kamerorna, samt en justerad design för att skapa en tunnare vikbar telefon som ändå har en stor innerskärm.

Det finns också indikationer på att vi kan få se den ryktade Google Pixel Watch 3, där vi hoppas på förbättrad prestanda, bättre batteritid och en rad smarta funktioner. Och vi skulle inte bli förvånade om vi även får se Google Pixel Buds Pro 2, som troligen kommer att ha förbättrad ljudkvalitet jämfört med sina föregångare och även vara kompatibla med Google Gemini AI-funktioner.

Introducing the Google Pixel 9 Pro - YouTube Watch On

Sammanfattningsvis ser det ut som att Made by Google-evenemanget den 13 augusti kommer att erbjuda ett gäng nya Pixel-produkter att utforska och kanske till och med förbeställa.