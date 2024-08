OnePlus introducerer en opdateret foldbar mobil - Open Apex Edition

OnePlus Open er en fantastisk mobiltelefon, som virkelig leverer en god oplevelse til en ret fornuftig pris. Nu kan den så potentielt blive endnu bedre. For OnePlus lancerer en opdateret version, som hedder OnePlus Open Apex Edition.

Dens design er stort set det samme som før, selvom den lanceres i en dyb Crimson Shadow-rød, en farve, som virksomheden siger, er inspireret af Hasselblad 503CW 60 Years Victor. Den nye model har en sølvfarvet ramme og en orange Alert Slider. Det har endda et bagcover i vegansk læder, ligesom OnePlus Open i Voyager Black.

A supreme form to rule them all. The #OnePlusOpen Apex Edition in stunning Crimson Shadow is coming August 7.August 1, 2024

Nye funktioner og opgraderinger

OnePlus har løftet sløret for deres nyeste foldbare smartphone, Open Apex Edition, der er designet til at styrke virksomhedens position på markedet for foldbare enheder.

Ifølge Thor Gøtz, landechef hos OnePlus, bygger den nye model videre på succesen fra sidste års OnePlus Open, der blev kåret som 'Årets Foldbare Mobil' i 2023.

"OnePlus Open er et fremragende eksempel på vores konstante udvikling og innovation. Siden lanceringen af den første model sidste år har vi modtaget omfattende ros og anerkendelse, både globalt og her i Danmark. Med den nye OnePlus Open Apex Edition har vi derfor lagt vægt på at løfte brugeroplevelsen yderligere ved at forbedre både lagerkapacitet, sikkerhed og introducere nye AI-billedredigeringsfunktioner," siger Thor Gøtz.

OnePlus Open Apex Edition kommer nu med 16 GB RAM og 1 TB lagerplads, hvilket giver brugerne mere plads og bedre ydelse til multitasking og lagring af data. Sikkerhedschippen tilbyder avanceret beskyttelse af personlige oplysninger.

Den nye Crimson Shadow-farve er inspireret af Hasselblads 503CW 60 Years Victor Red Edition og kombinerer en dybrød nuance med subtile metalliske detaljer. Telefonen er også udstyret med et premium vegansk lædercover og en iøjnefaldende orange Alert Slider.

OnePlus Open Apex Edition kommer med et 4. generations Hasselblad-kamera til foldbare enheder, en skærm med minimal fold, dual ProXDR-skærme, Dolby Vision, Dolby Atmos, et avanceret 2-i-1 rumligt underholdningssystem, Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform, 67W SUPERVOOC lynopladning og OxygenOS 14.0 med det Open Canvas. Alt dette er pakket i en let, kompakt og bærbar foldbar formfaktor, med en vægt på kun 239 gram. Den har en tykkelse på 5,9 mm, når den er udfoldet, og 11,9 mm, når den er foldet.

Pris og tilgængelighed

Nærmere detaljer om pris og tilgængelighed for OnePlus Open Apex Edition bliver først afsløret den 27. august.