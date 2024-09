Forventninger til iPhone 16 Pro-specifikationer: Hvad vi forventer af Apples næste topmodeller

Apple har bekræftet, at deres næste store produktfremvisning vil finde sted den 9. september. Med titlen ‘It’s Glowtime’vil begivenheden næsten helt sikkert bringe officielle nyheder om iPhone 16-serien, som vi forventer vil omfatte iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro, og iPhone 16 Pro Max.

Vi regner med, at vi ikke er de eneste, der ser frem til at se de officielle specifikationer for Apples avancerede smartphones, når nu iPhone 14 Pro Max og iPhone 15 Pro Max var de to bedst sælgende smartphones i hele verden i 2023.

Hvis iPhones får en massiv AI-opgradering i form af Apple Intelligence, vil det være afgørende for Apple at sikre, at deres bedste iPhones også har kræfterne til at håndtere disse nye funktioner.

Naturligvis har lækager og rygter om specifikationerne for iPhone 16 Pro og iPhone 16 Pro Max cirkuleret i et stykke tid, og nedenfor har vi samlet de mest relevante forudsigelser om Apples næste kraftfulde telefoner.

Små interne opgraderinger

iPhone 15 Pro Max (Image credit: Future)

Vi forventer at se nogle ændringer på iPhone 16 Pro og iPhone 16 Pro Max, når det gælder chipsæt og lagerplads, men ikke noget så revolutionerende som på softwaresiden.

De nye Pro-iPhones vil sandsynligvis få et ny ‘A18 Pro’ chipset, der giver et løft i ydelsen i forhold til A17 Pro-chippen i den tidligere generation, især når det gælder AI.

Ifølge Geekbench , fik iPhone 15 Pro en forbedring på 11,4 % i single-core CPU-ydelse og en forbedring på 7,5 % i multi-core CPU-ydelse sammenlignet med iPhone 14 Pro, med lignende ændringer for Pro Max.

Hvis tendensen fortsætter, kan vi forvente en lille, men mærkbar forbedring af ydelsen for den formodede 'A18 Pro'.

Med hensyn til RAM forventer vi ingen ændringer i forhold til sidste år, og en lækage har endda specifik parret A18 Pro med 8 GB RAM . Det lyder ikke af meget, og mange andre topmodeller har fra 12GB-16GB RAM. Derfor giver det anledning til spørgsmål om iPhone 16 Pro's evne til at håndtere AI . Men da iPhone 16 og 16 Plus ifølge rygterne vil matche Pro-modellerne med 8 GB RAM, kan det være, at Apple Intelligence er optimeret til denne mængde hukommelse.

Der kan være lidt større udsving, når det gælder lagerplads. Vi forventer at se de samme 128 GB, 256 GB, 512 GB og 1 TB-modeller, selvom en lækker med en blandet præcision antyder, at en version på 2TB-mulighed vil blive tilføjet til serien.

Det er værd at bemærke, at iPhone 16 Pro Max sandsynligvis slet ikke kommer i en version på 128GB, men kun kommer med 256GB lagerplads som minimum.

Større skærm, større batteri

iPhone 16 Pro og iPhone 16 Pro Max vil sandsynligvis stadig have OLED-paneler med en adaptiv opdateringshastighed på 1-120 Hz (som Apple kalder 'ProMotion'), men der er nogle gæt på, at størrelsen på skærmene kan blive ændret.

I april lækkede Sonny Dickson delte billeder via X (tidligere Twitter), som så ud til at vise prototyper af iPhone 16-serien, hvor Pro-modellerne begge måler 0,2 tommer større end den forrige generation.

Vi forventer, at Apple vil fylde den lidt større telefon med et lidt større batteri, hvor iPhone 16 Pro's batteri stiger fra 3.290 mAh til 3.355 mAh, og iPhone 16 Pro Max's batteri stiger fra 4.422 mAh til 4.676 mAh. Det lyder ikke af så meget, men hvis det lykkes at optimere batterilevetiden med hjælp fra softwaren, så kan det alligevel gøre en betydelig forskel.

Opgraderinger af kameraer

iPhone 15 Pro Max (Image credit: Future / Roland Moore-Colyer)

I tilfældet med iPhone 16 Pro rygtes det også, at denne større ramme giver plads til et 5x-teleobjektiv, der er arvet fra Pro Max, en forbedring af det nuværende 3x-objektiv.

Enhver potentiel paritet afhænger af, om iPhone 16 Pro Max får det »supertele«-kamera, som et gammelt læk antyder, og som endelig kan give Apple mulighed for at udfordre de 10x-objektiver, som Samsung og Huawei bruger.

Andre rygter om opgraderinger af iPhone 16 Pro-kameraet omfatter en større sensor, en forøgelse fra 12MP til 48MP for det ultrabrede kamera, en ny artefaktreducerende linsebelægning og et 'stablet kamera'-design, der kan gøre det muligt at indfange meget mere lys. Frontkameraet vil sandsynligvis ikke ændre sig, hvilket betyder, at eventuelle skarpere selfies vil være et produkt af bedre software eller AI.

Disse rygter kommer fra forskellige kilder med forskellig historik. Hvis du vil have en detaljeret oversigt, skal du tjekke vores dedikerede side (på engelsk) om iPhone 16 Pro-kameraer .