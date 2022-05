Anmeldelse: Samsung The Frame TV (2021)

Med et forbedret panel og bedre HDMI-specifikationer er Samsungs Frame TV 2021 en kæmpe forbedring i forhold til sine forgængere. Det er stadig relativt dyrt, men dets kunstneriske industrielle design og tilpasningsmuligheder gør det til et unikt alternativ for dem, der bekymrer sig lige så meget om design som ydeevne.

Efterhånden som TV'er vokser sig større, bliver det stadig vigtigere, at vores TV smelter ind i omgivelserne. Samsung har været førende på dette felt med sine The Frame TV'er i flere år nu, men deres udgivelse fra 2021 formår endelig at konkurrere med det bedste, som Samsung har at tilbyde.

The Frame TV for 2021 viser kunstværker i standby-tilstand og har en justerbar ramme, der gør den ideel til vægophængning. Det gør den lige så god at se på, som den er til indretningen af dit hjem.

Det starter ved 32 tommer (i en 1080p-konfiguration) og strækker sig op til 75 tommer i størrelse. I vores test brugte vi en 4K 43-tommer QLED-model.

Samsung The Frame giver dig en kombination av nydeligt design og et godt billede. (Image credit: Future)

Pris og tilgængelighed

Frame TV fra 2021 fås i en række forskellige størrelser, der starter ved 43 tommer og strækker sig helt op til 85 tommer. Den mindste størrelse koster 5.000,- kr, mens det største koster 18.999,- kr.

Du kan bestille den direkte fra Samsungs hjemmeside og hos en række forhandlere såsom Elgiganten.

Design

Vi opdeler normalt vores anmeldelse af design og TV-softwaregrænseflader i vores anmeldelser, men The Frame er en lidt anden sag, da de to fungerer hånd i hånd. Så her samler vi lidt information og tanker om både selve designet, samt nogle af de softwarefunktioner, der komplementerer det ydre.

Mens mange TV'er står og ligner et sort hul i din stue, når de er slukket, er The Frame TV i stedet designet til at være dekorativt. Selvom dets standardsæt måske ikke er noget at juble over med dets enkle sorte stel, tilbyder Samsung en række separate rammedele, som du kan købe og fastgøre til rammerne. Disse kan bruges til at hjælpe TV'et med at passe ind i en række forskellige miljøer, fra dristige farver til trælignende rammer.

Du kan tilpasse rammerne på Samsung The Frame, så de passer med resten af ​​dit interiør. (Image credit: Future)

Når det er vægmonteret, er disse rammer med til at fremme indtrykket af, at du har et billede hængende på væggen, frem for et TV. Dette fungerer sammen med Samsungs Art Mode-app, som dog kræver et månedligt abonnement, der koster omkring 45 kr. om måneden og giver dig adgang til tusindvis af kunstværker, der kan vises på skærmen, når TV'et er i standby-tilstand, med samlinger hentet fra gallerier, herunder Louvre og Van The Gogh-museet, og samtidskunstnere som Sutianto til klassiske mestre som Monet. (En håndfuld gratis billeder er også inkluderet for dem, der ikke ønsker et månedligt abonnement, mens sektionen "Min samling" giver dig mulighed for at uploade så mange som 16 GB / 1.200 brugerdefinerede billeder).

Der er et stort udvalg af kunstværker at vælge imellem. (Image credit: Future)

Disse kan så indstilles med et udvalg af matte visningstilstande, hvilket øger følelsen af, at det er et maleri - ikke en teknologigadget - der hænger på væggen. Med skærmens effektive anti-reflekterende belægning og omgivelses- og bevægelsessensorer, der automatisk justerer lysstyrke og kontrast, og aktiverer kunsttilstanden, når du nærmer dig, gør TV'et det fremragende ved at ligne et maleri på din væg.

Du kan montere Samsung The Frame på væggen for at få det til at ligne endnu mere et maleri. (Image credit: Future)

Det er også et af de nemmeste TV'er at sætte op, som vi nogensinde har testet. Når det ikke er vægmonteret (det vil hænge fladt op ad en væg takket være dets relativt tynde, flade design), står det på to separate fødder, som kan justeres i to forskellige højder for at rumme en soundbar under skærmen. Disse fastgøres enkelt og klikker på plads i hver ende af TV'et på bagsiden af skærmen, ingen skruer nødvendige. Du kan også vælge at købe et separat stativlignende Studio stativ, der sælges separat.

Det er virkelig nemt at samle og komme i gang med Samsung The Frame. (Image credit: Samsung)

Noget, der gør installationen endnu nemmere, er medtagelsen af Samsungs fantastiske One Connect-boks. Denne fantastiske lille boks forbindes til skærmen med et enkelt fiberoptisk kabel og rummer alle de forbindelser, du har brug for til eksterne enheder. Der er fire HDMI-porte (en eArc-kompatibel og en HDMI 2.1-kompatibel til 120 Hz og VRR-spil - selvom den 43-tommer skærm, vi testede, kommer op på maksimalt 60 Hz), samt en digital optisk udgang, Ethernet-forbindelse , en CI-kortplads og to USB-porte. Jordsendere og satellitmodtagere understøttes, såvel som dual-band wi-fi og Bluetooth til trådløse enheder, herunder hovedtelefoner, tastaturer og mus. Vi er store fans af One Connect-boksen, som giver dig mulighed for at skjule de fleste kabler fra dit tv for nem adgang, og vi sætter altid pris på, når Samsung leverer den med sine TV.

Du får med to forskellige fjernbetjeninger til Samsung The Frame TV. (Image credit: Future)

For at runde det hele af får du et par fjernbetjeninger. Hver har genvejsknapper til Netflix, Amazon Prime Video og Samsung TV Plus (virksomhedens gratis tv-streamingtjeneste). Men mens den ene har et komplet udvalg af gummilignende lydstyrke-, afspilnings- og kanalmuligheder, er den anden en stærkt begrænset fjernbetjening, hvor kun de mest almindelige funktioner har dedikerede knapper. Den er nem at bruge, men den bedste funktion er skjult på bagsiden – et solcellepanel, som betyder, at du aldrig behøver at skifte batterier.

Fjernbetjeningerne kan oplades via et solcellepanel på bagsiden. (Image credit: Future)

Smart TV (Tizen)

Art Mode og resten af The Frames' interface er baseret på Samsungs Tizen styresystem, som er godt brugt i TV'et.

Lad os starte med det grundlæggende – der er et rigtigt udvalg af streaming-apps, der kan downloades og bruges direkte fra The Frame TV, inklusive Netflix, Amazon Prime Video, Apple TV+, Disney+ og andre. Der er også et udvalg af gratis streamingkanaler samlet i Samsung TV Plus-appen.

Der er masser af streaming-apps at vælge imellem. (Image credit: Future)

Hvis du scroller ned, får du en blanding af kurateret og algoritmisk anbefalet indhold fra dine installerede TV-streaming-apps arrangeret i vandrette rækker. Live-TV fra dine apps vises i en enkelt episode, mens trendindhold fra Netflix og Disney+ vises nedenunder. Det er nemt at navigere i The Frames' grænseflade, som er fyldt med forslag til relevant indhold og let at tilpasse til din personlige smag.

Du får masser af indholdsforslag at se på. (Image credit: Future)

Samsungs The Frame TV byder dog på meget mere end det. Udover dets Art Mode er der Samsungs standard Ambient Mode, som er tilgængelig på flere TVt i Samsungs sortiment, og som kan bruges som en slags pauseskærm, når TV'et ikke er i brug. Det kan vise nyheder, vejrrapporter eller blot diasshows fra et fotogalleri. Skærmen kan også bruges som en SmartThings hub, som giver dig adgang til tilsluttede enheder i dit netværk, alt fra smarte lys til sikkerhedssystemer og alt derimellem.

Du får adgang til Samsungs almindelige Ambient Mode. (Image credit: Future)

Rammen gør det også godt, når det kommer til at spejle dine andre enheder på skærmen. Download PC On TV-appen til din computer, og du vil være i stand til at vise skrivebordet på den store skærm, komplet med understøttelse af tastatur og mus. SmartThings-appen til Android-telefoner lader dig spejle din mobilskærm på dit tv, samtidig med at den understøtter Apples AirPlay-standard for indholdsspejling. Hvis du har en Samsung Galaxy-mobil, kan du trykke på enheden på siden af skærmen for at få dens indhold delt og spejlet af The Frame. Endelig tilbyder skærmen også en billed-i-billede og side-by-side Multi-View muligheder.

Som en afrunding på de smarte funktioner får du adgang til stemmestyring gennem et udvalg af smarte assistenter. Den gamle Bixby, Samsungs stemmeassistent, er tilbage på plads, men du bør nok ignorere den. Du får bedre hjælp af Google Assistant eller Amazon Alexa, som i kombination med en passende smart højttaler kan bruges til at styre dit TV håndfrit med et udvalg af stemmekommandoer.

Billede- og lydkvalitet

Samsungs Frame TV har altid imponeret fra et designmæssigt synspunkt, men har nogle gange kæmpet, når det kommer til selve billedafdelingen. Heldigvis har 2021-modellen ingen sådanne problemer - denne QLED-model kan matche, hvad Samsung udgiver i den øvre del af sin mellemklasse.

Som forventet med QLED-teknologi kan du forvente vidunderligt fyldige farver fra The Frame TV, hvor Samsung bruger et dobbelt LED-baggrundsbelysningssystem, som kombinerer to farvetemperaturer for at få det bedst mulige billede fra Quantum Dot. Selvom det ikke kan konkurrere med de allerbedste skærme, er sorte dybe og troværdige, med god ydeevne fra baggrundsbelysningen, der sikrer, at ingen prikker på skærmen ser udvaskede på grund af let blødning. Dens Quantum Processor 4K er også imponerende - bevægelse håndteres sikkert, og 4K-indholdet er skarpt. Det bedste af det hele er, at skærmen håndterer indhold med lavere opløsning. Standardopløsningsindhold kan opfattes som lidt svagt, men holder stadig et anstændigt niveau, mens 1080p-indhold er skaleret utrolig godt og ser detaljeret og kraftfuldt ud på The Frame TV.

Samsung The Frame har imponerende sorte og fyldige farver (Image credit: Future)

HDR-understøttelse omfatter HLG og HDR10+, men som med resten af Samsungs sortiment, mister TV'et nogle point på grund af manglen på Dolby Vision, som i stigende grad er blevet HDR-standarden og nu endda understøttes af Xbox Series X. Alligevel er HDR-ydeevnen imponerende med markante højdepunkter i vores HDR10+-testindhold.

Vi var også glade for at se, at Filmmaker Mode kan indstilles sammen med Dynamic, Standard, Natural og Movie, som er de forudindstillede billedmuligheder i indstillingsmenuen. Filmtilstanden er perfekt til at se film og gengiver materialet præcis, som filmskaberne havde til hensigt. For andet indhold ville vi for det meste holde os til Standard-tilstanden - Naturlig kan være lidt lysere, men kan få hudtoner til at se lidt for skrigende ud og ironisk nok få dem til at se unaturlige ud.

Der er et par forudindstillede billedmuligheder at vælge imellem. (Image credit: Future)

TV'et understøtter også en intelligent tilstand, der er designet til at tilbyde den bedste billedkvalitet baseret på det indhold, du ser, samt til at forbedre lyden baseret på indholdet og lyden, der opfanges fra rummet. Vi mente dog, at alternativet var for inkonsekvent til at kunne stole på - for eksempel lykkedes det jævnligt at give et godt billede til TV-indhold, men det havde en tendens til at være for aggressivt med bevægelsesudligning i film og så ud til at have anderledes tilgange til forskellige streaming-apps.

På den anden side gav det et løft i lydkvaliteten og forbedrede dialoger i forgrunden på en måde, der markant forbedrede klarheden. Hvad det dog ikke kunne, var at forbedre den samlede lydydelse, som stadig er svag. 40W-outputtet har bestemt kraft, når det kommer til lydstyrke, men der er en klar mangel på bas, når det kommer til at give nogen følelse af filmisk dybde. Dette er i sig selv et problem, som The Frame TV deler med de fleste fladskærms-TV-modeller i dag. Vær forberedt på at investere i en ekstern soundbar eller højttalersystem, hvis du vil være helt fordybet i det, du ser – og prøv at sikre dig, at det er kompatibelt med Dolby Atmos, da skærmen kan afkode surround sound-formatet.

Vi testede 43-tommer-modellen med 4K og 60 Hz, men alle størrelser over 43-tommer-modellen giver dig 4K og 120 Hz fra HDMI 2.1-porten. Det gør det til en fantastisk mulighed for gamere med minimal inputlag fra vores test med en Xbox Series X og Nvidia Shield.

Bør jeg købe et Samsung The Frame TV (2021)?

Køb det, hvis…

Design er vigtigt for dig

Med sin Art Mode og farverige rammemuligheder fungerer The Frame TV lige så godt som et interiør som et almindeligt TV.

Du vil have et TV i soveværelset og har et stort budget

Selvom det fås i store størrelser af lignende kaliber, er The Frame TV perfekt som et sekundært TV takket være dets kombination af fantastisk billedkvalitet og evne til at blande sig ind i omgivelserne, hvor et større TV ville have set malplaceret ud.

Du vil gerne undgå mange kabler

One Connect-boksen er stadig en fremragende TV-innovation og er perfekt til at skjule alle de forbindelser, dit TV har brug for, samtidig med at funktioner bevares med flere nyttige porte.

Køb det ikke, hvis…

Du vil have det bedste TV for dine penge

The Frame TV tilbyder rigtig god billedkvalitet, især sammenlignet med sine forgængere. Men du skal betale meget for designet her, fremfor det absolut bedste i billed- og lydkvalitet, som et tilsvarende prisskilt kan give dig med andre muligheder.

Du vil have både Dolby Vision og Atmos

Det er ikke umuligt at finde et TV i denne prisklasse, der både indeholder et Atmos lydsystem og Dolby Vision, så hvis det er vigtigt for dig at få begge dele, bør du kigge på andre muligheder.