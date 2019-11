Honor Play er på vej – og den kommer med fantastisk mobile gaming

Sammen med produkter som Honor 10 og Honor 7X, så har selskabet bag Honor netop afsløret, at Honor Play nu kommer til Europa efter at være blevet lanceret i Kina tilbage i juli.

Foreløbig lander mobilerne i Storbritannien, og vi ved endnu ikke, om mærket kommer til salg i Danmark, og prisen er heller ikke helt på plads. Foreløbig må vi vente indtil messen IFA 2018 bliver afholdt den 30. august.

Vi har dog haft fingrene i den nye mobil, og det kan du læse mere om i vores Honor Play-anmeldelse.

Nogle links i denne artikler henviser til artikler, der er skrevet på engelsk. Vi arbejder løbende på, at flere sider bliver vist på dansk.

Skærmen er på hele 6,3 tommer, og det er den største skærm, vi endnu har set på en Honor-mobil. Billedformatet er 19.5:9, og hertil kommer Full HD-opløsning og 409 ppi. Designmæssigt kommer den europæiske version i et helstøbt metalchassis i farverne Midnight Black eller Navy Blue.

Farven Ultra Violet, som du kan se på billedet, er forbeholdt andre markeder, og det samme gælder udgaver i farverne Player Edition Black og Player Edition Red.

Honor Play er udstyret med en top-end HiSilicon Kirin 970-processor, den samme som eksempelvis findes i Huawei P20 Pro, og så har den 4 GB RAM (Engelsk udgave). I nogle markeder har den 6 GB.

Allround smartphone

Som standard er lagerkapaciteten på 64 GB. Og man kan yderligere tilføje et micro SD-kort på op til 256 GB.

Bagkameraet er et dual-sensor kamera, hvor det ene kamera er på 16 MP og det andet et 2 MP såkaldt depth-sensor kamera. Du får formentlig ikke den samme billedkvalitet, som findes i Honor 10, men det burde være i stand til at tage glimrende billeder.

Er du til selfies, så bliver du givetvis tilfreds med resultatet af frontkameraets 16 MP. Honor Play kører Emotion UI 8.1, som er firmaets egen udgave af of Android 8.1 Oreo.

Batteriet er på 3,750 mAh, og det burde være nok til at holde spil kørende i timevis.

Selv om Honor Play tydeligvis har kræfter nok til at afvikle top-end spil, så har man ikke gjort meget for at få det til at ligne en gaming-mobil. I stedet har firmaet fokuseret på at få den til at ligne en allround smartphone, der som bonus kan afvikle store spil - og det er ikke nødvendigvis en dårlig ting.

Vi kan forvente at høre mere om pris og lanceringsdato for Honor Play, når firmaet afholder pressekonference på IFA 2018. Det sker den 30. august.

