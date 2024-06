Shokz klar med to nye åbne høretelefoner

Shokz har netop lanceret to nye sæt hovedtelefoner - Shokz OpenFit Air og OpenSwim Pro. OpenSwim Pro høretelefonerne fungerer med den knogledende teknologi fra Shokz. Her sendes lyden via vibrationer igennem knoglerne ind i det indre øre, hvor vibrationerne bliver til lyd.

Denne type høretelefoner er særligt velegnet til brugere, som ikke har lyst til at bære hovedtelefoner eller høretelefoner, der enten sidder i øret eller dækker ørerne. Samtidig er de velegnede til sport og motion, fordi man både kan høre musikken og være opmærksom på sine omgivelser.

OpenSwim Pro med Bluetooth og MP3

(Image credit: Shokz)

OpenSwim Pro, er de første ultralette sportshovedtelefoner fra Shokz, der både kommer med Bluetooth- og MP3-understøttelse.

OpenSwim Pro hovedtelefoner med fokus på sport, og de erstatter Shokz OpenSwim fra 2022. Lige som de andre hovedtelefoner fra Shokz, kommer lyden ikke ind via dine trommehinder. I stedet udsender høretelefonerne vibrationer, der opfanges af dine kindben og sendes ind i øret.

Det er IP68-vandtætte knogleledende hovedtelefoner, som sidder behageligt på bagsiden af hovedet. Deres IP68-klassificeringen betyder, at de kan nedsænkes i op til to meter vand i op til to timer, hvilket sandsynligvis vil være svømmetid nok for de fleste.

Rammen er af nikkel-titan-legering dækket af et blødt silikonemateriale, men denne gang er det Shokz' PremiumPitch 2.0+-teknologi, der står for lyden, og - hvilket er første gang for Shokz - de understøtter Bluetooth 5.4-streaming og har indbygget MP3-lagerplads og kan afspille MP3-musikken. Lagerpadsen er på 32 GB, hvilket ifølg Shokz svarer til omkring 8.000 sange.

Man kan skifte fra MP3-afspilning til Bluetooth-streamingmed et tryk på en knap, enten på hovedtelefonerne eller i Shokz-appen.

OpenSwim Pro har to EQ-profiler (Standard eller Vocal) plus fire indbyggede mikrofoner med ekko-annullering. De understøtter multipoint forbindelse, så man kan oprette forbindelse til to enheder samtidigt. Batterilevetiden er angivet til ni timer.

Pris og tilgængelighed

Shokz OpenSwim Pro er tilgængelig i dag hos udvalgte forhandlere for 1.799 kroner.

Shokz OpenFit Air

(Image credit: Shokz)

OpenFit Air-ørepropperne leverer ikke lyd via knogleledende teknologi, som Shokz OpenSwim Pro gør. I stedet gør de brug af Shokz egen DirectPitch-teknologi, og det skulle give fremragende lyd. Men det må vi teste selv, før vi kan bekræfte det.

OpenFit Air har et dråbeformet design, som skal sikre, at de sidder godt og behageligt omkring øret. De vejer under 9 gram og har en blød silikonefinish, der behageligt tilpasser sig forskellige øreformer, så de kan bruges længe uden at man mærker dem.

Betjeningen foregår via usynlige knapper, der skal gøre gøre det let at besvare opkald når telefonen ringer. Hovedtelefonerne er udstyret med Beamforming-teknologi, så de samarbejder om at opfange brugerens stemme og gengive den præcist i opkald. OpenFit Air har Bluetooth 5.2, og med en IP54-klassificering er de beskyttet imod vandstænk.

Øretelefonerne giver seks timers batteritid på en enkelt opladning, og på farten giver etuiet mulighed for i alt 28 timer timers genopladelig afspilningstid. Og hvis det kun er muligt at nå en hurtig opladning, vil blot 10 minutter i opladeren give to timers lyttetid.

OpenFit Air er lavet i en mat silikonefinish og kommer i tre forskellige farver: pink, hvid og sort. Shokz’ hovedtelefoner går ikke på kompromis med hverken lyd, design eller sikkerhed, samtidig med at du kan fordybe dig i spændende fortællinger eller lækre lydoplevelser.

Pris og tilgængelighed

Shokz OpenFit Air er tilgængelige i dag hos Power og udvalgte forhandlere for 1.099 kroner.