Creative klar med Zen Air Pro og Zen Air Plus-høretelefoner

De nye trådløse Creative Zen Air Pro- og Creative Zen Air Plus-øretelefoner er ifølge Creative udviklet til at forbedre brugerens lydoplevelse i hverdagen. Begge øretelefoner kommer med Bluetooth LE Audio med LC3-codec, 10 mm dynamiske drivere, hybrid aktiv støjreduktion (ANC) med Ambient Mode, Bluetooth 5.3 og AAC-lydcodec samt batteritid op til 33 timer (med opladning i etuiet). Creative Zen Air Pro og Creative Zen Air kommer med Bluetooth LE Audio.

LE står for Low Energy. Bluetooth LE audio er en ny generation af teknologi, der gør det muligt at trådløst at streame lyd i høj kvalitet, mens du bruger mindre strøm sammenlignet med den klassiske Bluetooth audio-teknologi. Kort sagt lover Creative at disse øretelefoner leverer en opgraderet lydoplevelse. Og hvis de lover, hvad de holder er prisen virkelig rimelig.

Creative Zen Air Plus (Image credit: Creative)

Pris og tilgængelighed

Creative Zen Air Pro kan købes hos Creative og koster 69,99 EUR

Creative Zen Air Plus kan købes hos Creative og koster 59,99 EUR

(Image credit: Creative)

Udviklet til folk på farten

Creative Zen Air Plus og Creative Zen Air Pro er skabt til brugere på farten. Creative Zen Air Plus har en IPX4-klassificering, så den kan tåle et par dråber eller tre, mens Creative Zen Air Pro har en endnu højere IPX5-klassificering. Creative Zen Air Pro har en imponerende spilletid på helt op til 33 timer, og er skarpt forfulgt af Creative Zen Air Plus, der kan levere op til 32 timers spilletid.

Begge modeller deler mange af de samme funktioner, men Creative Zen Air Pro skiller sig ud med en ultralav latenstilstand. Den er nem at slå til i Creative-appen, og når tilstanden er aktiveret, synkroniserer den lyd og video med en betragteligt lavere forsinkelse på helt ned til 20 ms og forbedrer lytterens film-, spil- og musikoplevelse.

Creative Zen Air Pro og Creative Zen Air Plus (Image credit: Creative)

Masser af mikrofoner

Mikrofonopsætningen i Creative Zen Air Pro skiller sig ligeledes ud. Den har hele seks mikrofoner - fire til registrering og filtrering af baggrundsstøj, når ANC er slået til, og to, der sikrer krystalklar kommunikation. Støjreduceringen foregår ifølge Creative med integrationen af avanceret støjreduktionsteknologi med AI-drevet Deep Neural Network (DNN), som optimerer opkald ved at reducere uønsket baggrundsstøj i realtid.

Creative Zen Air Plus har seks mikrofoner (tre på hver side) med ENC-teknologi, der analyserer og fjerner uønsket baggrundsstøj og sikrer tydeligere stemmer under opkald.

Kort fortalt tilbyder Creative Zen Air Pro og Creative Zen Air Plus en forbedret lydoplevelse i hverdagen, hvilket gør dem til de perfekte øretelefoner til alle, der ønsker sig en bedre lydoplevelse når som helst og hvor som helst.

På udkig efter in-ear hovedtelefoner? Her er de bedste in-ear hovedtelefoner i 2023