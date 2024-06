Google lancerer Gemini Nano til Pixel 8a og en livreddende funktion til Pixel Watch 2

Flere Pixel-enheder får nye funktioner som en del af Googles June Feature Drop. Nogle introducerer længe ventet AI-teknologi, mens andre potentielt kan redde dit liv.

Vi begynder med førstnævnte, Gemini Nano, som endelig er på Pixel 8 og Pixel 8a efter måneders ventetid. Den vil være drivkraften bag flere AI-værktøjer på enheden, såsom Opsummering i Lydoptageren. Takket være opgraderingen kan appen nu lave "mere detaljerede... resuméer" end tidligere. Den vil endda inkludere navnene på talerne, så du ved, hvem der taler, når du kigger tilbage på udskriften. Der er dog en vigtig forskel med Gemini Nano på disse to Pixel 8-modeller.

Den vil kun være tilgængelig som en "udviklermulighed", ifølge blogindlægget. Det betyder, at du selv skal aktivere AI-funktionaliteten, da den ikke er slået til som standard. Instruktioner om, hvordan man aktiverer Gemini Nano på Pixel 8-enhederne, kan findes på virksomhedens Pixel Phone Help-hjemmeside. Der er dog mere at komme efter end AI, da disse smartphones får en interessant samling af funktioner.

Det, der fangede vores opmærksomhed, er, at Google ny har gjort alle Pixel 8-modeller compatible med DisplayPort-kabler, så du kan vise indhold på en større skærm. For at gøre det skal du tilslutte et USB-C til DisplayPort-kabel og forbinde telefonen til f.eks. en computerskærm eller et TV.

Derudover vil flere Pixel-telefoner give dig mulighed for at udføre en "omvendt telefonnummersøgning direkte fra din opkaldslog". På den måde kan du fra telefonmenuen lave en søgning og finde ud af, hvem der har ringet til dig, hvis du ikke umiddelbart kan genkende nummeret. Værktøjet rulles ud til Pixel Fold, Pixel 6 og nyere modeller.

Når vi går videre til Pixel Watch 2, får den bærbare enhed Car Crash Detection. Google forklarer, at hvis du nogensinde kommer ud for en alvorlig bilulykke, aktiveres værktøjet, så der vises en timer på skærmen.

Hvis du så trykker på knappen på urskiven, ved Pixel Watch 2, at du er ok. Men hvis du ikke reagerer, vil uret automatisk kontakte alarmcentralen for at tilkalde hjælp til dig. Uret informerer også dine nødkontakter og ender dem din placering.

Den sidste nye funktion giver brugerne mulighed for at forbinde deres PayPal-konto med Google Wallet på uret. På den måde kan man fremover betale med PayPal direkte fra uret.

Resten af juni-droppet er ikke noget nyt. Faktisk så vi dem først dukke op under forårets Spring 2024-opdateringen til Google Home i sidste måned. Vi vil ikke gå i detaljer, men de omfatter introduktionen af Google Home Favorites-widget'en til Pixel-smartphones samt enklere smart home-kontrol på din wearable.

Pixel Tablet får også sin egen opdatering, så boligejere fremover kan se, hvem der er ved deres hoveddør via et direkte videofeed fra en Nest-dørklokke. De kan også tale med den anden personen.

Det er alle de vigtigste funktioner, der blev vist frem i juni, selv om andre ændringer også er ved at blive rullet ud. For eksempel virker Find min enhed nu, selv om telefonens batteri er dødt.

Mens du er her, kan du passende taget et kig på TechRadars oversigt over de bedste Pixel-telefoner lige nu.