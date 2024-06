Jabra præsenterer anden generation af Elite 10 og Elite 8 Active trådløse øretelefoner

Jabra er et dansk lydfirma, der er bedst kendt for sine trådløse øretelefoner, herunder sidste års Jabra Elite 8 Active og Jabra Elite 10. Disse høretelefoner er fremragende, og nu har Jabra præsenteret Elite 8 Active Gen 2 og Elite 10 Gen 2.

Anden generation af øretelefonerne bygger videre på første generations succes, men de nye øretelefoner tager også lydkvaliteten og kvaliteten af støjreduktion og hear through-tilstand til næste niveau.

Den måske mest bemærkelsesværdige tilføjelse i år er det smarte LE Audio-etui, som følger med begge øretelefoner. Etuiet har Dolby Audio-teknologi, som giver en endnu mere rummelig lyd og en forbedret musikoplevelse. Dette LE Audio smart etui har også en innovativ ny funktion: Du kan tilslutte det med et USB-C til USB-C-kabel (med den medfølgende adapter til USB-C til 3,5 mm lydport) til alle slags (lyd)enheder og stadig lytte til lyden trådløst med et tryk på en knap.

Der er en indbygget chip i kabinettet, som gør det muligt at streame lyd fra alle mulige forskellige enheder fra etuiet til øretelefonerne. LE Audio og LC3-codec sikrer, at du kan lytte med mindre forsinkelse end med en almindelig Bluetooth-forbindelse, og at du får hi-fi-lydkvalitet. Du skal blot sætte det medfølgende kabel i den ene ende af smart-casen og i den anden ende i enheder som f.eks. et løbebånd, et tv eller en flyskærm via USB-C eller 3,5 mm jackstik. Så du behøver ikke at være forbundet til disse enheder med et langt kabel, og du kan nyde den rummelige lyd.

Ehtisham Rabbani, Chief Executive for Gaming & Consumer Division hos Jabra, siger følgende om de nye ørepropper: "Til denne nye generation af ørepropper har vi forbedret nøglefunktioner som Noise Cancellation og HearThrough, fordi vi ved, at de betyder mest. Samtidig har vi også set længere ved at bringe den innovative LE Audio-streamingfunktionalitet til opladningsetuiet. Det gør det muligt at oprette forbindelse til stort set alle enheder, uanset hvor du er."

Jabra Elite Active 8 Gen 2

(Image credit: Jabra)

Jabra Elite Active 8 Gen 2 er stadig meget lig den første generation af Elite 8 Active, men ifølge Jabra er der sket nogle forbedringer og tilføjelser. Spatial Sound, der drives af Dolby Audio, er blevet forbedret, og den fornyede Spatial Sound giver også yderligere fordele, såsom streaming af mere indhold med rumlig lyd, herunder podcasts.

Opkaldskvaliteten er også forbedret på anden generation ved hjælp af 6 mikrofoner og forbedrede AI-opkaldsalgoritmer. Mikrofonerne skelner mellem baggrundsstøj og stemmer, og støjreduktion slås også automatisk til, når det er nødvendigt for at sikre den klarest mulige samtale.

Få daglig indsigt, inspiration og tilbud i din indbakke Tilmeld dig de seneste nyheder, anmeldelser, meninger, topteknologiske tilbud og mere. Kontakt mig med nyheder og tilbud fra andre Future mærker Modtag e-mail fra os på vegne af vores betroede partnere eller sponsorer

Apropos støjreduktion, så blokeres dobbelt så meget støj af Adaptive Hybrid Noise Cancellation (ANC) denne gang sammenlignet med den forrige generation. Desuden skulle effekten nu være bedre ved mellemtoner og lave frekvenser. På den anden side er transparenstilstanden også blevet forbedret, og de nye øretelefoner har en Natural HearThrough-tilstand, der er dobbelt så effektiv som den forrige generations transparenstilstand. Funktionen er også blevet optimeret til reduktion af vindstøj.

(Image credit: Jabra)

Høretelefonerne har stadig en IP68-certificering for støv-, vand- og svedbestandighed, og opladningsetuiet har også stadig en IP54-certificering, hvilket gør det støv- og stænksikkert. Et fald på en meter burde heller ikke være et problem for disse øretelefoner, men hvis alt går vel, vil de sidde godt fast i dine ører (uden ørekroge) takket være Jabra ShakeGrip™-teknologien.

Med hensyn til batterilevetid har du her at gøre med op til 8 timer i selve øretelefonerne og op til 32 med opladningsetuiet (begge med ANC slået til). Desuden understøtter øretelefonerne Google Assistant, Swift Pair, Google Fast Pair, Spotify Tap og Bluetooth Multipoint.

Jabra Elite 10 Gen 2

(Image credit: Jabra)

Sammenlignet med deres forgængere har Jabra Elite 10 Gen 2 forbedret Dolby Atmos-understøttelse med Dolby Headtracking, og ligesom Elite 8 Active Gen 2 tilbyder de også rumlig lyd til endnu mere indhold. I Jabras blindtest sagde 95 % af deltagerne, at de foretrak Gen 2's rumlige lyd.

Igen er opkaldskvaliteten forbedret takket være 6 mikrofoner og effektive støjreduktionsalgoritmer. Desuden er støjreduktionen også op til to gange mere effektiv i Elite 10 Gen 2 end i den forrige generation, men det handlede allerede om den mere effektive Advanced Active Noise Cancellation i stedet for Adaptive Hybrid Noise Cancellation i Elite 8 Active (og Elite 8 Active Gen 2).

(Image credit: Jabra)

Den forbedrede Natural HearThrough er selvfølgelig også til stede i de nye Elite 10-høretelefoner og giver dig mulighed for at være endnu mere opmærksom på dine omgivelser og formår at undertrykke vindstøj bedre. Denne nye variant af HearThrough har et bredere frekvensområde og virker klarere og mere naturlig.

Takket være de kraftige 10 mm højttalere lover Jabra en mere fyldig bas, og Jabra ComfortFit-teknologien skal sikre, at du kan lytte i langt tid uden problemer. Det skyldes, at øretelefonerne har en meget behagelig, fleksibel og naturlig pasform. De har også et halvåbent design, som sikrer, at der er mindre pres på dine ører.

Desuden er der IP57-certificering her, og batteriet i øretelefonerne holder i 6 timer eller op til 27 timer med opladningsetuiet (med ANC slået til). Her får du også funktioner som Fast Pair, Swift Pair, Spotify Tap, Bluetooth Multipoint og LE Audio smart case.

Pris og tilgængelighed

Du behøver ikke vente længe på anden generation af Jabras nye topmodeller af trådløse øretelefoner. Faktisk vil Elite 8 Active Gen 2 og Elite 10 Gen 2 kan begge bestilles hos Jabra fra midten af juni 2024.

Elite 8 Active Gen 2 fås i Navy, Black og to nye farver (Coral og Olive).

Pris: 1.799 kroner.

Elite 8 Active Gen 2 og vil være i butikkerne fra slutningen af juli.

Elite 10 Gen 2 fås i Titanium Black, Gloss Black, Cocoa og to nye farver (Denim og Soft White).

Pris: 2.199 kroner.

Elite 10 Gen 2 vil være i butikkerne fra begyndelsen af juli.