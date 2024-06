Samsung Galaxy Watch FE lanceret, og det er Samsungs svar på Apple Watch SE

Efter uger med mange lækager har Samsung endelig afsløret Samsung Galaxy Watch FE, et 40 mm smartwatch, der tilbyder nogle af funktionerne fra mærkets seneste premium-modeller til en mere overkommelig pris.

FE er udstyret med nogle af de funktioner, der har gjort andre Samsung Galaxy Watch-smarture til favoritter på vores topliste over de bedste smartwatches. Selvom FE ser ud til at være baseret på Samsung Galaxy Watch 4, indeholder det en Sapphire Crystal-skærm, der er opgraderet fra Watch 4

Corning Gorilla Glass, udskiftelige armbånd med et "one-click"-system (med nye armbåndsdesigns til Watch FE) og nogle af Samsungs nyeste wellness- og sundhedsværktøjer.

Mere end 100 forskellige typer træning, personligt tilpassede pulszoner for at forbedre aktivitetsovervågningen og avancerede løbeanalyser er tilgængelige og velkomne funktioner. Ifølge Samsung analyserer den avancerede løbeanalyse (som også er tilgængelig på Samsung Galaxy Watch 6) "løberens kropsholdning for asymmetri og jordkontakt/flyvetid for at forbedre effektiviteten og forebygge skader".

Watch FE har også bevaret Galaxy Watch 4's kropssammensætningsværktøj, som lader uret scanne din krop og estimere mængden af fedt, muskler og knogler, du har. Vi testede det samme værktøj på Galaxy Watch 5 Pro sammenlignet med en smart vægt og her var resultaterne meget præcise.

Ikke-sundhedsrelaterede funktioner omfatter Find min telefon, kamerakontrol, Samsung Wallet og adgang til Google Play Store - stort set alt, hvad du ville forvente at se på et nuværende Samsung-ur.

Pris og tilgængelighed

Galaxy Watch FE vil være bredt tilgængeligt i Storbritannien fra den 17. juni

Uret har en vejledende udsalgspris på 1.599 kroner.

Specifikationer

Farve: Sort, pink guld, sølv

Sort, pink guld, sølv Mål: 39,3 x 40,4 x 9,8 mm / 26,6 g

39,3 x 40,4 x 9,8 mm / 26,6 g Skærm: 1,2", 396×396, Super AMOLED, fuldfarvet Always On Display

1,2", 396×396, Super AMOLED, fuldfarvet Always On Display Processor: Exynos W920 Dual Core 1,18 GHz

Exynos W920 Dual Core 1,18 GHz Hukommelse : 1,5 GB RAM

: 1,5 GB RAM Lagerplads: 16 GB

16 GB Batteri: 247 mAh

247 mAh OS: Wear OS drevet af Samsung

Wear OS drevet af Samsung Brugergrænseflade: One UI 5:

One UI 5: Sensorer: Samsung BioActive Sensor (optisk puls + elektrisk hjerte + bioelektrisk impedansanalyse), accelerometer, barometer, gyrosensor, geomagnetisk sensor, lyssensor

Samsung BioActive Sensor (optisk puls + elektrisk hjerte + bioelektrisk impedansanalyse), accelerometer, barometer, gyrosensor, geomagnetisk sensor, lyssensor Tilslutningsmuligheder: LTE, Bluetooth 5.3, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n 2.4+5GHz, NFC, GPS/Glonass/Beidou/Galileo

LTE, Bluetooth 5.3, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n 2.4+5GHz, NFC, GPS/Glonass/Beidou/Galileo Vandtæt: 5ATM + IP6823 / MIL-STD-810H

5ATM + IP6823 / MIL-STD-810H Understøtter Android 11.0 eller nyere og med mere end 1,5 GB hukommelse

Samsungs entry-level-ur kommer før forventet

Vi vidste, at der ville komme et FE-ur, men det er en overraskelse, at det er blevet lanceret inden Samsungs Galaxy Unpacked-event i næste måned.

Navnet "FE" er Samsungs svar på Apples "SE", hvilket indikerer, at uret er billigere end andre modeller i serien, men det vil stadig følge med Samsungs opdaterede software, formentlig med Wear OS 4 som en del af Samsungs One UI Watch 5-operativsystem.

Hvad betyder det for resten af de ure, der bliver præsenteret i år? Med et billigere smartwatch, der allerede er afsløret, vil Samsung måske forsøge at kopiere Apples succes ved at introducere det premium smartwatch, en Ultra- eller Pro-model, så de kan have tre ure i sortimentet.

Det andet store spørgsmål er selvfølgelig, hvornår vi får Samsung Galaxy Ring at se. Vi ved, at ringen vil fungere med i hvert fald nogle af Samsung Galaxy Watches ved at tilbyde ekstra målinger, når den bæres under søvn og træning, og den fungerer muligvis også med Samsung Galaxy Watch FE. Vi bliver simpelthen nødt til at vente og se.