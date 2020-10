Billigste AirPods: priser og gode tilbud i oktober 2020

Målet med denne artikel er enkelt: Hjælpe dig med at finde de bedste priser Apple AirPods. Uanset om du leder efter de nyeste priser på standard AirPods eller AirPods Pro.

Vi har også tilføjet nogle fremragende nedsatte priser på de nye Apple AirPods med trådløs opladningsetui, som giver dig mulighed for at droppe endnu flere ledninger. Selvom de koster lidt mere, synes vi bestemt, de er investeringen værd.

For nogle år tilbage var det svært at finde AirPods til gode priser hos danske webshops, men sådan er det ikke mere. Men de bedste tilbud forsvinder hurtigt, så måske skal du være klar ved "køb"-knappen.

Får dig, der har en nyere iPhone uden jackstik er Apple AirPods nogle af de bedste venner din iPhone kan få. Selvom de er Bluetooth, kan du også bruge dem med masser af andre mobiltelefoner og endda bærbare computere. Hvis du overvejer at få en ny telefon, skal du tjekke de seneste tilbud nedenfor.

Så hvor meget koster AirPods, og hvordan kan du få det bedste tilbud derude? Vores prissammenligningsværktøj giver dig automatisk opdaterede priser fra forskellige forhandlere.

Der er helt sikkert også penge at spare på den kommende Black Friday

(Image credit: Apple)

De aktuelle priser på Apple AirPods Pro

De nye Apple AirPods Pro-hovedtelefoner kan købes fra omkring 1.600 kr

Det er en ret høj pris, sammenlignet med de almindelige AirPods, men AirPods Pro er de første AirPods, der har aktiv støjreducerende teknologi, som kan holde lyde holde lyde udefra væk fra din musik. Det er intet mindre end perfekt til pendlere, og dem der har brug for at lukke omverdenen ude for at kunne koncentrere sig på arbejdet.

Når det er sagt, er der en tilstand, du kan aktivere, som gør det muligt at filtrere noget støj udefra, hvilket er nyttigt, hvis du foretrækker at kunne høre ting som trafik, når du løber / cykler / går eller nogen, der kalder på dig.

AirPods Pro er også vand- og svedebestandige, hvilket gør dem meget bedre egnet til fitnesscenteret end standard AirPods, og desuden kan du tilpasse pasformen. Vandmodstanden er IPX4-niveau, så de kan ståle små stænk og let regn.

Apple AirPods Pro leveres med en trådløs opladningsetui som standard. Der er ingen billigere version med en standard opladningsetui i modsætning til de almindelige AirPods, hvor du har valget

Tag et kig på AirPods Pro-priser direkte fra Apple

(Image credit: Apple)

Hvor meget koster AirPods? De nyeste tilbudspriser på AirPods

Så hvor meget koster AirPods, og hvor kan du få den billigste pris? Nedenfor finder du en række muligheder for at købe 2019-opgraderingen af standard AirPods. De nye AirPods omkring 1.000 kr.

Sammenlignet med den ældre model er det visuelle design det samme. Men indeni får du en hurtigere H1-processorchip, bedre batteri og håndfri Siri-interaktioner.

Eftersom de ældre modeller aldrig rigtig kom ned i pris, er de nye 2019 AirPods den bedste standardmulighed, du kan købe lige nu hvis Pro'erne ikke er noget for dig. Hold øje med funktionerne beskrivelsen for at sikre, at du får de nyeste versioner. Denne model leveres med standard opladningsetui, men vi har fundet nogle priser på den trådløse opladningsmodel længere nede på denne side.

Tag et kig på den store test af 2019-udgaven af Apple AirPods

(Image credit: Apple)

2019-AirPods med trådløst ladeetui

Opdateringen af Apple AirPods 2019 leveres også med et trådløs opladningsetui Disse koster lidt mere, og prisen direkte fra Apple er 1.799 kr., men på den anden side er trådløs opladning en fantastisk flot funktionalitet. Ørerpropperne er identiske, så for god ordens skyld: etuiet er det eneste, der adskiller de to modeller.

Put AirPods ned i den smarte opladningsboks, luk låget og placer boksen på en Qi-certificeret trådløs opladningsplade (ikke inkluderet). Så er sagen klar. Apple havde planer om sin egen skræddersyede opladningsplade - AirPower, som planlagdes til både iPhone, Apple Watch og AirPods - men planerne blev skrottet. Men i det mindste fik vi tredjepartsløsninger, som endte med at være langt billigere end Apple's planlagte variant.

Hvad med Apple AirPods fra 2016?

Disse modeller fremstilles ikke længere og udfases fra de fleste butikker. Når vi en sjælden gang ser de gamle travere, plejer de normalt at have den samme pris som de nye 2019-varianter.

Kort sagt: Se efter 2019-modellerne via et af ovenstående tilbud. For at være helt sikker på, at tilbuddet ikke gælder den gamle 2016-variant, skal du kontrollere, at produktet har H1-processor og håndfri funktionalitet via Siri (især hvis produktet ikke har "2019"-betegnelse eller andet, der afslører produktets årgang).

Hvor meget koster AirPods?

Den officielle pris på AirPods (direkte fra Apple) er 1.399 kr., så det er bestemt det højeste, du skal finde dig i at betale. Desværre kan du ikke være sikker på, at butikkerne ikke prøver at hæve priserne, når det begynder at tynde ud i lageret.

Det må forventes, at mange af de største butikker kommer tæt på de priser, som Apple sætter, men nogle gange kan de falde, især når man nærmer sig et årligt udsalg, som f.eks. Black Friday eller julen. Heldigvis plejer vi dog at opdage, at AirPods også lejlighedsvis sælges billigere resten af året.)

Bør jeg vente på et endnu bedre AirPods-tilbud?

Du er måske den type, der venter på det helt store udsalg. Sidste år, omkring Black Friday, så vi, at AirPods med relativt store rabatter var udsolgt på få minutter i andre lande. Desværre var det ikke de store rabatter på AirPods i Danmark, men vi håber, det vil ske her 2020 i betragtning af, at 2019-varianterne har været på markedet i mange måneder, når de store udsalg begynder.

Faktisk ser vi allerede, at butikkerne sælger varianterne af Apple AirPods i 2019 for langt mindre end hvis de blev købt direkte fra Apple, ned til 300 kr. mindre, så det lover godt for fremtidige udsalg.