Anmeldelse: Bowers & Wilkins PX8

Bowers & Wilkins PX8 er de bedste i B&W's serie af over-ear hovedtelefoner, og lyden her hæver endnu engang barren i verden af trådløs lyd. Hvor skal vi begynde? Måske med de mange detaljer, fleksibiliteten og det brede lydbillede, de kommer med, alt sammen understøttet af en herligt tung bas. Den effektive aktive støjreduktion og den solide pakke af funktioner gør dette til et overbevisende produkt fra B&W. Hovedtelefonerne er også utroligt stilfulde - og batteriet på 30 timer betyder, at de holder hele dagen.

Hvorfor du kan stole på TechRadar Vores ekspert anmeldere bruger timer på at teste og sammenligne produkter og tjenester, så du kan vælge det bedste for dig. Find ud af mere om, hvordan vi tester .

Bowers & Wilkins PX8: Anmeldelsen kort

Med hensyn til lyd ligger Bowers & Wilkins PX8 nu blandt de bedste i toppen af de bedste trådløse over-ear-hovedtelefoner på markedet. Nu har vi allerede sagt det, så hvis det er alt, hvad du har brug for at vide, kan du bare gå hen og købe dem nu. held og lykke. Men hvis du vil vide, hvorfor denne anmeldelse giver hovedtelefonerne fire og en halv stjerne snarere end hele fem - så læs videre.

B&W PX8 er et par fremragende trådløse over-ear-hovedtelefoner, uden tvivl. Men lad os gøre én ting klart med det samme: PX8 er dyre. Det er der gode, forståelige grunde til: Nye 40 mm kulstofkeglehøjttalerelementer erstatter de eksisterende elementer i de mere lidt billigere Bowers & Wilkins PX7 S2 (Åbner i nyt vindue), og de støbte aluminiumsarme, diamantskårne metaldetaljer og nappalæderet løfter kvaliteten til premium-området - men for mange vil et par høretelefoner, der er dyrere end AirPods Max, ganske enkelt være uden for økonomisk rækkevidde, som tingene ser ud nu. Og vi forstår det fuldt ud. Men vi har også hørt, hvordan Bowers & Wilkins PX8 lyder, og uanset, om der er økonomisk krise eller ej, så er de enestående.

Bowers & Wilkins indrømmer, at opgaven var enkel: opnå de bedst mulige trådløse over-ears. Og selv om de koster en del, har den britiske lydspecialist ramt rigtigt, for på trods af prisen er lydkvaliteten for pengene her sublim.

Er der så nogen udfordringer med hovedtelefonerne? Ja, men ingen af dem har noget med lyden at gøre, og det er her, at disse hovedtelefoner virkelig brillerer. Men udfordringerne er også grunden til, at vi har trukket en halv stjerne fra bedømmelsen i denne ellers positive anmeldelse. Den billigere Sennheiser Momentum 4 Wireless (lanceret i august 2022) tilbyder hele 60 timers batteritid selv med ANC kørende, og her får du kun 30 timer - det er dog det samme antal, som du får med Sony WH-1000XM5 (Åbner i nyt vindue) (lanceret i maj 2022). Desuden kan støjreduktionen ikke justeres og EQ-justeringer er begrænset til diskant og bas. Samtidig synes vi, at det er ret anstrengende, at man skal logge ind på Bowers & Wilkins Music-app for at bruge den. Hvad i alverden skal det gøre godt for? Ud over at give firmaet adgang til dine personlige brugsmønstre, så gør det også livet mere besværligt, hvis du f.eks. vil bruge høretelefonerne med flere mobiler eller tablets, fordi du skal huske endnu en adgangskode.

Men det er også det eneste negative. Bowers & Wilkins Music-appen samler nu streamingtjenesterne Tidal, Deezer, SoundCloud og Qobuz ét sted, og B&W håber at kunne arbejde sammen med Apple Music i fremtiden.

Som trofaste TechRadar-læsere ved, er lyden det vigtigste, når det gælder høretelefoner. Og lyden her er detaljeret, bred, rytmisk og intet mindre end fremragende. Hvis du har råd til og ønsker nogle af de bedst klingende trådløse hovedtelefoner på markedet, vil du ikke blive skuffet over PX8.

PX8 er nogle fantastisk flotte høretelefoner. (Image credit: Peter Hoffmann)

Bowers & Wilkins PX8 – Pris og tilgængelighed

Lanceret efterår 2022

Pris 5.199 kroner

Bowers & Wilkins PX8 kan forudbestilles nu for 5.199 kroner. HiFiKlubben forventer at have dem på lager fra den 21. april 2023.

Den høje pris gør PX8 dyrere end Apple AirPods Max, Sennheisers Momentum 4 Wireless og klassens førende Sony WH-1000XM5, som sælges for 3.200 kr. (og de kan findes billigere).

I betragtning af at Sennheiser-hovedtelefonerne har dobbelt så lang batterilevetid som Bowers & Wilkins PX8, får det også prisen til at virke ret høj. Vi mener stadig, at den gode lydkvalitet kan retfærdiggøre prisen.

Etuiet føles også luksuriøst og har et rum til de to medfølgende kabler. (Image credit: Future)

Bowers & Wilkins: Funktioner

Fremragende understøttelse af musik-apps til økosystemer med flere rum

Enkel og pålidelig fysisk kontrol på øret

ANC- og gennemsigtighedsprofiler kan ikke tilpasses

Bowers & Wilkins PX8's specifikationer er gode snarere end fremragende (ANC-profilerne består af on, off eller pass-through, mens EQ'en kun omfatter bas- og diskantkontrol, så alle, der vil have fuld fem-bånds EQ-indstillinger, bør lede andre steder), bør du huske, at det, som PX8 gør, gør den virkelig godt.

Hovedtelefonerne registrerer, når du tager dem af/på og tænder/slukker for musikken. De går automatisk i standby-tilstand (som sender dem i lavt strømforbrug) efter 15 minutters inaktivitet. Begge dele kan slås til eller fra, og den venstre genvejstast kan tilpasses, så du kan bruge den til at skifte imellem ANC-profiler eller få adgang til din stemmeassistent.

En fin detalje her er muligheden for at indstille streamingkvaliteten (ved hjælp af dine mobildata eller Wi-Fi) og også registrering af om du tager dem af og på til lav, normal eller høj. Hvis PX8 ikke sætter musikken på pause, når du tager dem af, kan du indstille følsomheden til høj. Sætter de til gengæld musikken på pause, hvis du pludselig løfter hovedet, så skal du sætte følsomheden på lav.

Vi kunne have håbet på mere end de "standard" 30 timers batterilevetid, selv om det er bedre end både Bose QuietComfort 45 (Åbner i nyt vindue) og Bose Noise Canceling 700 (Åbner i nyt vindue), som giver mellem 24 og 30 timer. En hurtig opladning på 15 minutter giver dig også syv timers afspilning, hvilket er virkelig godt.

Der er tale om en traditionel tilgang her, når det gælder knapper på høretelefonerne. Det fungerer godt med lydstyrke-, afspilnings- og tænd/sluk-knapper på højre ørekop og en "quick function"-knap på venstre side, som vi bruger til hurtigt at skifte ANC-indstillinger. Med hensyn til dette er ANC her fantastisk og fjerner stort set al larm undtagen de mest støjende busser og fly.

"Hear through"-tilstanden virker afdæmpet, og vi får her ikke nær så meget lyd ind fra omgivelserne, som med Sennheiser Momentum 4 Wireless (Åbner i nyt vindue). Jo, vi kan høre omgivelserne bedre med funktionen slået til, men vi ville helst have hørt endnu mere.

B&W PX8 leveres med Bluetooth 5.2 plus understøttelse af aptX Adaptive (et af de bedste Bluetooth-codecs, der findes i dag) samt aptX og aptX HD, og de i alt seks mikrofoner (fire til ANC, to til opkaldshåndtering) gør lyden klar under telefonopkald.

Bowers & Wilkins har gjort det nemt at skifte ørepuderne ud. (Image credit: Peter Hoffmann)

Bowers & Wilkins PX8: Design

Smukke detaljer i metal

Elementerne er vinklet mod bærerens øre

Høretelefonerne sidder perfekt

Når det gælder raffinement og skønhed, er Bowers & Wilkins gået hele vejen med PX8. Dette er hovedtelefoner, der kan tåle at blive vist frem. Justeringen af hovedbøjlen er en glidende og stille oplevelse, og de bløde, fyldige ørekopper kan drejes, så de ligger fladt omkring din hals, når de sjældne gange ikke bæres over ørerne.

Faktisk afspejler PX8 et udbredt design med ørepropper, der roterer, så de kan ligge fladt, men ikke kan foldes sammen, som f.eks. Sony WH-1000XM5 (Åbner i nyt vindue) og Bowers & Wilkins PX7 S2 (Åbner i nyt vindue)(i stedet for den ældre, sammenklappelige Sony WH-1000XM4 (Åbner i nyt vindue)).

Og som man kan forvente, leveres disse hovedtelefoner med et fast, stofbetrukket etui, hvor du også har plads til de medfølgende kabler (USB-C til USB-C til opladning, USB-C til 3,5 mm, hvis din enhed har en sådan port) i deres eget lille rum med et magnetiseret låg.

Komfortniveauet er også fantastisk under hele vores test, med rigelig polstring på undersiden af hovedbøjlen og høretelefoner, der klemmer perfekt; ikke for stramt, men betryggende sikkert.

Alt i alt (og med risiko for at overdrive) kan vi virkelig godt lide både det førsteklasses udseende og den førsteklasses følelse med høretelefonerne.

Ørekopperne er ret tykke, men indvendigt er elementerne monteret i en vinkel, så de er parallelle med dine ører og ikke med ydersiden af ørekopperne. Dette er designet til at hjælpe med timing og præcision i lyden.

De fysiske metalknapper på det højre ørekop føles godt og de fungerer godt. (Image credit: Peter Hoffmann)

Bowers & Wilkins PX8: Lydkvalitet

Fremragende smidighed og musikalsk klarhed

Smuk, fyldig og detaljeret lyd

Tung, men blød bas

Lydmæssigt ligger Bowers & Wilkins PX8 på et virkelig højt niveau. Lyden er præcis og varm og lydbilledet er bredt. Vi kan tydeligt høre de forskellige elementer i musikken uden at de går ind og forstyrrer hinanden. Vokalen er central og detaljeret, og baggrundsvokalen går også tydeligt igennem. Diskanten er skarp og har masser af detaljer, uden at blive for hård. Mellemtonerne står også skarpt og vi får et dejligt, bredt lydbillede. I bas-området er der power på, og vi får en dynamisk bas, der bidrager positivt til den samlede musikoplevelse.

Høretelefonerne spiller også med en god volumen, hvor det ikke er nødvendigt hele tiden at have dem på maks. for at kunne høre musikken ordentligt. Nogle høretelefoner mangler saft og kraft selv ved fuld volumen, men det er slet ikke tilfældet her. Her er maksimum faktisk ret perfekt, for det passer fint med at give noget mere kraft til de numre, hvor jeg normalt skruer ekstra højt op.

Den ekstra energi, dybde, følelsesmæssige kraft og evnen til at få nye detaljer frem i musikken placerer PX8 i toppen af Bluetooth høretelefoner lige nu. Så hvis du har budget til den høje pris, vil du blive belønnet med virkelig god lyd, som ikke mange kan hamle op med.

Bowers & Wilkins PX8-etuiet har et ekstra rum til de medfølgende kabler. (Image credit: Peter Hoffmann)

High-end lyd og design til en høj pris

ANC kunne dog være bedre i prisklassen

Standard snarere end fremragende batterilevetid

Prisen kan man ikke komme udenom; den er høj (husk, at PX8's lillesøster, Bowers & Wilkins PX7 S2, koster 2.000 kroner mindre), og de få mangler, der er i PX8's specifikationer føles større, når man kigger på den høje pris.

Vi taler her om manglen på fembånds EQ (du kan kun justere bas og diskant), det faktum, at de tre ANC-profiler er begrænset til on, off og ambient sound (så de altså ikke kan justeres), en batterilevetid, der er god, men ikke fremragende (selv om det sandsynligvis skyldes, at Bowers & Wilkins her har skruet ekstra op for volumen). Det er måske småtingsafdelingen, men til den pris er vi nødt til at fremhæve, når noget mangler.

PX8's to stærkeste salgsargumenter er det fantastisk flotte design og den virkelig høje kvalitet, når det gælder lyd. Hvis du går op i de to ting, så er PX8 nogle af de bedste støjreducerende hovedtelefoner (Åbner i nyt vindue), du kan købe for (mange) penge.

Skal du købe Bowers & Wilkins PX8?

Køb dem, hvis...

Du lægger vægt på flot design

Det er ikke alle, der går op i udseende. Men hvis du vil have folk til at kigge længselsfuldt på dine høretelefoner og undre sig over, hvordan du har råd til sådan et par lækkerbøffer, er Bowers & Wilkins PX8 lige din stil.

Du må have lækker lyd, koste hvad det vil

Der er ingen tvivl om, at PX8 lyder helt fantastisk med hensyn til detaljer, klarhed og musikalsk energi. Hvis du har råd til det, vil du ikke blive skuffet over Bowers & Wilkins PX8.

Du vil have dine høretelefoner i mange år

Takket være de udskiftelige ørepuder, kan du nyde godt af dine høretelefoner i mange år. Selv hvis du slider ørepuderne op, kan du nemt og hurtigt skifte dem ud.

Køb dem ikke, hvis

Du vil have førende batterilevetid

Sennheiser Momentum 4 Wireless kan holde dobbelt så længe som de 30 timer, som PX8 tilbyder. Men husk, at 30 timer heller ikke er dårligt ...

Du skal bruge høretelefoner, er kan foldes sammen

Bowers & Wilkins PX8 følger den seneste trend (se de nyeste fra høretelefoner fra Sony og Sennheiser), hvor de kan ligge flad, men ikke foldes sammen.

Du vil have mulighed for at fintune flere EQ-bånd

Du kan kun justere bas og diskant her - så fans af fembånds EQ vil blive skuffet. Vi var glade for resultatet med justering af bas og diskant, men nogle foretrækker selv at kunne styre så meget som muligt.

Alternativer

Hvis du af en eller anden grund har gode grunde til ikke at købe Bowers & Wilkins lidt dyre høretelefoner, så har vi samlet nogle andre valgmuligheder her.

(Åbner i nyt vindue) Sennheiser Momentum 4 Wireless (Åbner i nyt vindue)

Et femstjernet alternativ til halv pris, der giver dobbelt så lang batterilevetid? Dette er et oplagt alternativ, selv om lyden ikke er helt på niveau med Bowers & Wilkins topmodel.

(Åbner i nyt vindue) Apple AirPods Max (Åbner i nyt vindue)

Det er ikke ofte, vi får mulighed for at præsentere Apples flagskib AirPods Max som et billigere alternativ, men det er altså tilfældet her. For iPhone- og iPad-ejere er dette alternativ et nemt valg, hvis du er på et budget. For medrivende, justerbar rummelig lyd i film er AirPods Max fortsat ubesejret - så længe du altså bruger en iPhone til at afspille fra.

(Åbner i nyt vindue) Bowers & Wilkins PX7 S2 (Åbner i nyt vindue)

PX8's lillesøster er et godt valg, hvis du vil have fremragende byggekvalitet, en problemfri app-oplevelse og god velafbalanceret lyd på tværs af frekvenser til en billigere pris.

(Åbner i nyt vindue) Sony WH-1000XM5 (Åbner i nyt vindue)

XM4 var fremragende, de ældre XM3 var fremragende, og det vil ikke komme som nogen overraskelse at vide, at Sony's nyeste XM5 også er svære at slå. De er bedre end PX8 i støjreduktion, men ikke rent musikalsk.

Sådan tester vi høretelefoner

Vi kigger på en række faktorer, som vi mener er vigtige for at kunne vurdere værdien og brugbarheden af Bluetooth høretelefoner som Bowers & Wilins PX8:

For det første er der Bluetooth-tilslutning. Trådløs er en selvfølge, men den trådløse kvalitet er også afgørende: Vi ønsker, at vores forbindelser skal være stabile og pålidelige og ikke afbryde musikken, vi er dykket ned i. Så her kigger vi på, hvilken Bluetooth-protokol høretelefonerne bruger. For nogle (som 5.2) leverer bedre kvalitet end andre.

Design og komfort er også vigtige. Vi tester dem over en længere periode for at se, hvor behagelige de er at have på, når vi lytter i længere tid eller på rejsen. Vi kigger også på designet for at se, om de pynter eller trækker ned, når de sidder på vores ører.

Lydkvaliteten er den vigtigste faktor, og vi tjekker med forskellige typer af musik, om høretelefonerne leverer balanceret og detaljeret lyd med masser af power.

Vi tjekker også, hvilke ekstra funktioner høretelefonerne er udstyret med. Her er støjreducering, registrering af om du har dem på, understøttelse af stemmeassistenter og andre avanceret funktioner et stort plus. Det kan også være ekstra funktioner, der giver en fordel, når vi skal give vores vurdering.

Sidst men ikke mindst har vi kigget på prisen. Vi er fuldt ud klar over, at premium høretelefoner kan være alt for dyre for mange mennesker. Selv om prisen nogle gange kan være fair nok i forhold til, hvor god kvalitet et sæt høretelefoner leverer.

Når vi har testet det hele i gennem, kommer vi med vores vurdering ud fra et kriterium om, hvorvidt man samlet set får god værdi for pengene, når man køber et sæt Bowers & Wilkins PX8.