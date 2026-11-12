Kina planlegger en LED-kule som er en tredjedel større enn den opprinnelige i Las Vegas – men foreløpig eksisterer den bare på tegnebrettet

En rendering av hvordan The Eye of the World kan bli seende ut.

Et prosjekt ledet av investorer fra Hongkong planlegger en 168 meter bred LED-kule med 20 000 sitteplasser i Hangzhou, til en kostnad på 8 milliarder yuan (omtrent 11,8 milliarder svenske kroner).

Den utvendige LED-skjermen, som vil dekke 72 000 kvadratmeter, vil være en tredjedel større enn Sphere i Las Vegas – verdens største skjerm i sitt slag, i hvert fall på papiret.

Prosjektet befinner seg fortsatt på planleggingsstadiet, og det er ennå ikke kunngjort noen dato for byggestart, hvem som skal levere skjermen, eller hvilke tekniske spesifikasjoner skjermen vil få.

En eiendomsutvikler i Øst-Kina har lagt frem planer for en sfærisk underholdningsarena som ser ut til å overgå «The Sphere» i Las Vegas på alle viktige områder – til under halvparten av prisen.

Haken er at prosjektet så langt knapt består av mer enn en signeringsseremoni, et datagenerert bilde og en rekke svært ambisiøse anslag.

Prosjektet, som på engelsk kalles «Eye of the World», ble omtalt av AV Magazine etter en offentlig presentasjon den 30. oktober 2026, under en konferanse for tjenestesektoren i Qiantang-distriktet i Hangzhou.

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En større kule – i hvert fall på papiret

Ifølge City Express omfatter planene en sfære som er omtrent 168 meter bred og 122 meter høy. Den skal ha en utvendig LED-skjerm på rundt 72 000 kvadratmeter – en omsluttende skjerm som dekker 270 grader – samt 20 000 sitteplasser på innsiden.

Anlegget skal ligge på en 56 000 kvadratmeter stor tomt ved Qiantang-elven i området Jinshazui New Town, med ytterligere 160 000 kvadratmeter tilstøtende areal satt av til supplerende utbygging. På papiret fremstår spesifikasjonene imponerende sammenlignet med «Sphere» i Las Vegas.

Ifølge AV Magazine har anlegget i Las Vegas en diameter på 157 meter og en høyde på 112 meter, med en utvendig skjermflate – kalt «Exosphere» – på 54 000 kvadratmeter og 17 600 sitteplasser. Det betyr at det planlagte anlegget i Hangzhou vil være omtrent 7 % bredere og 9 % høyere, med en utvendig skjermflate som er en tredjedel større.

Forskjellen i publikumskapasitet er imidlertid mindre enn den kan virke ved første øyekast; anlegget i Las Vegas kan nemlig romme rundt 20 000 personer dersom gulvarealet rigges for et stående publikum.

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Det anslåtte budsjettet er på 8 milliarder yuan (omtrent 11,5 milliarder svenske kroner), sammenlignet med de rundt 22,6 milliarder norske kronene anlegget i Las Vegas til slutt endte opp med å koste. Prosjektets forventede årlige inntekt er 2,6 milliarder yuan (omtrent 3,7 milliarder norske kroner).

Prosjektet støttes av det Hongkong-baserte selskapet Xinshi International Investment Co., i samarbeid med Vision Eye (Hangzhou) Digital Entertainment Technology Co. Ifølge Invidis ledes initiativet av Huang Junhao, som er investeringsdirektør i førstnevnte selskap og administrerende direktør i sistnevnte.

Han hevder at dette kinesiskutviklede prosjektet vil vise at landets anvendte teknologi og kulturelle innovasjon har nådd et «verdensledende nivå». Under presentasjonen beskrev han prosjektet som «et skue av ufattelig omfang og utforming».

Interessant nok er kanskje det som mangler, den mest avslørende detaljen ved et LED-prosjekt av dette formatet: Invidis påpeker at det ennå ikke er utpekt noen leverandør eller installatør, verken for den utvendige skjermen eller for den omsluttende skjermløsningen på innsiden.

Videre pågår arbeidet med konstruksjon, detaljplanlegging og infrastruktur, og det er foreløpig ikke kunngjort verken oppstartsdato for byggingen eller dato for ferdigstillelse.

Dessuten foreligger det ingen informasjon om oppløsning, pikselavstand eller systemarkitekturen for videoavspilling. Dette er avgjørende detaljer, ettersom systemene som understøtter en skjermløsning av denne typen, er minst like krevende som selve LED-panelene.

(Image credit: Future / Mike Moore)

I Las Vegas har TechRadar Pro rapportert at 150 Nvidia RTX A6000-grafikkprosessorer driver nesten 70 000 kvadratmeter med LED-skjermflate, og genererer tre lag med 16K-video med 60 bilder i sekundet. Innholdet leveres via et system fra Hitachi Vantara, som består av 27 noder og 4 petabyte (PB) med flash-lagring, med en dataoverføringshastighet på 400 GB/s.

Selve konstruksjonen er heller ingen liten bragd. En analyse peker på at anlegget i Las Vegas benyttet parametrisk modellering for å optimalisere det geodetiske fagverkskallet og koblingsnodene i støpestål, noe som reduserte den totale vekten med omtrent 40 %.

Samtidig advarer analysen om at en større sfære krever enda strengere toleranser; avvik på bare noen få millimeter kan føre til synlige skjøter eller områder med ujevn lysstyrke.

Hvorvidt anlegget faktisk kan kalles verdens største i sitt slag, avhenger til syvende og sist av om den ferdige konstruksjonen faktisk oppfyller de opprinnelige designspesifikasjonene.

En analyse i den kinesiske publikasjonen The Paper antyder at prisforskjellen sammenlignet med prosjektet i Las Vegas skyldes Kinas egen leverandørkjede for sfæriske LED-skjermer, som nå har dokumentert erfaring med å levere slike løsninger.

Ifølge analysen ligger den virkelige utfordringen i å opprettholde jevn lysstyrke, korrekt fargegjengivelse og sømløse skjøter over titusenvis av kvadratmeter med buet, utendørs LED-skjermflate – samtidig som man må håndtere direkte sollys og temperatursvingninger.

Videre trekker en omtale av presentasjonen på nettstedet Sohu frem akustikk som en ytterligere utfordring. En konkav sfære konsentrerer lyd på en ujevn måte, og eventuelt lydabsorberende materiale må plasseres inne i fagverkskonstruksjonen uten å komme i konflikt med selve skjermen.

Overdrevne prognoser og tvilsom etterspørsel?

De kommersielle anslagene fremstår nesten enda mer ambisiøse enn selve prosjektet. Utbyggeren forventer mellom 9 og 13 millioner besøkende årlig. I gjennomsnitt tilsvarer dette omtrent 24 700–35 600 mennesker hver eneste dag. Det betyr at selv det laveste anslaget overgår kapasiteten til en arena med 20 000 plasser, dersom den skulle ha en utsolgt forestilling hver eneste dag, året rundt.

En analyse fra The Paper gir et nyttig perspektiv på disse tallene. I 2025 tiltrakk hele scenekunstsektoren i Hangzhou seg omtrent 10,25 millioner besøkende fordelt på 19 194 forestillinger, noe som genererte 3,12 milliarder yuan i billettinntekter.

Med andre ord er det anslått at ett enkelt anlegg skal tiltrekke seg omtrent like mange besøkende som hele byens scenekunstsektor gjorde i 2025, med inntekter tilsvarende rundt 83 % av sektorens totale billettsalg.

Det anslåtte inntektstallet inkluderer sannsynligvis reklame, sponsing samt salg av mat og drikke. Videre beskriver den samme analysen «Eye of the World» som «fortsatt bare en skisse, der byggingen ennå ikke har startet».

Samtidig ligger ikke eieren av det opprinnelige anlegget i Las Vegas på latsiden. Sphere Abu Dhabi, som er planlagt på Yas Island, har et byggebudsjett på omtrent 16,7 milliarder svenske kroner. Det er ment å være en kopi av anlegget i Las Vegas, med en kapasitet på opptil 20 000 personer (avhengig av oppsettet), en innvendig skjerm med 16K × 16K-oppløsning og 167 000 høyttalere. Anlegget forventes å stå ferdig innen utgangen av 2029. En annen arena, med 6 000 plasser, er planlagt i National Harbor i Maryland, med sikte på åpning i 2030.

Sphere jobber også med å videreutvikle teknologien bak skjermene sine. Da selskapet i september kunngjorde et flerårig partnerskap med Disguise – en spesialist på medieservere – knyttet Ryan Dolan, konserndirektør i Sphere, avtalen til ambisjonen om å «bringe disse opplevelsene til publikum på nye Sphere-arenaer rundt om i verden».

I motsetning til dette trakk en rapport fra TechRadar Pro i juni 2026, som omhandlet Kinas første Sphere-lignende arenaer, frem en helt annen strategi: å bygge i mindre og rimeligere skala. Eksempler inkluderer Tiangong Nova i Qianjiang – med 7500 kvadratmeter LED-skjermflate på utsiden – og West Bund Starry Sky i Shanghai, som hadde et budsjett på 1,2 milliarder yuan og plass til omtrent 3000 besøkende samtidig.

Hangzhou har på sin side som mål å holde kostnadene nede, samtidig som de bygger i større skala. Det er imidlertid ikke alle som er overbevist om at verden trenger flere arenaer av denne typen. Under en paneldebatt hos AVNation om Kinas mindre, sfæriske arenaer, stilte Jennifer Weaver fra AVIXA spørsmålet: «Enorme kopier av Las Vegas Sphere overalt? Sannsynligvis ikke.»

Hangzhou satser på at hun tar feil. Foreløpig har imidlertid prosjektet lite å vise til, utover et datagenerert bilde, en tomt ved elvebredden og en rekke projeksjoner.

Den opprinnelige arenaen i Las Vegas er, etter alt å dømme, flittig besøkt året rundt og fortsetter å generere store inntekter – delvis takket være et publikum med betydelig større kjøpekraft.

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