Airfryers - Black Friday 2022: bästa priser, erbjudanden och rabatter

Vill du fynda en billig airfryer? Här är de bästa rabatterna och erbjudandena på airfryers under Black Friday.

Vill du fynda en airfryer billigt under årets Black Friday (Öppnas i ny flik)? Då har du klickat in på rätt ställe. Här samlar vi nämligen alla de bästa erbjudandena och rabatterna på airfryers under hela reafesten som drar igång med Black Week redan en vecka innan själva Black Friday.

Här hittar du en översikt några av de bästa airfryers som finns att köpa tillsammans med dagens bästa priser på varje modell hos alla de stora svenska återförsäljarna. Du kan även läsa lite om våra förväntningar inför årets Black Friday, samt kolla in några vanliga frågor kring airfryers och Black Friday längst ned i artikeln. Om du vill fynda fler teknikprylar under reafesten, kan du kolla in vår huvudartikel för Black Friday 2022 (Öppnas i ny flik), där vi samlar alla de bästa priserna och rabatterna på teknikprylar.

Airfryers - Black Friday 2022: bästa erbjudanden

Här nedanför samlar vi alla de bästa priserna, erbjudandena och rabatterna som dyker upp på airfryers under årets Black Friday. Du hittar bland annat airfryers från de största märkena som Philips, Xiaomi och fler.

Airfryers - Black Friday 2022: Philips

(Öppnas i ny flik) Philips Essential Airfryer XL: 1 538 : - 1 227 :- hos Amazon (Öppnas i ny flik)

Spara 311 kr – Black Friday-erbjudande på den här extra stora airfryern från Philips. 7 förinställda tillagningsprogram och tillräckligt med utrymme för att fritera ett skrovmål till hela familjen.

(Öppnas i ny flik) Philips Essential Airfryer: 1 000 : - 887 :- hos Amazon (Öppnas i ny flik)

Spara 113 kr – Supererbjudande på Philips populära Essential Airfryer, som rymmer 4,1 liter. Det här dealen är nämligen bättre än vad det ser ut som, då airfryern vanligen inte kostar 1 000 kronor som Amazon uppger, utan har ett rekommenderat försäljningspris på 1 490 kronor.

Airfryers - Black Friday 2022: Xiaomi

Airfryers - Black Friday 2022: Cosori

(Öppnas i ny flik) Cosori Lite Airfryer: 1 260 :- 1 001 :- hos Amazon (Öppnas i ny flik)

Spara 256 kr – En av de mest prisvärda och stilrena varmluftsfritöserna, från pålitliga Cosori är just nu 256 kronor billigare hos Amazon. Cosori Lite har en justerbar temperatur från 75 till 230 grader samt stöd för Google Assistent.

Airfryers - Black Friday 2022: Vanliga frågor

Var hittar jag en varmluftsfritös billigt? I den här guiden listar vi de bästa billiga varmluftsfritöserna just nu. Föredrar du att leta själv hittar du ett stort sortiment av airfryers hos återförsäljare som Amazon (Öppnas i ny flik), Clas Ohlson (Öppnas i ny flik) och Mediamarkt (Öppnas i ny flik).

Vilken är den bästa billiga airfryern? Xiaomi Mi Smart Air Fryer är vår favorit bland billiga airfryers, då den kombinerar lågt pris, design, kvalitet och smarta funktioner på ett bra sätt. Har du behov av större kapacitet rekommenderar vi i stället Philips Essential Airfryer, som dock är lite dyrare.

Hur stor airfryer behöver jag? En airfryer med kapacitet på 3,5 liter räcker till 1-3 personer. Om du planerar att använda din airfryer för att laga mat till större sällskap eller familjen bör du välja en modell med kapacitet på 5,5 liter och uppåt.

Vad kan man göra med en airfryer? En airfryer förknippas ofta med tillagning av friterad mat, och då som ett fettsnålare och mer lättanvänt alternativ till en fritös. Airfryern är onekligen bra på att få till rätt krispighet för pommes frites, kycklingvingar och dylikt, men kan också användas för annan typ av matlagning som du normalt skulle använda ugnen till.

Vad är skillnaden mellan en airfryer och en varmluftsugn? Tillagningstiden är i regel kortare i en airfryer, då luften cirkulerar snabbare än i en vanlig ugn. Det är också detta som bidrar till att ge maten får rätt krispighet när den tillagas i en airfryer, utan att du behöver använda mycket olja.

När finns årets bästa Black Friday-erbjudanden på airfryers? Black Friday infaller den 25 november. Det är även då årets bästa Black Friday-erbjudanden på airfryers lär dyka upp, men de kan även dyka upp lite tidigare under Black Week. Vi räknar med att få liknande priser under Cyber Monday tre dagar senare, men notera att populära produkter kan sälja slut före dess. Fortsätt att hålla ett öga på den här sidan för att inte missa det bästa från årets rea!