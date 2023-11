Här är 3 billiga airfryers du kan köpa under tusenlappen på Black Friday

Här är tre billiga airfryers att hålla utkik efter under Black Friday.

Black Friday 2023 (Image credit: Future) Om du vill kolla in alla de bästa rabatterna och erbjudandena från årets Black Friday, kan du kolla in vår huvudartikel för reafesten.

Black Friday 2023: Alla de bästa erbjudandena

Årets stora shoppingsäsong har äntligen dragit igång. Den inleds med Black Week och Black Friday, och följs sedan upp av julshoppingen direkt efter det och det är ett utmärkt tillfälle att klicka hem lite nya teknikprylar antingen till sig själv eller julklappar till nära och kära.

Om du tänkt köpa en airfryer är det perfekt att slå till under Black Friday-rean, då vi brukar få se stora rabatter på både lyxiga premiummodeller och överkomligt budgetmodeller. Om du är på jakt efter något billigt men bra, har vi lagt in tre alternativ på utmärkta airfryers här nedanför som du kan klicka hem för under tusenlappen.

3 billiga airfryers under tusenlappen