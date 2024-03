Massor av fyndpriser på köks- och hushållsprylar under Amazons vårrea

Årets Amazons Spring Deal Days är i full gång och är den perfekta tiden att göra fantastiska fynd på allt från essentiella köksapparater till innovativa hushållsprylar. Vi på TechRadar följer hela reafesten och plockar ut de allra bästa dealsen och samlar dem i en omfattande guide för att hjälpa dig enklare navigera genom reans mest intressanta erbjudanden.

Om du är på jakt efter nya köks- eller hushållsprylar finns det en enorm mängd rabatter och deals att välja mellan på allt från kaffekokare, mixers, brödrostar, våffeljärn, luftrenare, fläktar och mycket mer. De kan lätt bli att kännas virrigt när man skrollar runt bland den stora mängden erbjudanden, men oroa dig inte - vi har plockat ut de allra bästa rabatterna på köks- och hushållsprylar och samlat dem här. Om du vill se alla de bästa rabatterna från reafesten, kan du kolla in vår stora artikel för Amazon Spring Deal Days här.

Det finns dock en så stor mängd riktigt bra erbjudanden under årets rea, så vi rekommenderar även att du går in och kikar runt i sortimentet själv. Du kan bland annat kolla in sidan för köksutrustning, Philips' produkter, Bosch' & Siemens' produkter och Russell Hobbs' produkter.

Bästa erbjudanden på köks- och hushållsprodukter

<a href="https://amzn.to/4cju17r" data-link-merchant="amzn.to"" target="_blank" rel="nofollow">Philips Domestic Appliances 7000 | 2 514:- 2 259:- hos Amazon

Spara 255 kronor: Philips Domestic Appliances 7000, en fantastisk pastamaskin för ditt kök, går att klicka hem med en stor rabatt. Från 2 514 kronor till 2 259 kronor, har den ett riktigt fyndpris under Amazon Spring Deal Days.

<a href="https://amzn.to/3vkyyWq" data-link-merchant="amzn.to"" target="_blank" rel="nofollow">Philips Homerun 7000 | 11 499:- 8 399:- hos Amazon

Spara 3 100 kronor: Philips Homerun 7000, en robotdammsugare i absolut toppklass, är nu prisreducerad med nästan 27%. Från 11 499 kronor till 8 399 kronor, så det är perfekt tillfälle att slå till.

<a href="https://amzn.to/4a3x4Po" data-link-merchant="amzn.to"" target="_blank" rel="nofollow">Philips Airfryer XXL Pizzamästarkit | 398:- 339:- hos Amazon

Spara 59 kronor: Gör perfekta pizzor i din airfryer med detta pizzakit för Philips Airfryer XXL. Det går att klicka hem för endast 339 kronor nu under Amazon Spring Deal Days.

<a href="https://amzn.to/3vhJWT3" data-link-merchant="amzn.to"" target="_blank" rel="nofollow">Philips Airfryer baktillbehör & muffinsformar | 263:- 229:- hos Amazon

Spara 34 kronor: Dessa smidiga tillbehör för bakning i din airfryer har fått en fin rabatt och går just nu att köpas för endast 229 kronor.

<a href="https://amzn.to/3vkyBS6" data-link-merchant="amzn.to"" target="_blank" rel="nofollow">Philips Series 2000 luftfuktare | 1 639:- 999:- hos Amazon

Spara 640 kronor: Förbättra inomhusluften med Philips Series 2000 luftfuktare. Nu endast 999 kronor, en hälsosam investering för hemmet.

<a href="https://amzn.to/3PuniO2" data-link-merchant="amzn.to"" target="_blank" rel="nofollow">Philips 3000 Series Mixer | 726:- 579:- hos Amazon

Spara 147 kronor: Philips 3000 Series Mixer, din pålitliga kökspartner, går nu att klicka hem för ett förmånligare pris på 579 kronor, så passa på nu under Amazon Spring Deal Days.

<a href="https://amzn.to/3IPb9Q9" data-link-merchant="amzn.to"" target="_blank" rel="nofollow">Philips PerfectCare 6000 | 2 514:- 1 999:- hos Amazon

Spara 515 kronor: Amazon Spring Deal Days bjuder på en suverän rabatt Philips PerfectCare 6000, vilket gör strykjärnet riktigt överkomligt i pris.

<a href="https://amzn.to/3PwkiAC" data-link-merchant="amzn.to"" target="_blank" rel="nofollow">Philips 7000 Series dammsugare | 3 046:- 2 449:- hos Amazon

Spara 597 kronor: Philips 7000 Series dammsugare, nu mer överkomlig än någonsin. Från 3 046 kronor till 2 449 kronor, vilket är en riktigt stor rabatt.

<a href="https://amzn.to/3VshLvf" data-link-merchant="amzn.to"" target="_blank" rel="nofollow">Russell Hobbs 3-i-1 stavmixer | 461:- 350:- hos Amazon

Spara 111 kronor: Russell Hobbs 3-i-1 stavmixer håller hög klass för att vara så pass billig och går just nu att klicka hem för endast 350 kronor.

<a href="https://amzn.to/3VvT7tF" data-link-merchant="amzn.to"" target="_blank" rel="nofollow">Russell Hobbs Distinctions Espressomaskin | 1 880:- 1 429:- hos Amazon

Spara 451 kronor: Visste du att Russell Hobbs även tillverkar kaffemaskiner? Det stämmer! Under Amazon Spring Deal Days kan du klicka hem deras vackra Russell Hobbs Distinctions Espressomaskin riktigt billigt.

<a href="https://amzn.to/3INQHPA" data-link-merchant="amzn.to"" target="_blank" rel="nofollow">Russell Hobbs Distinctions Brödrost | 776:- 599:- hos Amazon

Spara 177 kronor: Hela Distinctions-serien från Russell Hobbs har fått lika fina rabatter, som exempelvis denna brödröst. Om du vill ha ett matchande set köksprylar till ett överkomligt pris, är detta ett utmärkt alternativ.

<a href="https://amzn.to/3VvT94L" data-link-merchant="amzn.to"" target="_blank" rel="nofollow">Russell Hobbs Distinctions Vattenkokare | 785:- 596:- hos Amazon

Spara 189 kronor: Vattenkokaren i samma serie har fått en lika fin rabatt och går just nu att klicka hem för endast 596 kronor. Samma serie finns tillgänglig i fler färger.

<a href="https://amzn.to/43rNFdc" data-link-merchant="amzn.to"" target="_blank" rel="nofollow">Precision Brewer Thermal | 3 731:- 2 840:- hos Amazon

Spara 891 kronor: Uppnå perfektion i varje kopp med Precision Brewer Thermal. Nu för 2 840 kronor, ett måste för alla kaffeentusiaster.

<a href="https://amzn.to/3v9KeeM" data-link-merchant="amzn.to"" target="_blank" rel="nofollow">Electrolux vattenkokare Explore 7 | 1 090:- 846:- hos Amazon

Spara 244 kronor: Electrolux vattenkokare Explore 7, för snabb och enkel vattenuppvärmning. Under Amazon Spring Deal Days kostar den endast 846 kronor, vilket är riktigt överkomligt.

<a href="https://amzn.to/43qdzxU" data-link-merchant="amzn.to"" target="_blank" rel="nofollow">Nutri Juicer Cold | 2 249:- 1 363:- hos Amazon

Spara 886 kronor: Maximera näringsintaget med Nutri Juicer Cold.Just nu kan du klicka hem den för endast 1 363 kronor, ett klokt val för en hälsosam livsstil.

<a href="https://amzn.to/3VsQhWd" data-link-merchant="amzn.to"" target="_blank" rel="nofollow">Barista Pro | 8 896:- 7 704:- hos Amazon

Spara 1 192 kronor: Bli din egen barista med Barista Pro. Under Amazon Spring Deal Days kan du klicka hem den för endast 7 704 kronor, för den ultimata kaffebaren hemma.

<a href="https://amzn.to/4cmbiYJ" data-link-merchant="amzn.to"" target="_blank" rel="nofollow">Siemens EQ900 | 17 492:- 13 558:- hos Amazon

Spara 3 934 kronor: Siemens EQ900 ger dig en oslagbar kaffeupplevelse. Under reafesten kan du klicka hem den för lite överkomligare 13 558 kronor.