Airfryer - den nye frityrkokeren: Elsker du frityrstekt pommes frites eller kylling? Er du lei av frityrlukt i huset og leter etter en bra airfryer? Her er en oversikt over pris og tilbud på airfryer. Kanskje en av dem passer til ditt behov og ditt budsjett?



I listen under har vi sammenlignet forskjellige airfryere. Det gir deg en pekepinn på hvilken modell og hvor mye penger du må ut med for å finne en airfryer som passer til ditt behov.

Hva trenger du for å sprøsteke mat i airfryer?

Hva har du egentlig behov for når du skal kjøpe deg en moderne frityrmaskin? En av de tingene du må vurdere, er budsjettet ditt. Priser på airfryer varierer ganske mye. Fra de rimeligste modellene til under tusenlappen, til de mer avanserte modellene til over 3 000 kroner. Du finner ofte bra airfryer-tilbud hvis du følger litt med på nettet.



Først er det kanskje greit å vite hva en airfryer er, og hva den kan brukes til:

Billig og eksklusive airfryere

Hva gjør en airfryer? Disse maskinene luftsteker maten og gir den krispe og sprø utsiden som frityrelskere er så glad i - men uten lukten og fettsølet fra de tradisjonelle frityrgrytene med oppvarmet olje. Bonusen er at denne type luftsteking er mye sunnere fordi det er minimalt med olje som skal til for få den gode deep fried & crispy-effekten på matvarene. Produsenten skryter gjerne av at det brukes 90 prosent mindre olje i en airfryer enn i en oljefrityr.

Det finnes både billige og dyre airfryere. De fleste merkene lager i alle prisklasser. Philips airfryer, Cosori airfryer, Tefal, OBH Nordica, Electrolux – alle har airfryere.

De enkle og rimelige airfryerne gjør absolutt den jobben de skal, men mangler noe funksjonalitet.

Eksklusive airfryere gjør samme jobben med å sprøsteke maten. Men disse airfryerne har gjerne mer avanserte, ekstra funksjoner som varslinger, tørkemuligheter eller demontering av frityrkurv.

Hva kan du bruke airfryer til?

Du kan frityrsteke nesten alt i en airfryer. Det mest populære er antageligvis pommes frites og kylling - som får en perfekt, sprø skorpe. Akkurat slik du er vant til fra McDonalds, Burger King, eller fra den gamle frityrkokeren. Heldigvis er en airfryer så mye mye mer enn en maskin til bare chips og kylling. Du kan bruke den til baking, tørking, steking av kjøtt og bacon – i tillegg til å få den fine frityrskorpen.

Du kan lese mer om airfryer og hva du kan lage i dem i denne artikkelen.

Det er utrolig mange forskjellige matvarer man kan steke i en airfryer. (Image credit: Hans Christian Haraldsen Moen)

Airfryer-listen

Philips Airfryer XXL Premium (Image credit: Philips)

Philips Airfryer XXL Premium – Føler når maten er ferdig

Philips toppmodell, Philips Airfryer XXL Premium, er på blant toppene i det eksklusive og dyrere sjiktet av airfryere. Det gjenspeiles i prisen som varierer cirka 3 000 til nærmere 4 500 kroner. Philips dyreste airfryer har funksjoner som hold-maten-varm og intelligent sensorteknologi som registrerer når maten er klar. Den er også designet smart med tanke på rengjøring - delene som blir skitne, kan vaskes i oppvaskmaskin.

Du finner tilbud på Philips Airfryer XXL Premium flere steder:

(Image credit: Cosori)

Cosori Premium airfryer: Testvinner med stor plass

Cosori Premium airfryer har en høy pris, men i følge en rekke testere, er den blant de aller beste airfryerne med mange funksjoner. For eksempel forhåndsinnstillinger for ulike matvarer (som fisk, kylling, pommes frites, grønnsaker eller biff). Cosori Premium airfryer har også ekstra stor frityrgryte. Hele 5,5 liter rommer kurven.

Produsenten har også tatt hensyn til rengjøring av maskinen. De ulike delene kan vaskes i oppvaskmaskin. Det sparer en god del tid for oss alle som har en hektisk hverdag.

Du finner tilbud på Cosori Premium airfryer på produsentens hjemmesider: https://www.cosori.no/cosori-premium-airfryer-svart/ (opens in new tab)

(Image credit: Electrolux)

Electrolux Explore 6 – stor kapasitet

Electrolux Explore 6 er en stor og ekslusiv airfryer. Prisen varierer fra cirka 2 000 til 3 300 kroner. Electrolux Explore 6 har en stor kurv på 5,4 liter og 8 forhåndsprogrammer for ulike matvarer.

Du finner tilbud på denne airfryeren flere steder:

(Image credit: OBH Nordica)

OBH Nordica Easy Fry XXL – Gjennomtenkt design

OBH Nordica Easy Fry XXL er en airfryer med god plass til mye råvarer i kurven. Den har 8 forhåndsinnstillinger for de ulike matvarene du vil frityrsteke og er utformet med tanke på at den skal stå fremme på kjøkkenet: Den tar lite plass. Prisen på OBH Nordica Easy Fry XXL ligger på pluss-minus 2 000 kroner.

Her finner du tilbud på OBH Nordica Easy Fry XXL:

(Image credit: Cosori)

Cosori Pro – et rimeligere alternativ

Cosori Pro er en rimeligere airfryer i eksklusivklassen - for deg som vil ha den gode frityrsmaken og stekeskorpen, men ikke vil gå all-in og kjøpe de aller mest eksklusive toppmodellene. Prisen på Cosori Pro varierer fra nesten 2 000 kroner til 2 500 kroner. Den har åtte forhåndsinnstillinger for tilberedning av forskjellige råvarer, kjøtt, fisk, fugl og grønnsaker. Cosori Pro leverer temperaturer opp til 230 grader. Det kan være kjekt for å få matvarene ekstra sprø.

Du finner den andre steder også:

(Image credit: Philips)

Philips Essential Airfryer – Et rimelig alternativ

Philips Essential Airfryer er en prisgunstig lillebror til Philips andre, eksklusive airfryer-modeller. Den har syv forhåndsinnstillinger for ulik mat. Det er bare å velge råvare, trykke på berøringsskjermen og vips er du i gang med frityrstekingen. I tillegg har Philips Essential Airfryer også hold-maten-varm-funksjon.

Du finner tilbud på denne airfryeren flere steder:

Billig airfryer

Det finnes en rekke lavpris airfryere på markedet. Du kan finne ålreite maskiner til godt under tusenlappen, noen helt ned i 500 kroner. Felles for disse er at de mangler funksjonalitet som forhåndsinnstillinger, varslinger og de har gjerne ikke elektronisk klokke.

Men de gjør jobben de også.

Sjekk for eksempel ut Xiaomi Mi Smart Air Fryer. En testvinner i billigklassen.

Butikker som Clas Ohlson og Jula selger også airfryere. De har gjerne sine egne merker, men dette er også airfryere som gjør det de skal.

Kyllingvinger eller kyllingklubber er perfekt i en airfryer. (Image credit: Hans Christian Haraldsen Moen)

Hvilke airfryer bør du velge?

Som vi nevnte i introduksjonen, valget av airfryer er avhengig av budsjettet ditt - og bevisstheten din rundt hva du skal bruke varmluftteknologien til. De dyreste maskinene har en mye mer enkel håndtering av stekeprosessen, med mange automatiske funksjoner som gjlr det lettere å frityrsteke maten riktig. Men da koster det ekstra - samtidig som du får en mer solid maskin, gjerne med bedre materialer og litt smartere løsninger.

På den andre siden, en rimelig eller mellomklasse airfryer gjør også en god jobb, men da må du i større grad passe på stekingen selv, kontrollere varmen underveis, så den crispy overflaten blir gyllen, ikke brent.

