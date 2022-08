Husker du hypen med frityrkoker med olje for noen år siden? Oljespruten på veggene er tørket opp og du har vasket taklistene for fett, gatekjøkkenlukta er (nesten) ute av veggene. Nå har du endelig kastet ut oljefrityrkokeren og kjøpt deg en airfryer!

Hva er det første du bør prøve deg på i din nye airfryer?

Det letteste er selvfølgelig pommes frites (chips), men det finnes tusen andre matvarer du kan teste. Les mer om det i denne artikkelen (LENKE) - for nå skal vi teste å lage vårruller i vår billige airfryer. Det er overraskende enkelt - og raskt. Gå til slutten av artikkelen for å lese den enkle bruksanvisning (klikk på banneret over).

Lavprismodell airfryer

Vår airfryer er en av de rimeligste modellene airfryer du kan finne. Den har ingen fancy automatikk, ingen forhåndsinnstilte programmer, et manuelt tidsur og temperaturen er maks 200 grader.

Det vil si at du må følge litt ekstra med når du luftsteker i den, snu kyllingen, fisken, pommes frites eller løkringene så de blir jevnt stekt - sammenlignet med eksklusive og mellomklassemodeller fra for eksempel Philips , Electrolux (opens in new tab) eller Cosari (opens in new tab), som gjerne har sensorer og automatikk innebygget.

Råvarene - vårruller - en klassiker

Siden vi alle har dårlig tid i en hektisk hverdag, valgte vi å kjøpe ferdige vårruller. Du kan selvfølgelig lage dem selv. Du finner oppskrift på hjemmelagde vårruller mange steder på nettet. For eksempel hos Matprat.no

Valget falt på de billigste vårrullene fra First price , som du finner hos Kiwi, Meny, Spar og Joker-butikker.

Sikkert ikke de mest inspirerende vårrullene på smak, men de så gode ut der de lå i esken da vi åpnet pakningen.

Slik steker du vårruller

Slik gjør du:

Vårrullene vi valgte hadde allerede litt olje i stekedeigen, så det var ikke behov for ekstra olje. Hvis det ser at er nødvendig, kan du smøre bittelitt olje utenpå dine vårruller for å få enda litt mer sprø skorpe på vårrullene.

Sjekk oppskriften på pakken

Dersom du har kjøpt ferdige vårruller, er det lurt å sjekke forpakningen først. På pakka står det de vanlige veiledningene for steketemperatur i mikroen eller vanlig stekeovn. Men disse veiledningene er ikke nødvendigvis riktige for din airfryer, så du må følge med underveis i stekingen. Anslagsvis vil det ta mellom ti og tolv minutter å steke vårrullene ferdig i en airfryer. Forvarm airfryeren til cirka 200 grader. Åpne forpakning og legg vårrullene i frityrkurven. For å få det beste resultatet, la vårrullene ligge fritt, ikke stable dem oppå hverandre. Sett på tidsuret Snu vårrullene etter åtte til ti minutter. Følg med underveis så vårrullene får en jevn, gyllen farge. Vårrullene er ferdig når de er jevnt gylne på alle sider. Ta vårrullene ut.

En liten oppsummering:

Ikke legg i mye for mange vårruller

Husk å følge med på vårrullene underveis i stekingen

Snu vårrullene av og til for å få dem jevnt frityrstekt

Da er det på tide å spise og nyte de sprøstekte, gylne vårrullene. Vel bekomme! Og lykke til med dine vårruller!

