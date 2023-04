Beste pizzaovn april 2023

Included in this guide:

Velkommen til vår liste over beste pizzaovn. Markedet for pizzaovner øker stadig og det blir mer populært å lage god pizza i en dedikert ovn - også utendørs. Ovnene bruker tre, gass eller kull for å raskt oppnå høye nok temperaturer for best resultat.

Vi har undersøkt hvilke modeller som scorer høyest på ulike tester og har valgt ut alternativene vi mener bør få ekstra oppmerksomhet. Ovnene skal gi godt resultat, men også være brukervennlige.

Beste pizzaovn 2023 – topplisten:

TESTVINNER: Ooni Fyra - best i test Ooni Karu 12 - beste fleksible pizzaovn Ooni Koda 16 - beste gassdrevne pizzaovn G3 Ferrari - beste pizzaovn for kjøkken og balkong

Beste pizzaovn

Ooni Fyra har gunstig pris og gjør en flott jobb

1. Ooni Fyra Den beste pizzaovnen akkurat nå. Spesifikasjoner Brensel: Pellets Materiale: Rustfritt stål Dimensjoner: 66 x 38 x 70 cm Temperatur: Opp til 500 ˚C Dagens beste tilbud Les mer hos Bakeren og Kokken NO (Åpnes i ny fane) Les mer hos Proshop.no (Åpnes i ny fane) Grunner til å kjøpe + Mye for pengene + Portabel + Effektiv i bruk med pellets Grunner til ikke å kjøpe - Må plasseres på et bord eller en annen flat overflate

Ooni Fyra er en pelletsfyrt pizzaovn med skorstein, som er liten nok til å tas med på hytta eller campingplassen. Ovnen har små, utfellbare ben og må plasseres på et stabilt bord eller en annen flat overflate ved bruk.

I motsetning til mange andre utendørs pizzaovner kan ikke Ooni Fyra kjøres på gass, her er det pellets som gjelder og vi synes det er det beste alternativet for å få vedovnskarakter på pizzaen. Pellets kjøper du inn i sekker og er en smidig og kostnadseffektiv metode for oppvarming.

Ooni Fyra blir virkelig varm, opp til 500 grader, så det kan være lurt å bruke et termometer - slik at du ikke risikerer å svi bort hele pizzaen.

Det går utrolig raskt, en pizza er klar på noen få minutter når ovnen er varm.

Det beste er imidlertid prisen, her får du en god ovn til en langt rimeligere pris enn normalt. Om du ønsker å fyre med gass, bør du imidlertid legge litt mer penger i potten på en annen modell.

Ooni Karu 12 kan kjøres på gass og dermed lynraskt få opp varmen.

2. Ooni Karu 12 Beste fleksible pizzaovn Spesifikasjoner Brensel: Ved, kull eller gass Material: Rustfritt stål Dimensjoner: 40 x 77 x 80 cm Temperatur: Opp til 500 ˚C Grunner til å kjøpe + Bruk ved, kull eller gass som brensel + Portabel + Pizzaen blir raskt ferdig Grunner til ikke å kjøpe - Gassbrenner må kjøpes separat

Ooni Karu er for dig som ønsker frihet med tanke på hvordan pizzaovnen skal varmes opp. Her kan du nemlig bruke ved, kull eller gass. Og uansett hva du velger, blir ovnen raskt varm og du kan enkelt regulere temperaturen ved bruk av spjeldet.

Friheten til å velge brensel er veldig fin, går du tom for ved kan du skru på gassen - eller motsatt. Samtidig medfører jo dette en ekstra kostnad, spesielt for å bruke gass. Da må du kjøpe en separat gassbrenner.

Men er du villig til å investere litt, får du også en aldeles glimrende pizzaovn som gir deg det ferdige resultatet på under ett minutt.

Ooni Koda 16 er den beste pizzaovnen på gass

3. Ooni Koda 16 Beste gassdrevne pizzaovn Spesifikasjoner Brensel: Gass Material: Pulverlakkert karbonstål Dimensjoner: 63 x 58 x 37 cm Temperatur: Opp til 500 ˚C Dagens beste tilbud Les mer hos Bakeren og Kokken NO (Åpnes i ny fane) Les mer hos CDON NO (Åpnes i ny fane) Les mer hos ComputerSalg (Åpnes i ny fane) Grunner til å kjøpe + Plass for pizzaer opp til 40,5 centimeter + Når 500 grader på et kvarter + Enkel å bruke og holde ren Grunner til ikke å kjøpe - Dyr i drift - Kan ikke brukes med ved eller pellets

Ooni Koda 16 er stor, tung, dyr og helt fantastisk. Denne gassdrevne pizzaovnen er også lett å bruke, bare vri på bryteren og du får en varm ovn på et kvarter. Pizzaer blir klare på et minutt og du kan lage større pizzaer enn med de andre modellene - opp til 40.5 cm i diameter.

Kvaliteten på ovnen er av øverste klasse, men du kan ikke bruke annen brensel enn gass - altså får du ikke den ekstra finishen fra ved eller pellets.

Prislappen kan være avskrekkende for mange, men du får kvalitet om du er villig til å betale for Ooni Koda 16.

Den vesle elektriske pizzaovnen G3 Ferrari passer like godt på kjøkkenet som på balkongen.

4. G3 Ferrari Beste pizzaovn for kjøkken og balkongen Spesifikasjoner Brensel: Elektrisk Materiale: Aluminium Dimensjoner: 19,5 x 37 x 34 cm Temperatur: Opp til 400 ˚C Dagens beste tilbud Les mer hos Proshop.no (Åpnes i ny fane) Les mer hos ComputerSalg (Åpnes i ny fane) Les mer hos CDON NO (Åpnes i ny fane) Grunner til å kjøpe + Blir raskt varm + Overraskende bra resultat + Kan brukes innendørs, på balkongen eller i hagen Grunner til ikke å kjøpe - Ikke like god som de andre ovnene på listen

G3 Ferrari er en liten elektrisk pizzaovn som kanskje ikke utstråler profesjonalitet og kvalitet - men faktum er at dette fort kan bli pizzabakerens nye bestevenn.

G3 har en innebygd pizzastein og kan få temperaturen opp til 400 grader. Med elektrisitet går oppvarmingen lynraskt og du trenger ikke kjøpe brensel, slik du må med ovnene høyere opp på listen.

Du kan også bruke pizzaovnen innendørs, eller på balkongen eller egentlig hvor som helst. Og resultatet er overraskende bra. På noen minutter får du en pizza av tilstrekkelig kvalitet, selv om det ikke er like profesjonell steking som med dyrere ovner.

G3 Ferrari er suveren for pizzabakere som vil gjøre det raskt og enkelt, og ikke har plass i hagen til en større ovn.

Vanlige spørsmål

Hvilken pizzaovn er best? For hjemmebruk anbefaler vi en av ovnene fra Ooni. De blir raskt varme, er enkle å bruke og gir resultater av høy kvalitet. Spørsmålet videre blir hvordan du foretrekker å varme opp ovnen, da modellene har forskjellig brenselskilde. Ooni Fyra bruker pellets og er vår foreløpige favoritt. Ooni Karu 12 kan bruke ved, kull eller gass - så den er den mest fleksible. Ooni Koda 16 bruker kun gass, men er den aller enkleste å håndtere.

Hvor varm skal en pizzaovn være? De beste pizzaovnene når temperaturer opp til 500˚C. For å lage pizza på ekte, italiensk vis bør temperaturen ligge mellom 430 og 480˚C.