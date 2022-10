Airfryer: Hva er det?

Hva er en airfryer? Jo, enkelt forklart er det en type frityrkoker som gir frityrsmak med hjelp av varmluft. I en tradisjonell frityrkoker, varmes olje opp og matvarene dyppes ned i den varme oljen. En airfryer bruker varmluft og vifter for å steke maten. Den steker så å si uten olje, men du kan bruke litt olje for å få et bedre resultat.

I en vanlig frityrkoker drukner vi nesten maten i stekeolje. Dermed er fritering ved luft et sunnere alternativ. Så enkelt å greit: et sunnere alternativ for deg som liker frityr. Maskinen kan også brukes til steking og koking.



Forskjellen på en varmluftsovn og en airfryer er at sistnevnte er mer effektiv. Den er også lettere å bruke for de yngste kokkene i familien.

Airfryer: Hva kan du lage?

Utrolig mye forskjellig!

• Fiskepinner

• Laks

• Poteter/potetbåter

• Bakt potet

• Kyllingfilet

• Bacon

• Nesten alt av grønnsaker

• Biff

• Koteletter

• Vårruller

• Løkringer

• Kyllingklubber/kyllingvinger

• Pommes frites

• Bakverk og desserter

Airfryer: Typer og gode priser

Cosori Premium airfryer (Svart)

Klassisk sort design og brukervennlig display. Air fryer best i test model 2022. 11 forhåndsinnstillinger og 2 års garanti.

Finnes i flere farger.

Pris fra 2690kr

Cosori Dual Blaze airfryer (mørk grå)

360 Termo IQ for best temperaturjustering. 12 unike matlagingsfunksjoner for forskjellige retter. Stor kapasitet med sin størrelse på 2,5 kg. Den eneste airfryeren med dobbelt varmeelement. VeSync-appen gir deg tilgang til airfryer oppskrifter og smarte funksjoner.

Pris fra 3249kr

Cosori Pro Airfryer

Rimeligere alternativ, men av høy kvalitet. 9 forhåndsinnstillinger og 4,7 liter kapasitet. Børstet metall gir enkel og stilig design. Non-stick materiale for rask rengjøring, og bruk i oppvaskmaskinen. Pris fra. 1999kr

Airfryer: Ting å tenke på før kjøp

For å finne ut hvilken airfryer som er best for deg må du først tenke på tre ting:

1. Hvor mye mat skal jeg tilberede i den?

Hvor stor trenger modellen din å være er noe du må ta stilling til. Er det til storfamilien hver dag, eller middag til en student i farta. Man trenger ikke den største modellen om man bare skal lage til 1-2 personer. Om dere er flere som skal ha middag er det upraktisk om du må fyre opp airfryeren flere ganger før alle får mat.

2. Hvor mye skal jeg bruke den?

Når man først kommer i gang med en airfryer merker man hvor enkelt det er å bruke den og hvor mange middager man kan lage med den. Det er praktisk å ha den på kjøkkenbenken og en airfryer skal i utgangspunktet ikke ta mer plass enn en vanlig kjøkkenmaskin. Mange modeller har stilig design og touchscreen, noe som gjør maskinen til et stilfullt inventar på kjøkkenbenken.



3. Hvor brukervennlig er den?

Hvor mange kokker dere er burde også iberegnes. Om flere i familien vil bruke den, er det en fordel at modellen du velger er brukervennlig. Dette gjelder display, skuffene og roteringsfunksjon. Om man har store skuffer kan man tilberede flere ting på en gang. Her kan det være en fordel å ha en modell med to skuffer. I tillegg så kan det være kjekt å kjøpe en airfryer som har roterende varmluftsfunksjon, da slipper man røre maten underveis. Et ryddig display hjelper også på brukervennligheten. Airfryeren bør også være enkel å rengjøre etter bruk.

Airfryer: Fordeler og ulemper

Airfryer: Fordeler og ulemper Fordeler Sunnere

Deilig smak

Mindre olje

Mange modeller

Rask middag

Brukervennlig

Funker som varmluftsovn

Lett å rengjøre Ulemper Nok et kjøkkenapparat

Toppmodell koster

Kan være vanskelig å oppnå høy nok temperatur

Stekeovnen din kan bli sjalu

Hvorfor bør du kjøpe airfryer?

Trenger jeg airfryer, spør du sikkert deg selv? Svaret er ikke helt klart og tydelig. Hvis du liker sprøstekt eller frityrstekt mat, sier vi definitiv ja. Airfryer er mye enklere og mindre søl enn en tradisjonell frityrkoker.

Det er betydelig raskere å tilberede mat i airfryeren enn i ovnen. Den står gjerne fremme på kjøkkenbenken og bruker ikke mange minuttene på å varme seg opp. Den er dessuten lettere å vaske enn et stekebrett i ovnen. Om du lurer på hvilken modell du skal gå for så kan man se en airfryer test.

Frityr er godt, så det er kanskje god nok grunn i seg selv?