Samsung S95F er årets TV – slik slo Samsung konkurrenter som LG og Sony på OLED- og mini-LED-fronten

I et år fullt av store TV-lanseringer har Samsung S95F klart å sikre seg tittelen som TechRadars valg for den aller beste TV-en i 2025.

Samsung S95F startet reisen mot prisen ved først å få fem av fem stjerner i vår anmeldelse av modellen. For de fleste TV-er ville det vært nok, men vi var ikke ferdige med S95F ennå. Samsungs flaggskip-OLED deltok deretter i TechRadars store OLED-batalje, hvor fire modeller ble satt opp mot hverandre side om side – og hvor S95F vant flere kategorier og delte prisen med LG G5 for beste OLED-TV totalt, men vant flere underkategorier enn LG.

TechRadar-lesere stemte også frem Samsung S95F som beste OLED-TV i TechRadar Choice Awards – noe som betyr at den også slo LG G5 i den kategorien. Så hvordan klarte Samsung S95F å ikke bare bli årets beste OLED-TV, men også den beste TV-en i 2025?

OLED i nytt lys

Samsung S95F (helt til venstre) konkurrerer mot LG G5 (midt til venstre), Sony Bravia 8 II (midt til høyre) og Panasonic Z95B OLED (helt til høyre) i TechRadars store OLED-TV-batalje. (Image credit: Future)

OLED-TV-er har tradisjonelt blitt sett på som best egnet for visning i dunkle eller direkte mørke omgivelser – av to hovedgrunner. Den første er at tidligere OLED-modeller har hatt lavere lysstyrkenivåer enn de beste mini-LED-TV-modellene, spesielt når det gjelder lysstyrke i fullskjerm.

Det andre er at OLED-TV-enes dype svarte og detaljerte skygger fungerer best i mørke rom – da refleksjoner i lyse omgivelser ellers risikerer å overdøve mørke områder.

Disse begrensningene har lenge holdt OLED-TV-modeller i skyggenes rike, men i 2024 introduserte Samsung sin OLED Glare Free-teknologi med Samsung S95D-modellen. Det matte belegget viste seg å være svært effektivt for å eliminere skjermreflekser og gjorde det mulig å se på i lyse rom uten forstyrrende refleksjoner.

OLED Glare Free hadde imidlertid en ulempe – svartnivåene hadde en tendens til å være litt lysere, noe vi også bemerket i vår anmeldelse. Med Samsung S95F har produsenten derfor introdusert en andre generasjon av teknologien, som forbedrer originalen ved å opprettholde dypere svarte selv i lyse visningsmiljøer.

Et nytt QD-OLED-panel med merkbart høyere lysstyrke enn forgjengeren bidrar også til S95Fs imponerende ytelse i lyse rom. Dette var en avgjørende faktor i vår beslutning om å kåre den til årets beste TV. Samsung S95F er ikke bare en fantastisk OLED-TV – den er en komplett allrounder som kan konkurrere med mange mini-LED-TV-er når det gjelder lysstyrke.

Alt det andre som gjør Samsung S95F til den beste

Samsung S95F har et imponerende innebygd høyttalersystem til å være en så tynn TV. (Image credit: Future)

Et lyst og detaljert bilde er bare én av mange ting man kan sette pris på med Samsung S95F. Den har et ekstremt slankt design og bruker Samsungs One Connect Box for alle eksterne tilkoblinger – noe som gjør oppsettet både stilig og pent. Den leveres også med Samsungs oppladbare SolarCell-fjernkontroll, som er en av de mest miljøvennlige på markedet takket være både solcelle- og USB-C-lading.

Til tross for det ultraslanke designet leverer S95F et imponerende lydsystem med 4.2.2-kanaler og 70 W effekt, som gir klar dialog og overraskende kraftig bass. Den støtter Dolby Atmos, og Samsungs Object Tracking Sound+ plasserer lyden nøyaktig der handlingen skjer på skjermen.

Samsungs smart-TV-plattform Tizen 9.0, som brukes i S95F, er selskapets beste versjon hittil. Den tilbyr innholdshubber for kategorier som Gaming, Daily+ (livsstil- og jobbapper) og Ambient – ​​sistnevnte fungerer som skjermsparer når TV-en er i hvilemodus, og inkluderer også det nye Samsung Art Store-tillegget av 2025.

Samsung har lenge hatt et sterkt fokus på spilling, og S95F er intet unntak. De fire HDMI-portene støtter 4K ved 165 Hz, AMD FreeSync Premium Pro, ALLM og HDR10+ Gaming. Samsung Gaming Hub huser populære tjenester som Xbox, Nvidia GeForce Now og Amazon Luna. Input-forsinkelsen er også bare 9,5 ms – blant de laveste du kan få på en TV.

Alle disse tilkoblingene er plassert i den eksterne One Connect Box, som sender både strøm og video til skjermen via én kabel. Dette gjør at selve panelet kan være tynnere og gjør installasjonen perfekt for veggmontering – ettersom tilkoblingsboksen enkelt kan skjules.

Vi vil gjerne si at Samsung S95F også er snill mot lommeboken, men det er åpenbart ikke tilfelle med en premium-TV av denne typen. Men hvis du har budsjettet, er dette uten tvil den beste TV-en som ble utgitt i 2025 – og i et år fylt med flotte TV-alternativer, sier det mye.