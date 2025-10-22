De Samsung S95F is onze tv van het jaar: dit is hoe hij de OLED en mini-LED TV's van de rest heeft verslagen

We hadden dit jaar weer te maken met meerdere belangrijke tv-lanceringen, maar uiteindelijk is de Samsung S95F onze keuze voor de beste tv van 2025.

Het begon al goed voor de Samsung S95F, want hij kreeg vijf sterren in onze review. Toch waren we daarna nog niet helemaal klaar met de S95F. We hebben Samsungs flagship OLED TV ook laten deelnemen aan een vergelijking tussen verschillende flagship OLED TV's, waar hij het opnam tegen drie andere topmodellen en de strijd bij meerdere categorieën wist te winnen. Over het algemeen was het daar gelijkspel met de LG G5 voor de beste OLED TV in het algemeen, maar technisch gezien versloeg de Samsung zijn LG-rivaal wel in meer categorieën.

De Samsung S95F is ook al verkozen als de beste OLED TV bij de TechRadar Choice Awards en dat betekent dat hij de LG G5 daar dus ook verslagen heeft. Hij heeft dus al de titel van beste OLED TV, maar waarom heeft hij volgens ons nu ook de titel van de beste tv van 2025 verdiend? Het antwoord lees je hieronder.

OLED voor in felverlichte ruimtes

De Samsung S95F (helemaal links) neemt het op tegen de LG G5 (midden links), de Sony Bravia 8 II (midden rechts) en de Panasonic Z95B (helemaal rechts) in een strijd tussen flagship OLED TV's. (Image credit: Future)

OLED TV's waren tot nu toe altijd voornamelijk goede keuzes voor in wat donkerdere ruimtes. Daar zijn in principe twee belangrijke redenen voor. Ten eerste hebben de meeste OLED TV's heel lang een vrij beperkte helderheid gehad in vergelijking met bijvoorbeeld de beste mini-LED TV's, zeker als het gaat om de fullscreen helderheid.

De tweede reden is dat je meestal ook wel echt een verduisterde thuisbioscoopsetup nodig hebt om echt optimaal van de diepe zwartwaardes en gedetailleerde schaduwen te genieten die de beste OLED TV's zo geweldig maken. In meer felverlichte ruimtes kunnen weerspiegelingen al gauw het effect van deze donkere beelden verpesten.

Deze beperkingen zorgden er dus voor dat OLED TV's niet echt aan te bevelen waren voor in omgevingen met felle verlichting. In 2024 introduceerde Samsung echter al een 'OLED Glare Free'-scherm op zijn Samsung S95D-model. Deze matte coating bleek erg effectief te zijn bij het elimineren van weerspiegelingen op het scherm. Dat maakte het eindelijk mogelijk om van deze OLED TV te genieten in felverlichte ruimtes, zonder constant geïrriteerd te worden door weerspiegelingen.

Hoewel die OLED Glare Free-technologie dus heel goed werkte tegen reflecties, zorgde het ook voor iets te hoge zwartwaardes. Bij de S95F heeft Samsung de tweede generatie van OLED Glare Free geïntroduceerd. Deze versie weet de diepere zwartwaardes van OLED weer beter te behouden en dus zelfs bij felle verlichting.

Daarnaast draagt een nieuw QD-OLED-paneel met een merkbaar hogere helderheid dan zijn voorganger ook bij aan dit uitstekende totaalpakket. Die extra helderheid helpt natuurlijk in felverlichte ruimtes. De S95F is niet alleen een fantastische OLED TV, maar ook gewoon een geweldige tv in het algemeen. Hij kan daarom eindelijk op het gebied van helderheid de strijd aangaan met veel mini-LED TV's.

De andere redenen

De Samsung S95F heeft verrassend degelijke ingebouwde speakers voor zo'n dunne tv. (Image credit: Future)

Een fel, gedetailleerd beeld is maar een van de velen dingen die we zo geweldig vinden aan de Samsung S95F. De tv heeft ook een flinterdun design en gebruikt Samsungs One Connect Box voor verbindingen met externe apparaten. Dat betekent dat je kabels mooi kan verbergen. Samsungs oplaadbare SolarCell-afstandsbediening is ook mooi milieuvriendelijk en gewoon erg handig dankzij de optie om via zonne-energie en gewoon via USB-C op te laden.

Ondanks het superdunne design, heeft de S95F toch nog een ingebouwd 4.2.2-kanaals, 70W-speakersysteem. Dit audiosysteem levert heldere dialogen en een verrassend krachtige bas. Er is ook Dolby Atmos-ondersteuning aanwezig en dankzij de 'Object Tracking Sound+'-feature worden geluiden accuraat gepositioneerd aan de hand van de actie in beeld.

Samsungs Tizen 9.0 smart tv-platform op de S95F is ook de beste versie van de software die het bedrijf tot nu toe heeft aangeboden. Je vindt hierin hubs voor allerlei verschillende categorieën, waaronder gaming, sport en 'ambient'. Die laatste is waar je ook screensavers kan vinden om weer te geven wanneer de tv op standby gaat. Je vindt op de flagship OLED TV van Samsung sinds 2025 ook voor het eerst de Samsung Art Store.

Samsung-tv's hebben al langer een focus op gaming en dat is bij de S95F dus ook weer het geval. Via zijn vier HDMI-poorten ondersteunt hij 4K/165Hz, AMD FreeSync Premium Pro, ALLM en HDR10+-gaming. In de Samsung Gaming Hub zitten daarnaast ook populaire apps zoals de Xbox-app, Nvidia GeForce Now en Amazon Luna. De input lag is met 9,5 ms ook indrukwekkend laag.

Je extra apparaten sluit je dus aan op de externe One Connect Box. Die levert via één kabel dan beelden en stroom aan de tv. Deze setup betekent dat het scherm dunner kan zijn en de tv dus ideaal is om aan de muur te hangen. De One Connect Box kan je dan mooi ergens een beetje verstoppen.

Het zou natuurlijk mooi zijn als de Samsung S95F lekker betaalbaar was, maar dat zit er helaas niet echt in bij een premium tv zoals deze. Als hij echter wel binnen je budget past, is de S95F volgens ons dus zeker aan te raden. We vinden het de beste tv van 2025 en dat wil ook echt wat zeggen gezien alle uitstekende modellen die op de markt zijn gekomen.