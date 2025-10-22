Samsung-tv's ontvangen binnenkort nog meer AI-functies

Recente Samsung-tv's zullen binnenkort nog meer AI-functies hebben in de vorm van de Perplexity AI-app. Die zal eerst beschikbaar zijn op tv's uit 2025 en daarna ook op modellen uit 2024 en 2023. Gebruikers krijgen bovendien een gratis jaarabonnement op Perplexity Pro wanneer ze zich registreren.

Perplexity is een soort van ChatGPT die zich specifiek richt op het beantwoorden van vragen en het omschrijft zichzelf als “antwoordmachine”. Het is ontworpen om in realtime betrouwbare bronnen te doorzoeken om je nauwkeurige antwoorden te geven. Deze nieuwe app maakt van je tv meer dan alleen een scherm. Zodra Perplexity je vraag heeft beantwoord, toont het aanvullende vragen die je kunt stellen over dat onderwerp.

Door Perplexity AI te combineren met Samsungs eigen Vision AI, dat standaard op alle nieuwe tv's uit 2025 zit, moeten de tv's een "meer unieke en gepersonaliseerde" gebruikerservaring bieden. Of we echt zitten te wachten op nog meer AI in onze tv, is nog maar de vraag.

Zo werkt Perplexity op je Samsung-tv

De Perplexity AI-app is eenvoudig te gebruiken. Je vindt hem in het tabblad Apps of via Samsungs Vision AI Companion (die je opent via de AI-knop op de afstandsbediening). Nadat je de algemene voorwaarden hebt geaccepteerd, kun je met de AI chatten. Je kunt vrijwel alles vragen, van wat je op Halloween kunt kijken tot hulp bij alledaagse taken.

Je kan vragen stellen via spraakopdrachten, het schermtoetsenbord of een Bluetooth-toetsenbord. De Perplexity-resultaten verschijnen daarna als gemakkelijk leesbare kaarten met een speciaal ontwerp voor Samsung-tv's.