Samsung en LG verwijderen problematische apps van hun smart tv's

Onderzoek heeft onthuld dat televisies van LG en Samsung apps kunnen bevatten waardoor ze deel uitmaken van een zogenaamd "botnet". Ook de Fire TV Sticks van Amazon kampen met dit probleem. Inmiddels hebben LG en Samsung al aangegeven dat ze de getroffen apps zullen verwijderen.

FlatpanelsHD heeft de verschillende stukjes van deze puzzel bij elkaar gelegd. In april bleek dat veel apps en games een functie genaamd 'residential proxy' bevatten, die cybercriminelen kunnen misbruiken.

Dit maakte het mogelijk om tv's te gebruiken om IP-blokkades te omzeilen die gericht waren op AI-datacenters. Aangezien elke tv een uniek adres heeft, konden deze blokkades eenvoudig worden omzeild. Omdat de app niet actief in gebruik moet zijn om de proxyfunctie te gebruiken, had je al gebruiker vaak niet door dat je tv hiervoor werd gebruikt.

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Zo had IPIDEA miljoenen smart tv's opgenomen in een netwerk dat het internet kon afspeuren om AI te trainen. Het zelfs kon worden ingezet voor gecoördineerde aanvallen vanuit landen als China, Noord-Korea, Iran en Rusland.

Volgens security-expert Harrison Sand van Mnemonic was een van de apps een Pac-Man-spel. Samsung markeerde het spel zelfs als "Editor's Choice". Daarnaast blijkt uit gegevens van beveiligingsbedrijf Spur dat 26,5% van de apps voor Samsung-tv's en meer dan 42,5% van de apps voor LG-tv's op deze manier misbruikt konden worden.

(Image credit: Future)

Waarom is dit zo'n groot probleem?

Een residential proxy verstuurt gegevens via je apparaat (in dit geval je tv) zodat het lijkt alsof je tv de afzender van die gegevens is. Deze functie is niet per se kwaadaardig en wordt onder andere voor marketingdoeleinden gebruikt. Beveiligingsexpert Spur legt uit hoe deze functie misbruikt kan worden door cybercriminelen.

LG en Samsung hebben inmiddels aangegeven apps met residential proxies te blokkeren. IPIDEA is al geblokkeerd door Amazon en Google TV, en ook het nieuwe netwerk van Bright Data is aan banden gelegd.

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LG zegt vervolgens dat het samenwerkt met ontwikkelaars om deze functionaliteit uit hun apps te verwijderen. Als ze dit niet doen, worden de apps geblokkeerd. Samsung heeft de registratie van nieuwe apps beperkt en werkt eraan om alle apps met deze componenten op te sporen en te verwijderen.

Het is zorgwekkend dat deze apps überhaupt op tv's terecht zijn gekomen. Dit toont nog maar eens aan dat smart tv's meer doen dan je zou denken. Functies zoals automatische herkenning van content en het invoegen van advertenties in combinatie met frequente wijzigingen in de algemene voorwaarden zorgen ervoor dat het wantrouwen ten opzichte van smart tv's groeit.