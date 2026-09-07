Onderzoek toont aan dat LG-tv's een problematische hoeveelheid persoonlijke data verzamelen

LG staat centraal in een online privacycontroverse vanwege hun tv's. Een onderzoek van Gamers Nexus en onafhankelijke beveiligingsonderzoekers zegt dat LG-tv's iedereen in het huishouden volgen. Dit gebeurt zelfs wanneer de tv's uit lijken te staan ​​of niet verbonden zijn met je internet. Blijkbaar kijken ze ook naar je andere apparaten.

Het resultaat, aldus Gamers Nexus, zijn "216.000.000 spion-tv's" die alleen al in de VS miljoenen andere apparaten in de gaten houden. Het rapport verschijnt iets meer dan een maand nadat LG ervan werd beschuldigd reclame op pc's te installeren en gasten in huis op te nemen. LG heeft beide zaken ontkend.

Dit nieuwe rapport zou nog schadelijker kunnen zijn, omdat LG zelf het volgende zegt in hun marketingcampagne voor potentiële partners: "We weten wie er in het LG-huishouden woont. We weten welke apparaten er zijn. We weten waaraan je op tv wordt blootgesteld en we weten hoe we dat bereik kunnen uitbreiden naar mobiele apparaten."

Latest Videos From TechRadar Watch full video here:

In de video van Gamers Nexus zijn fragmenten te zien van drie verschillende LG-managers die zeggen: "Wij bezitten het glas" en/of "Wij bezitten de tv".

216,000,000 Spy TVs | The LG Smart TV Problem - YouTube Watch On

"We bezitten het glas"

De slogan "wij bezitten het glas" is een verkooppraatje voor adverteerders en is gebaseerd op ACR, oftewel Automatic Content Recognition. Dat is het controversiële systeem dat analyseert wat je op tv kijkt, ongeacht welke app of streamingdienst je gebruikt. Die gegevens worden dan gebruikt voor op maat gemaakte reclame.

Gamers Nexus zegt dat LG-tv's veel meer verzamelen dan alleen kijkgegevens. Het gaat ook om spraakopnames, details van andere apparaten in de buurt, je geografische locatie en details van draadloze netwerken in de omgeving.

LG's verkooppraatje is dat LG-advertenties marketeers een compleet beeld kunnen geven van alles wat gebruikers op hun tv's doen. Zo kunnen ze reclame uitbreiden naar andere apparaten, zoals telefoons: "Binnen een LG-huishouden kunnen we helpen een advertentiecampagne uit te breiden naar de andere apparaten in het huishouden."

Krijg dagelijks inzicht, inspiratie en aanbiedingen in je inbox Meld u aan voor het laatste nieuws, recensies, meningen, toptechnologiedeals en meer. Neem contact met mij op met nieuws en aanbiedingen van andere Future-merken Ontvang e-mail van ons namens onze vertrouwde partners of sponsors

De belangrijkste claims zijn dat de advertentiefunctionaliteit van LG-tv's veel verder gaat dan je verwacht. Gamers Nexus zegt daarnaast dat ze er zeker van zijn dat andere fabrikanten min of meer hetzelfde doen.

Gebruikers zijn niet te spreken hierover met reacties op Reddit zoals deze: "Elk apparaat in mijn huis is van LG... Ik zal nooit meer een LG-product kopen". Iemand anders omschrijft het als "extreem creepy".

De marges in de tv-industrie zijn tegenwoordig klein en daarom wenden fabrikanten zich steeds vaker tot reclame om meer geld binnen te harken. Steeds meer gebruikers maken zich zorgen hierom. Er wordt meer en meer data verzameld en de details daarover vind je terug in de heel kleine lettertjes van de algemene voorwaarden die bijna niemand leest.