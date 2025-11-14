Samsung S95F är årets TV – så slog Samsung konkurrenter som LG och Sony på OLED- och mini-LED-fronten

Under ett år som varit fullt av flera stora TV-lanseringar lyckas Samsung S95F roffa åt sig titeln som TechRadars val för allra bästa TV 2025.

Samsung S95F började sin väg mot utmärkelsen genom att först få fem av fem stjärnor i vår recension av modellen. För de flesta TV-apparater hade det räckt, men vi var inte färdiga med S95F än. Samsungs flaggskepps-OLED deltog därefter i TechRadars stora OLED-duell, där fyra modeller ställdes mot varandra sida vid sida – och där S95F vann flera kategorier samt delade förstaplatsen med LG G5 som bästa OLED-TV totalt sett, men vann fler delmoment än LG.

TechRadars läsare röstade också fram Samsung S95F till Bästa OLED-TV i TechRadar Choice Awards – vilket innebar att den dessutom slog LG G5 även i den kategorin. Så hur lyckades Samsung S95F inte bara bli årets bästa OLED-TV, utan även årets bästa TV 2025?

OLED i nytt ljus

Samsung S95F (längst till vänster) tävlar mot LG G5 (vänster i mitten), Sony Bravia 8 II (höger i mitten) och Panasonic Z95B OLED (längst till höger) i TechRadars stora OLED-TV-duell. (Image credit: Future)

OLED-TV-apparater har traditionellt setts som bäst lämpade för tittande i dämpade eller mörka miljöer – av två huvudsakliga skäl. Det första är att tidigare OLED-modeller haft lägre ljusstyrka än de bästa mini-LED-TV-modellerna, särskilt när det gäller helskärmsljusstyrka.

Det andra är att OLED-TV:s djupa svärta och detaljerade skuggor gör sig bäst i mörka rum – eftersom reflektioner i ljusa miljöer annars riskerar att överrösta mörka partier.

Dessa begränsningar har länge hållit OLED-TV-modeller i skuggan, men 2024 introducerade Samsung sin OLED Glare Free-teknik med modellen Samsung S95D. Den matta beläggningen visade sig mycket effektiv på att eliminera skärmbeläggning och gjorde det möjligt att titta i ljusa rum utan störande reflektioner.

Dock hade OLED Glare Free en nackdel – svärtnivåerna tenderade att bli något ljusare, vilket vi också noterade i vår recension. Med Samsung S95F introducerade tillverkaren därför en andra generation av tekniken, som förbättrar originalet genom att behålla djupare svärta även i ljusa tittarmiljöer.

En ny QD-OLED-panel med märkbart högre ljusstyrka än föregångaren bidrar också till S95F:s imponerande prestanda i ljusa rum. Detta var en avgörande faktor i vårt beslut att utse den till årets bästa TV. Samsung S95F är inte bara en fantastisk OLED-TV – den är en komplett allroundmodell som kan mäta sig med många mini-LED-TV-apparater när det gäller ljusstyrka.

Allt annat som gör Samsung S95F bäst

Samsung S95F har ett imponerande inbyggt högtalarsystem för att vara en så tunn TV. (Image credit: Future)

En ljusstark och detaljrik bild är bara en av många saker att uppskatta med Samsung S95F. Den har en extremt tunn design och använder Samsungs One Connect Box för alla externa anslutningar – vilket gör installationen både snygg och prydlig. Dessutom medföljer Samsungs uppladdningsbara SolarCell-fjärrkontroll, som är en av de mest miljövänliga på marknaden tack vare både solcells- och USB-C-laddning.

Trots den ultratunna konstruktionen levererar S95F ett imponerande ljudsystem med 4.2.2-kanaler och 70 W effekt, vilket ger tydliga dialoger och förvånansvärt kraftfull bas. Den har stöd för Dolby Atmos, och Samsungs Object Tracking Sound+ placerar ljudet exakt där handlingen sker på skärmen.

Samsungs smart-TV-plattform Tizen 9.0, som används i S95F, är företagets bästa version hittills. Den erbjuder innehållshubbar för kategorier som Gaming, Daily+ (livsstils- och arbetsappar) samt Ambient – den sistnämnda fungerar som en skärmsläckare när TV:n står i viloläge och inkluderar även det nya tillägget Samsung Art Store för 2025.

Samsung har länge haft ett starkt fokus på gaming, och S95F är inget undantag. De fyra HDMI-portarna stöder 4K i 165 Hz, AMD FreeSync Premium Pro, ALLM och HDR10+ Gaming. I Samsung Gaming Hub finns populära tjänster som Xbox, Nvidia GeForce Now och Amazon Luna. Ingångsfördröjningen är dessutom endast 9,5 ms – bland det lägsta som går att få på en TV.

Alla dessa anslutningar sitter i den externa One Connect Box, som skickar både ström och bild till skärmen via en enda kabel. Det gör att själva panelen kan vara tunnare och att installationen blir perfekt för väggmontering – eftersom anslutningsboxen enkelt kan döljas.

Vi skulle gärna säga att Samsung S95F också är snäll mot plånboken, men det är förstås inte fallet med en premium-TV av det här slaget. Men om du har budgeten är detta utan tvekan den bästa TV:n som släppts 2025 – och under ett år fyllt av fantastiska TV-alternativ säger det en hel del.