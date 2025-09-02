Blindtest av OLED TV-modeller: tittare fick se flaggskepp från LG, Samsung, Sony och Panasonic och välja sin favorit

Under de senaste veckorna har vi jämfört TV-apparater sida vid sida, allt från flaggskepps-OLED till en instegs-OLED och en mellanklass mini-LED-TV. Men ett annat, mer ambitiöst test vi genomförde kan ha varit det mest avslöjande av alla.

TechRadar får sällan möjlighet att genomföra tester av flera flaggskepps-OLED-TV-apparater från alla stora märken samtidigt, men nyligen stod vi med Samsung S95F, LG G5, Sony Bravia 8 II och Panasonic Z95B – fyra av de bästa TV-apparaterna 2025 – under samma tak, vilket gjorde det omöjligt att motstå en jämförelse sida vid sida.

Vårt testgrupp var dock lite annorlunda än en vanlig expertutvärdering då vi rekryterade flera kollegor för att hjälpa oss avgöra vilken som var den bästa OLED-TV:n. Avgörande var att detta var ett blindtest, där varje TV:s logotyp var täckt. För att identifiera de olika modellerna hänvisades de enbart till ett nummer: 1 (Samsung S95F), 2 (LG G5), 3 (Sony Bravia 8 II) och 4 (Panasonic Z95B). På alla foton motsvarar dessa nummer placeringen av TV-apparaterna från vänster till höger.

I den här artikeln refererar vi dock till TV-apparaterna med deras modellnummer.

Innan vi går in på resultaten var detta testkriterierna och villkoren. TV-apparaterna bedömdes enbart på bildkvalitet, med fokus på fem områden: svärta/kontrast, färg, snabba actionfilmer, rörelser (sport) och uppskalning. Våra testare ombads att välja sin favorit i varje kategori och det gav ett poäng till den TV:n.

När det gäller inställningar sattes alla TV-apparater till Cinema/Movie-läget för alla sektioner utom sport, där vi bytte till Standard-läget. Förutom att stänga av ljusoptimering eller ljussensor (som automatiskt justerar ljusstyrkan beroende på rummets ljusförhållanden) lämnades bildinställningarna som de var direkt ur förpackning.

Nu vidare till resultaten!

Svärta/mörka filmscener

Samsung S95F (längst till vänster), LG G5 (mitten till vänster), Sony Bravia 8 II (mitten till höger) och Panasonic Z95B (längst till höger), visar alla en scen från Batman för vårt test av mörka filmer/svärta. (Image credit: Warner Bros. / Future)

För det första testet bad vi vår panel att välja sin favorit-OLED för mörka filmscener, med fokus på kontrast, svärta och detalj i skuggor.

Klippet vi valde var den inledande brottsplatsen från The Batman, en film med låg mastrad ljusstyrka (400 nits jämfört med branschstandarden 1 000 nits) som kan avslöja problem som black crush eller upphöjd svärta. Det är också en högkontrastscen med mycket ljus från lampor och ficklampor i kontrast mot mörka omgivningar.

Detta test utfördes under normala ljusförhållanden i rummet, med en lampa tänd vid sidan för att simulera ett vardagsrum. Därefter tände vi taklamporna i testrummet för att fokusera på eventuella reflexer som orsakades av starkt takljus.

Vinnaren i detta test blev Samsung S95F, som med sin Glare Free-skärm bibehöll stark kontrast i båda ljusförhållandena, visade hög ljusstyrka, djup svärta och fina skuggdetaljer. Totalt fick den nio av tolv röster.

Några kommentarer från våra testare: ”Jag föredrar Samsung, den var bäst i båda förhållandena.” Samt ”Samsung hade mycket mer detaljer när det blev ljusare.”

Panasonic Z95B presterade också bra i detta test och fick två av tolv röster. Några testare sa att den ”var bäst att titta på” och att den ”har den bästa balansen och är mest korrekt”.

LG G5 fick en röst, men flera kommenterade att den var ”för ljus för scenen”.

Sony Bravia 8 II kämpade mest i detta test och fick inga röster. Kommentarer inkluderade: ”Sony är alldeles för mörk” och ”Sony är så mörk att man förlorar detaljer.” Dock sa en paneldeltagare att de ”gillade kontrasten hos Sony när Gordon lyste med sin ficklampa,” vilket indikerade att den fick till balansen i det ögonblicket. Trots den kommentaren fick Sony Bravia 8 II inga röster.

Vinnare: Samsung S95F

Swipe to scroll horizontally TV Antal röster (av totalt 12) Samsung S95F 9 LG G5 1 Sony Bravia 8 II 0 Panasonic Z95B 2

Färg

Färgtest av Samsung S95F (längst till vänster), LG G5 (mitten till vänster), Sony Bravia 8 II (mitten till höger) och Panasonic Z95B (längst till höger), med en scen från The Wild Robot. (Image credit: Universal Pictures / Future)

För vårt nästa test bad vi panelen att bedöma färgåtergivningen baserat på noggrannhet, intensitet och vilken TV de helt enkelt föredrog.

Scenen vi valde för detta test var från The Wild Robot. Denna vackert animerade film har färger som både är ögonfallande och naturliga, vilket gör den till en perfekt testscen. Vi valde en scen tidigt i filmen, där ”Roz” (roboten) interagerar med ett träd täckt av fjärilar som visar bländande gula, röda och orange nyanser.

Detta blev en jämn kamp mellan Samsung S95F och LG G5. Något väldigt intressant var att vår panel faktiskt hade svårt att skilja de två TV-apparaterna åt. Med alla TV-apparater inställda på Cinema-läget sa panelen att de två ”har en liknande färgprofil och färgomfång”. Resultatet blev därför fram och tillbaka, där vissa kommenterade att Samsung ”har de bästa färgerna med mest tryck”, och att LG ”har ett skimmer”. Till slut blev det dock S95F som vann med sex röster mot fem för G5.

Sony Bravia 8 II och Panasonic Z95B hade det tufft i detta test. Kommentarer var bland annat ”Både Panasonic och Sony ser supertrista ut” och ”Sony har inte de där ögonfallande färgerna man vill ha”. Z95B fick dock en röst i detta test, medan Bravia 8 II inte fick någon.

Vinnare: Samsung S95F

Swipe to scroll horizontally TV Antal röster (av totalt 12) Samsung S95F 6 LG G5 5 Sony Bravia 8 II 0 Panasonic Z95B 1

Action

Samsung S95F (längst till vänster), LG G5 (mitten till vänster), Sony Bravia 8 II (mitten till höger) och Panasonic Z95B (längst till höger) som visar en scen från Top Gun: Maverick för actiondelen av testerna. (Image credit: Paramount Pictures / Future)

Nästa test involverade en fartfylld actionfilm med mycket rörelse på skärmen. Vi gav panelen vägledning att kolla vilken TV som hade de jämnaste rörelserna, men i slutändan ville vi bara se vilken de föredrog att titta på.

För detta test valde vi träningsuppdraget från Top Gun: Maverick. Denna scen har många snabba panoreringar och slingrande jetplan och är ett utmärkt test för rörelsehantering.

Återigen var det Samsung S95F som tog hem segern. Vår panel kommenterade att ”Samsung har de mest flytande rörelserna” och är ”precis lagom mjuk”, vilket innebär att den undvek den fruktade såpoperaeffekten. Någon kände också att den ”gav den mest filmiska upplevelsen”. I detta test fick S95F sju av tolv röster.

Panasonic Z95B fick också många lovord, bland annat för att vara ”mest flytande i rörelser” och ”behagligast för ögat”. Z95B slutade med tre röster, medan LG G5, som gick ganska obemärkt förbi i detta test, fick två röster.

Detta blev återigen ett tufft test för Sony Bravia 8 II, även om en tittare kände att Sony ”hade de bästa rörelserna”. För oss som testledare var det en överraskning att Sony inte gjorde bättre ifrån sig, då Sonys TV-apparater traditionellt sett har haft några av marknadens bästa rörelsehantering. Bravia 8 II fick inga röster.

Vinnare: Samsung S95F

Swipe to scroll horizontally TV Antal röster (av totalt 12) Samsung S95F 7 LG G5 2 Sony Bravia 8 II 0 Panasonic Z95B 3

Uppskalning

För uppskalningsdelen av detta test såg vi till att stänga av Panasonic DP-UB820:s 4K Blu-ray-spelares uppskalning så att TV-apparaterna skulle göra uppskalningsarbetet. (Image credit: Future)

För att testa vilken TV som hade den bästa uppskalningen använde vi en DVD av The Amazing Spider-Man spelad genom en Panasonic DP-UB820 4K Blu-ray-spelare med dess uppskalning avstängd.

I en riktigt dominant prestation fick LG G5 en ren seger med 12 röster. Den hade enkelt den ljusaste bilden, med den bästa uppskalningen av texturer, färger och kontrast. Vår panel noterade att ”detaljer som hår är mer förfinade” och att ”LG är bra på att skärpa bakgrunden såväl som ansikten och andra texturer.”

Varför gick det inte lika bra för de andra TV-apparaterna? Detta var första gången Samsung S95F:s bild beskrevs som ”för mörk” och det finns en anledning till det. I SDR Cinema-läget (bildläget som användes för detta test) är S95F:s standardljusstyrka inställd på 18 av 50, vilket gör att bilden ser mycket mörkare ut än den annars skulle vara.

Panasonic Z95B fick kanske dagens kommentar när någon sa att den såg ut som ”deep-fried memes”, med hänvisning till den överskärpta bilden. Sony fick däremot positiv feedback när någon kallade den ”mest naturlig”. Ändå kunde den inte slå ut LG G5 i detta test.

Vinnare: LG G5

Swipe to scroll horizontally TV Antal röster (av totalt 12) Samsung S95F 0 LG G5 12 Sony Bravia 8 II 0 Panasonic Z95B 0

Sport

För sportdelen av testet ställdes varje TV i sitt respektive standardläge med standardinställningar för rörelse och en del av MLS All-Star-fotbollsmatchen användes. (Image credit: MLS / Prime Video / Apple TV / Future)

Vårt sista test handlade om sporttittande, där paneldeltagarna tittade på vilken TV som visade sport mest korrekt, både vad gäller rörelse och färg. För detta test ställdes alla TV-apparater in på sitt Standard-läge (eftersom vissa inte hade ett Sport-läge), med standardinställningar för rörelse aktiva. Som test använde vi en stream av MLS All-Star-fotbollsmatchen via Prime Video.

Detta var det jämnaste av alla tester. Några berömde LG G5 och sa att dess ”rörelser såg bäst ut – den har den flyt man vill ha när man tittar på sport” och att den ”ser mest skarp ut.” Det fanns också kritik mot G5, där kommentarer löd att den ”var för översaturerad” och hade ”för kall färgtemperatur.” Ändå fick G5 fyra röster.

G5 var faktiskt en gemensam vinnare med Panasonic Z95B, som också fick fyra röster. Den fick beröm som ”den har den bästa färgkontrasten” och ”den har den bästa färgen på planen.” Andra kommentarer sa dock att den var ”för mörk.”

S95F och Bravia 8 II fick två röster var. S95F sades ”se mest naturlig ut” och även att den ”ser klarast ut”, även om det fanns ”tydliga rörelseartefakter” som ghosting av en boll. En panelmedlem sa om S95F att de ”önskade att den vore ljusare.” Sony Bravia 8 II sades vara ”för ryckig” och ”inte lika flytande,” men kallades också ”den mest naturliga” av en person.

Oavgjort: LG G5 och Panasonic Z95B

Swipe to scroll horizontally TV Antal röster (av totalt 12) Samsung S95F 2 LG G5 4 Sony Bravia 8 II 2 Panasonic Z95B 4

Slutresultat

(Image credit: Future)

Vårt test slutade med oavgjort mellan Samsung S95F och LG G5, där båda fick totalt 24 poäng var. Nu hjälptes G5 av sin rena seger i uppskalningstestet, som gav den 12 poäng, men siffrorna visar ändå att det är ett oavgjort resultat.

Utan uppskalningstestet hade Samsung S95F de mest konsekventa segrarna över alla kategorier, med tre vinster av fem, medan G5 tog två vinster och Z95B en.

Tyvärr för Sony gick det inte bra för Bravia 8 II i våra tester och den främsta anledningen till detta var dess jämförelsevis bristande ljusstyrka. Det är värt att notera att Bravia 8 II:s ljusstyrka kan förbättras genom att ändra Dynamic Tone Mapping i inställningarna till ”Brightness Preferred,” men detta sker på bekostnad av bildens noggrannhet.

Med tanke på att Bravia 8 II använder en QD-OLED-panel förväntade vi oss att den skulle vara ljusare. Men eftersom dessa tester utfördes med fabriksinställningarna hade Bravia 8 II svårt mot sina konkurrenter.

Detta betyder dock inte att Sony Bravia 8 II eller Panasonic Z95B är dåliga TV-apparater (Bravia 8 II fick ett utmärkt betyg på 4,5 av 5 stjärnor i vår recension). Men i vårt informella test med dessa TV-apparater i sina standardinställningar var det Samsung och LG som stod som segrare i vår panels ögon.

Oavgjort: Samsung S95F och LG G5

Swipe to scroll horizontally TV Mörka filmer Färg Action Uppskalning Sport Totalt Samsung S95F 9 6 7 0 2 24 LG G5 1 5 2 12 4 24 Sony Bravia 8 II 0 0 0 0 2 2 Panasonic Z95B 2 1 3 0 4 10