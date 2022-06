Wi-Fi 6E tuo entistä nopeamman langattoman 6 GHz verkon

Wi-Fi 6E on uusin ja kehittynein Wi-Fi-standardi, jonka ainutlaatuinen 6 GHz kaista tuo entistä nopeammat langattomat verkot saataville. Sen hyödyt ovat selvät, joten käymme tässä artikkelissa läpi sen toimintaperiaatteen.

Jopa 50 prosenttia nopeampi langaton yhteys

Aivan aluksi on hyvä korostaa, että nykyinen Wi-Fi 6 ei tue 6 GHz yhteyksiä. Jotta nopeampi langaton yhteys on käytettävissä, on hyödynnettävä laajennettua Wi-Fi 6 E -teknologiaa. Nimen perässä oleva lisäkirjain on siis oikeasti merkityksellinen!

Wi-Fi 6E vie nykyisten Wi-Fi 6 -tekniikan askeleen pidemmälle. Se avaa kuuden gigahertsin taajuuskaistan käytettäväksi WiFi-signaaleille, jota reitittimesi ja laitteesi hyödyntävät. Vuonna 2016 esitelty Wi-Fi 6 pohjautuu uusiin teknologioihin, joita ovat muun muassa OBSS ja OFDMA. Ne mahdollistavat paremman suorituskyvyn kuin perinteisemmät 2,4 GHz ja 5 GHz taajuuskaistat. Olemme käyneet edellisessä artikkelissamme läpi Wi-Fi 6:n perusteita, joten voit sen avulla tutustua uusiin teknologioihin sekä niiden hyötyihin.

Vaan se Wi-Fi 6 -teknologiasta. Seuraavaksi on aika perehtyä uudempaan Wi-Fi 6E -tulokkaaseen!

Teknologia WiFi 6 WiFi 6E Taajuuskaista 2,4 GHz ja 5 GHz 2,4 GHz, 5 G Hz ja 6 GHz 20 MHz kanavien kokonaismäärä 22 51 Kaistan enimmäisleveys 80 MHz 160 MHz Enimmäisnopeus 1,5 Gbit/s 2,3 Gbit/s

Nauti häiriöttömästä verkosta valitsemalla Wi-Fi 6E

Wi-Fi 6E ei tarkoita vain puhelimen tai tietokoneen latausnopeutta, jolla siirrät tiedostoja tai striimaat elokuvia. Sen sijaan kyseessä on useiden eri laitteiden kokonaiskapasiteetti. Tämä onkin tärkeää, sillä valtaosalla kotitalouksista on useita langatonta verkkoa käyttäviä laitteita. Perhe saattaa esimerkiksi käyttää useita puhelimia, tietokoneita, tabletteja, älytelevisioita ja pelikonsoleita läpi illan. Kun näiden koneiden yhteys hajautetaan eri kaistoille, voi niitä käyttää samanaikaisesti vailla pelkoa hidastelusta. Kerrostalossa hyöty korostuu, sillä naapurit saattavat hyvinkin olla samoilla verkkokaista-apajilla.

6 GHz erillisenä backhaulina

Mesh-reititin helpottaa kodin langattoman Wi-Fi-verkon rakentamista, mutta sekin on syytä suunnitella huolella. Se, miten reitittimet toimivat yhteen tai mitä backhaulia käytät, vaikuttaa kokemukseen. Esimerkiksi langallinen verkko tarjoaa nopeudeksi 2,5 Gbit/s, mutta sen vaatimat johdot ovat monesti tiellä. Vaikka normaalin langattoman Wi-Fi-verkon käyttöönotto on puolestaan vaivatonta, sen backhaul syö tärkeää kaistanleveyttä. Tämä häiritsee monesti sinulle keskeisempien laitteiden suorituskykyä.

Asus WiFi 6E (Image credit: Asus)

ASUS ZenWiFi Pro ET12 (opens in new tab) mahdollistaa 6 GHz kaistan käyttämisen erillisenä backhaulina. Vaikka sinulla ei olisikaan taajuusaluetta käyttäviä puhelimia tai tietokoneita, saat silti parannettua yhteyden suorituskykyä merkittävästi. Sen avulla vältät paitsi piuhat mutta myös vapautat ruuhkaa reitittimen taajuusalueelta.

Parantuneet siirtonopeudet ja lyhyemmät vasteajat nostavat langattoman 6 GHz verkon entistä lähemmäs piuhallisen yhteyden suorituskykyä. Vaikka pitäisit pelitietokoneesi langattomassa verkossa, saat varmistettua erinomaisen yhteysnopeuden ja olemattoman viiveen.

Nopeuta Wi-Fi-yhteyttä Ethernet-kaapelilla

Jos sinulla on kotonasi mesh-verkkoratkaisu, rakentuu se internetiin yhdistetystä pääreitittimestä sekä useammasta kantamaa parantavasta tukiasemasta. Jotta langaton verkkoyhteys olisi paras mahdollinen, on laitteiden pystyttävä kommunikoimaan keskenään keskeytyksittä. Vakaimman yhteyden saat edelleen yhdistämällä tukiasemat piuhalla, sillä mesh-reitittimien Ethernet-portit tukevat yleensä 1 Gbps tiedonsiirtonopeutta.

Asus WiFi 6E (Image credit: Asus)

Wi-Fi 6E-yhteensopivassa ZenWiFi Pro ET12 (opens in new tab) -mesh-reitittimessä on kaksi 2,5 Gbps Ethernet-väylää, joista toinen on WAN- ja toinen LAN-käyttöön. Näin varmistat nopeimmat mahdollisen yhteyden kotisi laitteiden välillä.

Mitä tarvitset Wi-Fi 6E:n käyttöönottoon?

Kuten aiempienkin Wi-Fi-standardien kohdalla, myös Wi-Fi 6E vaatii kaksi asiaa: Wi-Fi 6E -yhteensopivan reitittimen sekä sitä hyödyntävän laitteen. Jälkimmäinen voi olla esimerkiksi puhelin, tietokone tai muu 6 GHz:n kaistaa hyödyntävä tuote.

WiFi 6E (Image credit: Asus)

Yhä useampi huippupuhelin on tuonut viimeisen vuoden aikana Wi-Fi 6E -tuen mukaan. Lisäksi standardi on käytössä monissa kannettavissa tietokoneissa. Jos et ole asiasta varma, kannattaa etsiä myyntilaatikosta virallista Wi-Fi 6E -logoa. Tässä artikkelissa esimerkkinä käytettävä ASUS ZenWiFi Pro ET12 (opens in new tab) hyödyntää sekä Wi-Fi 6E:tä että aiempia standardeja.

Tämän takia Wi-Fi 6E on nopeampi

Uuden verkkostandardin keskeisin lisäys on 6 GHz taajuus, joka avaa entistä useampia kanavia. Wi-Fi 6E tukee teoriassa jopa 59 kaistaa välillä 5,945 GHz - 7,125 GHz. 20 MHz välein tarkasteltavat taajuudet voi yhdistää. Käytössä on siis 59 20 MHz taajuuskanavaa, 29 isompaa 40 MHz taajuuskanavaa, 14 kappaletta 80 MHz taajuuskanavaa tai seitsemän täyden 160 MHz taajuutta.

Eri maat kuitenkin säätelevät taajuuskaistaa. Suomessa on hyväksytty vain 24 ensimmäistä MHz kanavaa. Tämä tarkoittaa, että Suomessa voi käyttää 12 kanavaa 40 MHz taajuudella, 6 kanavaa 80 MHz:lla tai 3 kanavaa 160 MHz:lla.

WiFi 6E -kaistanleveys Pohjoismaissa (Image credit: Future)

6 GHz taajuus ei itsessään tee kokonaissuorituskyvystä parempaa. Siinä missä esimerkiksi prosessorit nopeutuvat taajuutta nostamalla, langattomien verkkojen kohdalla tilanne on toisin. Wi-Fi käyttää nimittäin radio-, TV- ja matkapuhelinverkkojen tavoin FM-radiosignaaleja, joissa FM tarkoittaa taajuusmodulaatiota. Digitaalisessa FM-ympäristössä signaali koostuu nollista ja ykkösistä, jotka kasvattavat tai pienentävät lähetysnopeutta. Se määrittää käytännössä nopeuden, jolla taajuus muuttuu.

Datavirtojen määrä tarjoaa paremman nopeuden

Nykyaikaiset reitittimet hyödyntävät useita samanaikaisia datavirtoja, jolloin eri laitteet hyödyntävät erillisiä taajuuskanavia. Tämä hajauttaa kapasiteettia, jolloin yhdelle taajuudelle ei keräänny samanlaista ruuhkaa kuin aiemmin. Hajauttaminen tarjoaa samalla suuremman maksimikapasiteetin.

ASUS ZenWiFi Pro ET12 (opens in new tab) voi hyödyntää parhaimmillaan jopa 12 kanavaa, jolloin maksimikapasiteetti on peräti 11 000 Mbps.

Kun kaksi laitetta – esimerkiksi tietokone ja reititin – kommunikoi Wi-Fin kautta, se tapahtuu yksittäistä kanavaa hyödyntämällä. Jokaisen kanavan kaistanleveys on kymmeniä MHz. Esimerkiksi 2,4 GHz kaistalla on teoriassa käytössä 13 20 MHz kaistaa, mutta käytännössä kanavat ovat lähempänä toisiaan. Ne nimittäin lomittuvat osin päällekkäin. Jotta Wi-Fi toimisi parhaalla mahdollisella tavalla, on kanavien oltava erillään toisistaan. Etenkin kun 2,4 GHz kaistaa hyödyntävät muun muassa Bluetooth ja radiolähettimet. Ja kun useat laitteet hyödyntävät samaa ruuhkautunutta kanavaa, signaalit kamppailevat keskenään. Tämä aiheuttaa katkoksia eli tuttavallisemmin verkon hidastelua.

Tämä on Wi-Fi 6E:n suurimpia vahvuuksia: siinä missä kaikenlaiset signaalit käyttävät 2,4 GHz taajuutta ja tutkat sekä muut vempaimet ottavat ilon irti 5 GHz taajuudesta, toistaiseksi Wi-Fi 6E:n 6 GHz taajuus on hyvin pienessä käytössä. Tämän ansiosta kotiverkkosi on vähemmän altis esimerkiksi naapurin aiheuttamalle häiriölle. Kun häiriöitä ei ole, käytännössä se tarkoittaa parempaa nopeutta ja suorituskykyä.

Asus WiFi 6E (Image credit: Asus)

Tiesitkö tätä?

2,4 GHz:n radioaallot, joita Wi-Fi-yhteydessä hyödynnetään mikroaaltoina, ovat esimerkiksi sähkömagneettisen mikron tapa lämmittää ruokaa. Ainoa ero näiden välillä on siinä, että mikroaaltouuni säteilee suuremmalla teholla sisäänpäin. Itse asiassa useimmat mikrot käyttävät noin 2,45 GHz taajuutta, mikä saattaa toisinaan häiritä langattoman Wi-Fi-verkkosi 2,4 GHz yhteyttä. Siksi on tärkeää, ettei reititintäsi ole asennettu mikron lähelle!

5 GHz taajuus otettiin käyttöön mahdollisimman usealle kanavalle pääsemiseksi, jotta 2,4 GHz kaistan neljä kanavaa eivät ruuhkautuisi aiempaan tapaan. Koska 5 GHz taajuusaluetta hyödyntäviä laitteita sekä palveluita on vähemmän, yhteydet toimivat varmemmin ja nopeammin. Lisäksi Wi-Fi 5 voi käyttää useita 20 MHz kanavia samanaikaisesti, jolloin enimmäisnopeus voi olla jopa 80 MHz kaistanleveyttä käyttäviä kanavia parempi.

Kolikolla on kuitenkin myös kääntöpuolensa. Korkeataajuiset radioaallot eivät läpäise seiniä yhtä hyvin, jolloin kantama on heikompi. Tämän voi kuitenkin paikata asettamalla reitittimen mahdollisimman hyvään paikkaan tai hyödyntämällä useampaa mesh-reititintä.

Wi-Fi ei ole ainoa 5 GHz kaistaa hyödyntävä yhteys. Jotta 5 GHz taajuuden 19 kanavasta saa kaiken irti, reitittimen on vaihdettava dynaamisesti taajuutta häiriöiden välttämiseksi.

Yhteysnopeudet ovat tietysti huippuluokkaa! Turvallisuutta ei kannata silti unohtaa. ASUS ZenWiFi Pro ET12 (opens in new tab) sisältää AiProtectionin, joka paikkaa tietoturva-aukkoja, estää haittaohjelmia ja suojaa viruksilta. (Image credit: Asus)

Tässä artikkelissa mainittu ASUS ZenWiFi Pro ET12 (opens in new tab) on yksi markkinoilla olevista mesh-reitittimistä, jotka tukevat Wi-Fi 6E -teknologiaa.

