Paras WiFi-toistin 2021: näiden avulla vahvistat lähiverkkoasi

Korjaa lähiverkkosi ongelmat näiden parhaiden WiFi-toistimien avulla, joilla laajennat helposti kotiverkon kantamaa tai vahvistat yhteyksiä. Näiden laitteiden avulla saatkin modeemin yhteyden kattamaan kaikki kotisi nurkat helposti ja kätevästi.

Langattomat Mesh-reitittimet ovat toinen kätevä tapa laajentaa isompia alueita yhdellä kertaa, mutta perinteiset reitittimet eivät tähän usein riitä. Suurimmalla osalla meistä on käytössä nimenomaan jälkimmäinen reititin, jolloin WiFi-toistin pitää huolen siitä, että signaali pysyy tasaisena ja vahvana ympäri huushollia.

Varsinkin nykyään, kun työskentely on siirtynyt omiin kotitoimistoihin ja verkko on pahimmillaan muidenkin vapaa-ajan käytössä, vahva verkkosignaali on entistä tärkeämmässä roolissa. Siksi olemme koonneet alla olevaan listaan tämän hetken parhaat WiFi-toistimet, joilla helpotat arjen ja työn sujuvuutta moninkertaisesti.

1. Netgear Nighthawk X6S EX8000 Paras WiFi-toistin vuonna 2021 Taajuudet: 802.11a/b/g/n/ac 2.4/5GHz samanaikainen | Liitännät: 4 x RJ-45 10/100/1000M LAN | Ominaisuudet: Tri-band Low Stock 210 € Katso jälleenmyyjältä Conrad Electronic Ilmiömäinen suorituskyky Helppo asentaa Kallis Kookas

Jos etsit luokkansa parasta WiFi-toistinta laajentaaksesi kotiverkkoa, NetGear Nighthawk X6S EX8000 Tri-band WiFI -toistin on valintasi. Tällä laitteella voit luoda myös mesh-verkon, jolloin sinulla on yksi iso WiFi-verkko kotonasi useamman pienemmän sijaan. Tällöin voit kävellä helposti ympäri huusholliasi ilman pelko verkkoyhteyden katkeamisesta. X6S EX8000 ei ole kuitenkaan halvin mahdollinen WiFi-toistin, mutta se tarjoaa luotettavan ja nopean yhteyden kaikkialle kotiin.

2. Netgear Nighthawk X6 EX7700 Paras edullinen WiFi-toistin Taajuudet: 802.11ac 5GHz ja 2.4GHz | Liitännät: 2 x Ethernet | Ominaisuudet: Wi-Fi Protected Access (WPS), Mesh-liitettävyys 140,53 € Katso jälleenmyyjältä Proshop.fi Pieni muotoilu Helppokäyttöinen Hintava

Tuo mesh-verkon suorituskyky ja käyttömukavuus kotiisi Netgear Nighthawk X6 EX7700:n avulla. Laite ei ainoastaan laajenna WiFi-verkkosi aluetta, vaan luo samalla saumattoman lähiverkon kotiisi tai toimistolle, jolloin verkkojen välillä ei tarvitse enää pomppia liikkuessa.

Kiitos tehokkaiden komponenttien X6 EX7700:n avulla voit suoratoistaa 4K-sisältöä, pelata pelejä ja liittää useita laitteita samanaikaisesti verkkoon ilman, että yhteys heikkenee. Laitteessa olevat Ethernet-liitännät ovat lisäksi kätevä lisä, jos haluat liittää siihen laitteita suoraan johdon välityksellä.

3. TP-Link RE650 AC2600 Helppokäyttöinen vaihtoehto Taajuudet: 802.11ac 5GHz ja 2.4GHz | Liitännät: 1 x Ethernet | Ominaisuudet: Wi-Fi Protected Access (WPS), LED-valo näyttää signaalin vahvuuden asentaessa Prime 74,99 € Katso jälleenmyyjältä Amazon Helppo käyttää Hyvä suorituskyky Kookas

TP-Link on kiinalainen tietoverkkoyhtiö, joka on kerännyt ansaittua mainetta myös lännessä. Yhtiön TP-Link RE650 AC2600 on helppo asentaa edessä olevan LED-signaalivalon avulla, ja se on edullinen, mikä nostaa sen yhdeksi tämän hetken parhaimmista WiFi-toistimista. Se ei ole kuitenkaan kaikkein nopein, mutta hintaansa nähden se on ilmiömäinen laite.

4. Netgear Orbi Whole Home Mesh WiFi System Nopea, edullinen ja Tri-Band Taajuudet: IEEE 802.11ac kaksitaajuinen 1x 2.4GHz (400 Mb/s), 1x 5GHz (866 Mb/s) | Liitännät: 2 x Gigabit Ethernet | Ominaisuudet: Keilanmuodostus 2.4GHz/5GHz -yhteyksille Low Stock 165 € Katso jälleenmyyjältä Conrad Electronic Edullinen kaksitaajuuksinen mesh-WiFi-verkko Hyvä suorituskyky Ilmaiset lapsilukkoasetukset rajalliset Vain yksi Ethernet-liitäntä

Kolmitaajuuksinen Orbi Whole Home AC2200 takaa vankan suorituskyvyn kohtuullisella hinnalla, joten se on erinomainen vaihtoehto pienten ja keskikokoisten kotien lähiverkkojen laajennukseen. Se on helppo asentaa ja on muutenkin käyttäjäystävällinen, joskin maksullisen Circle-palvelun taakse kätketyt lapsilukkuasetukset ovat pienoinen pettymys. Myös Ethernet-liitäntöjen sekä kehittyneempien ominaisuuksien puute saattaa myös kaivertaa joitakin.

Mesh-verkko kaikille Bands: 802.11ac 5GHz and 2.4GHz | Connectivity: 2 x Gigabit Ethernet per unit (1 WAN and 1 LAN each) | Features: App-based setup; dual-stream (2x2), 802.11ac networking; 716MHz quad-core ARM Cortex A7 processor, beamforming Prime 118,35 € Katso jälleenmyyjältä Amazon Täysin modulaarinen mesh-järjestelmä Huomaamaton muotoilu Hintava Suorituskyky riippuu paikasta

Linksys Velop on helppo asentaa ja tarjoaa vankan langattoman mesh-verkon kotiin. Yhtiö eroaa kilpailijoistaan juuri käyttäjäystävällisen asennuksen avulla, jonka ansiosta kuka tahansa älypuhelimen omistaja voi tehdä sen helposti itse. Tämä jo itsessään nostaa Linksys Velopin meidän parhaiden WiFi-toistimien listalle.

Lue arvostelu: Linksys Velop

6. Trendnet Wi-Fi Everywhere Powerline 1200 AV2 Kaksi laitetta yhden hinnalla Taajuudet: 802.11n (jopa 300 Mb/s) 802.11ac (jopa 866 Mb/s) | Liitännät: 3x Gigabit LAN | Ominaisuudet: 300 m kantama virtajohtoja pitkin, yhdistyy automaattisesti muihin TRENDnet-adaptereihin, QoS-hallintatuki Check Amazon Helppo asentaa Kolme LAN-liitäntää Laaja Wi-Fi-taajuus Puutteellinen muotoilu

Yksi erinomainen tapa laajentaa lähiverkon kantamaa on ostaa voimajohtoadapteri. Trendnet Wi-Fi Everywhere Powerline onkin tällaisissa tapauksissa unelmien täyttymys, sillä se tarjoaa täsmälleen samat ominaisuudet kuin muutkin parhaat WiFi-toistimet.

Tosin myönnämme, ettei kyseessä ole esteettisesti kaikkein miellyttävin laite ja hintakin on melko tyyris. Mutta nämä jäävät toissijaiseksi laitteen lupaaman suorituskyvyn edestä. Trendnet Wi-Fi Everywheressä on lisäksi kätevä kloonauspainike, jonka avulla oman lähiverkon SSID- ja WPA-avaimen voi kloonata nopeasti, jolloin se toimii myös WiFi-toistimena.

Lue arvostelu: Trendnet Wi-Fi Everywhere powerline 1200 AV2

Erinomainen ja kompakti toistin Taajuudet: : 802.11ac dual-band | Liitännät: : 1x Gigabit LAN ports | Ominaisuudet: Saumaton roaming, katvepisteiden havainnointi Check Amazon Helppo asentaa Kompakti Voi käydä kuumana Suorituskyky ei paras mahdollinen

Jos haluat pienen ja huomaamattoman WiFi-toistimen, jossa on silti hyvä kantama, Linksys RE7000 Max-Stream AC1900+ on valintasi. Se on riittävän pieni, ettei se vie kaikkia virtajohtopaikkoja, ja tehokas hintaansa nähden. Siinä on lisäksi erinomainen katvealueiden paikannin, jonka avulla signaalin heikot pisteet löytää kotoa helposti.

