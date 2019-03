Paras reititin 2019: nopeimmat reitittimet kotiin ja toimistolle

Lähes koko elämämme on nykyään verkossa, joten nopea ja vakaa verkkoyhteys on ehdoton perusedellytys sujuvaan arkeen ja työhön. Kulutatpa sitten Netflix-sarjoja tai PC-pelejä, et halua heikon internet-yhteyden pilaavan kokemustasi.

Hitaan netin tapauksessa otat todennäköisesti yhteyttä omaan operaattorisi ja tartut heidän tarjoukseensa nykyisrtä nopeammasta laajakaistasta. Se on toki hyvä ensiaskel, mutta edes maailman nopein internet-yhteys ei pelasta tilannetta, jos käytät auttamattoman vanhentunutta reititintä.

Miten sitten osaat löytää parhaan reitittimen omaan käyttöösi? Kannattaa kirjoittaa ylös ainakin termit QoS (Quality of Service) ja MU-MIMO, jotka varmistavat etteivät muut kotisi laitteet häiritse yhteyttäsi. Reitittimen täytyy myös pysyä laajakaistasi nopeuden perässä. AC19000 on hyvä lähtökohta, joka riittää käytännössä kaikkiin nykyisiin nopeuksiin.

Matka lähimpään elektroniikkaliikkeeseen paljastaa kuitenkin, miten valtavasti vaihtoehtoja markkinoilla on. Siksipä me TechRadarilla kokosimme sinulle listan tämän hetken parhaista reitittimistä säästääksemme kallisarvoista aikaasi.

1. Google Wifi

Langattomien verkkojen tulevaisuus on täällä

Nopeus: 802.11ac 5GHz lataus: 101,41 Mbps, 2,4GHz lataus: 47,53 Mbps | Yhteydet: 2 Gigabit Ethernet -liitäntää Wi-Fi-moduulia kohti (1 WAN- ja 1 LAN-liitäntä) | Ominaisuudet: AC1200 2 x 2 Wave 2 Wi-Fi, TX beamforming, Bluetooth Smart -valmius

Äärimmäisen helppo asennus

Hyvä hinta-laatusuhde

Rajalliset säätömahdollisuudet

Alempi AC-luokitus

Perinteisten langattomien reitittimien aika on ohi – 2019 on vihdoin langattomien mesh-reitittimien vuosi. Google Wifi on ehdottomasti kategoriansa paras edustaja. Voit siis sanoa hyvästit ylimääräisten tukiasemien asentamiselle vaikka kodissasi olisi useampi kerros tai hieman enemmän neliöitä. Google Wifin asennus on juuri niin simppeli kuin toivomme: osta ensin sopiva setti moduuleita, sijiota ne kotisi parhaille paikoille ja skannaa QR-koodi. Se ei siis ole ainoastaan paras, vaan myös markkinoiden helppokäyttöisin reitin.

Lue koko arvostelumme: Google Wifi

2. Asus RT-AC86U

Ulkonäön mukaista suorituskykyä

Nopeus: : 802.11ac 1 734 Mbps lataus | Yhteydet: : 5 x Gigabit LAN, 1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0 | Ominaisuudet: : MU-MIMO, tiedonsiirron priorisointi, mukautuva QoS WTFast Gamers Private Network

Kattava laitteisto

Erinomainen nopeus ja kantama

Monimutkainen käyttää

Ulkonäkö jakaa mielipiteitä

Jos olet koskaan käyttänyt asuksen pelaajille suunnattuja tuotteita, sinulla on juuri oikea käsitys Asus RT-AC86U:sta. Reititin näyttää ulkoisesti siltä, jos Mountain Dew ja Doritos olisivat kehittäneet yhdessä oman langattoman reitittimensä ja erottuu todella tylsänharmaiden reitittimien massasta. Räväkän ulkonäön alta löytyy myös yhtä ainutlaatuiset komponentit – ainakin reitittimen hintaan nähden. Monista muista "pelireitittimistä" poiketen et siis maksa ylimääräistä hintaa pelkästä designista. Jos etsit nopeaa yhteyttä kohtuulliseen hintaan, Asus RT-AC86U on erinomainen valinta tehtävään.

Lue koko arvostelumme: Asus RT-AC86U

3. Netgear Orbi AC2200 RBK23

Netgear Orbi – entistä pienemmässä koossa

Nopeus: 802.11ac 5 GHz lataus: 68,8 Mbps | Yhteydet: 2 Gigabit Ethernet liitäntää moduulia kohden | Ominaisuudet: Disney Circle -lapsilukko, käyttöönotto älypuhelimella, Tri-Band, modulaarinen

Nopea

Pienempi kuin alkuperäinen

Edelleenkin kallis

Kun Netgear Orbi tuli alun perin markkinoille, se muutti täysin ajatuksemme langattoman verkon reitittimistä. Vuonna 2019 Netgear Orbi AC2200 RBK23 on entistä edullisempi reititin, joka sopii myös tavallisille käyttäjille. Siinä on vähemmän antenneja ja ethernet-portteja kuin alkuperäisessä mallissa, mutta verkko peittää silti mainiosti koko kotisi. Entistä pienemmät moduulit on nyt myös helpompi sulauttaa kodin sisustukseen.

Lue koko arvostelu: Netgear Orbi AC2200 RBK23

4. TP-Link Archer C5400 v2

Tehokas suorituskyky, erikoinen ulkoasu

Nopeus: 802.11ac 5 GHz lataus: enintään 2 167 Mbps, 2,4 GHz lataus: enintään 1 000 Mbps | Yhteydet: 4 x LAN, 1 x WAN, 1 x USB 3.0, 1 x USB 2.0 | Ominaisuudet: MU-MIMO, Tri-band Wi-Fi, 8 ulkoista antennia, Alexa-ääniohjaus

Nopea ja tehokas

Alexa- ja IFTTT-tuki

Kallis

Jos etsit korkealuokkaista langatonta reitintä, joka näyttää 90-luvun scifi-elokuvan lavasteelta, TP-Link Archer C5400 v2 on täydellinen valinta tarkoitukseesi. Se ei ole yhtä trendikäs kuin jotkin mesh-reitittimet, mutta se on erinomainen prosumer-vaihtoehto kuluttajille, jotka kaipaavat äärimmäistä suorituskykyä. Sen ulkonäkö jakaa varmasti mielipiteitä, mutta sen tehot riittävät kattamaan suuremmankin kodin.

Lue koko arvostelumme: TP-Link Archer C5400 v2



5. Netgear Orbi Pro

Mesh-reititin toimistoon

Nopeus: 802.11AC 3 Gbps | Yhteydet: 1 x Gigabit WAN, 4 x Gigabit LAN | Ominaisuudet: Modulaarinen, moderni design, helppo käyttöönotto, liikenteen priorisointi

Helppo käyttöönotto

Erinomainen suorituskyky

Erittäin kallis

Jos haluat tuoda toimistosi langattoman verkon nykyaikaan, paras vaihtoehto tehtävään on Netgearin Orbi Pro. Se on modulaarinen mesh-reititin, mutta se on suunniteltu todelliseen ammattikäyttöön. Pro-laitteella on toki myös ammattitason hinta, mutta se maksaa itsensä nopeasti takaisin työkäytössä.

Lue koko arvostelu: Netgear Orbi Pro

6. TP-Link Deco M9

Reititin älykkääseen kotiin

Nopeus: 5 GHz: enintään 867 Mbps 2,4 GHz: enintään 400 Mbps | Yhteydet: 2 x Gigabit WAN/LAN, 1 x USB 2.0 | Ominaisuudet: Tri-Band, katvealueiden korjaus, sisäänrakennettu smart hub, Built-in Antivirus, QoS, Parental controls

Vahva kantama

Helppo käyttöönotto

Hintava

Mesh-reitittimet ovat nykypäivän ykkösratkaisu kotikäyttöön. Ne tarjoavat huomattavasti paremman kantaman kuin mikään menneiden aikojen yksittäinen reititin. TP-Link Deco M9 on mainio esimerkki modernista mesh-reitittimestä, joka yhdistää nopean verkkoyhteyden ja erinomaisen kantaman sisäänrakennetuun smart hubiin, jonka avulla reititintä voi käyttää älykkään asumisen ohjaamiseen. Reititin on melko kallis, mutta se tarjoaa myös rutkasti ominaisuuksia ja suorituskykyä korkean hintalapun vastineeksi.

Lue koko arvostelu: TP-Link Deco M9

7. D-Link Covr-C1203

Langaton mesh-verkko kohtuuhintaan

Yhteydet: 2,4 GHz: enintään 300 Mbps; 5 GHz: enintään 866 Mbps | Yhteydet: 2 Gigabit Ethernet LAN -liitäntää laitetta kohti | Ominaisuudet: MU-MIMO, lapsilukkosäädöt, älykäs verkonhallinta, tuki älylaitteille

Edullinen

Hyvä kantama

Ei niin nopea kuin osa kilpailijoista

Haluatko hypätä mukaan mesh-vallankumoukseen, mutta vaihtoehtojen hinta hirvittää? Ratkaisu voisi olla D-Linkin Covr-C1203. Se ei ole markkinoiden nopein reititin, mutta tarjoaa Google Wifin kaltaisen peiton huomattavasti edullisempaan hintaan. Sen nopeudet riittävät todennäköisesti kaikille peruskäyttäjille ja pienikokoiset tukiasemat on helppo piilottaa pois näkyvistä.

Lue koko arvostelu: D-Link Covr-C1203

8. Eero Home Wi-Fi System

Mesh-reititin tehokäyttäjälle

Nopeus: 802.11AC 1 300 Mbps | Yhteydet: 2 x Gigabit WAN/LAN | Ominaisuudet: Modulaarinen, moderni muotoilu, sisäänrakennettu tietoturva, dynaaminen uudelleenreititys

Tehokas

Minimalistinen muotoilu ei kerää huomiota

Kalliimpi kuin kilpailijat

Jos olet etsinyt langatonta mesh-reititintä, mutta haluat yhä kattavat säätövarat verkkosi räätälöimiseen, tulet ihastumaan Eero Home -järjestelmään. Se on toki kalliimpi kuin tavalliset reitittimet, mutta mahdollistaa verkon täyden hallinnan ja turvallisen yhteyden keinoälylle. Eero Home -järjestelmään kuuluu jopa 1Password-, MalwareBytes- ja Encrypt.me VPN -tilaukset.

Lue koko arvostelumme: Eero Home Wi-Fi System

9. Amplifi HD

Tyyliä mesh-verkkoihin

Nopeus: 802.11AC 1 300 Mbps | Yhteydet: 1 x Gigabit WAN, 4 x Gigabit LAN | Ominaisuudet: Modulaarinen, moderni muotoilu, LCD-kosketusnäyttö

Moderni ulkonäkö

Helppo käyttöönotto

Kalliimpi kuin kilpailijat

Amplifi HD saattaa olla kalliimpi kuin jopa Google Wifi, mutta siinä on myös modernia ja yksinkertainen ulkonäkö. Estetiikka ei toki merkitse suuresti kaikille käyttäjille, mutta reitittimen paras paikka signaalin kannalta on kodin paalupaikalla eikä kaapin oven takana. Tässä reitittimessä on erinomaiset ominaisuudet ja tyylikäs ulkonäkö – jos budjettisi vain taipuu siihen.

Lue koko arvostelu: Amplifi HD

Myös Joe Osborne, Bill Thomas ja Gabe Carey osallistuivat tämän artikkelin tekemiseen.