Arvostelussa Google Nest Wifi

Pika-arvio

Google Nest Wifi seuraa Google Wifin menestyksen viitoittamalla ja on yhtiön viimeisin tuote mesh-verkon luontiin. Yhtiön tuorein malli tekeekin Google Homesta viimein sellaisen kokemuksen, jolla on merkitystä.

Tämä on jäänyt uupumaan yhtiön aiemmista malleista, jotka olivat joko pelkästään älykaiuttimia tai ainoastaan reitittimiä. Nyt nämä erillään olleet maailmat on yhdistetty ja lopputulos on mahtava.

Ei kannata kuitenkaan odottaa Google Nest Wifiltä hurjaa parannusta suorituskykyyn tai syvällistä verkonhallintaa, joita Netgearin ja Linksysin kaltaiset tuotteet tarjoavat. Googlen uutukainen keskittyy pitämään asiat yksinkertaisina ja siten vetoavat aiempaa laajempaan yleisöön.

Tähän lukeutuvat niin liikenteen priorisointi, yksinkertaiset perheasetukset ja ikälukko, helppo asennus ja hyvännäköinen muotoilu. Sen sijaan jos omistat jo älykaiuttimen tai Google Wifin tai vastaavan mesh-verkon, silloin Nest Wifi ei ole ostamisen arvoinen päivitys. Näissä tapauksissa suosittelemme ennemmin Google Wifiä.

Tekniset tiedot Liitettävyys: IEEE 802.11s/a/b/g/n/ac, AC2200 2x2 Wi-Fi (laajennettava mesh; dual-band 2,4 GHz ja 5 GHz, säteenmuodostus); Bluetooth LE

Suoritin: 1,4 GHz ARM CPU (neliydin, 64-bittiä)

Muisti: 1 Gt RAM (reititin); 768 Mt RAM (Point)

Tallennustila: 4 Gt flash (reititin); 512 Mt flash (Point)

Säteenmuodostus: suora ja epäsuora 2,4 GHz & 5 GHz taajuuksilla

Liitännät: 2 x Gigabit Ethernet (reititin)

Koko: 110 mm diameter, 90,4 mm height (reititin); 102,2 mm läpimitta, 87,2 mm korkeus (Point)

Paino: 380 g (reititin); 350 g (Point)

Hinta ja saatavuus

Google Nest Wifi on saatavilla Suomesta noin 179,90 € hintaan. Tämä sisältää yhden langattoman reitittimen, joka yhdistetään kotitaloudesta entuudestaan löytyvään modeemiin ja tarjoaa siten noin 204 neliömetrin ja maksimissaan sata aluetta kattavan alueen Wifi-verkolle.

Reitittimen voi parittaa Googlen Point-laajentimien kanssa, joka maksaa noin 158 €. Tämän avulla WiFi-verkkoa voi laajentaa entisestään 149 neliömetrin alueelle, minkä lisäksi Point toimii myös Google Home -kaiuttimena, kiitos mykistettävän mikrofonin ja 360-asteisen kaiuttimen.

Laitetta on saatavilla muutamassa eri väreissä, kuten vaaleansinisenä ja hiekanvärisenä, mutta Suomessa tuotetta myydään pääasiallisesti ainoastaan valkoisena.

Muotoilu, asennus ja käyttöliittymä

Google Nest Wifin muotoilu poikkeaa melkoisesti sitä edeltäneestä Google Wifistä. Aiemman mallin kiiltäväpintaisesta muovisesta sylinteristä on siirrytty mattapintaisiin kupoleihin.

Reitittimessä on ainoastaan yksi valkoinen LED-valo, joka kertoo laitteen kytkennästä. Pohjassa on puolestaan kestävä kuminen pohja, jonne on piilotettu kaksi Ethernet-liitäntää (WAN ja LAN) sekä perinteinen virtaliitäntä.

Point-laajentimet ovat aavistuksen tyylikkäämpiä, vaikka näyttävät melkein identtisiltä. Merkittävin ero reitittimeen on neljä mikrofonia ja 360-asteinen kaiutin, jossa on 40 mm kaiutinelementti. Ainoa pyöreä LED-valo reagoi puolestaan kysymyksiin. Point-laajentimissa ei ole Ethernet-liitäntää, joten ne eivät ole aivan niin monipuoliset kuin aiemman sukupolven mallit

Nest Wifin asennus hoidetaan Google Home -sovelluksen kautta, sillä kyseessä on teknisesti Google Home -kaiutin. Siten sen hallinnointi hoituu kätevästi saman sovelluksen kautta. Vanhempi Google Wifi -sovellus toimii edelleen alkuperäisen mallin kanssa ja silloinkin, jos sitä päätetään laajentaa Nest Wifillä.

Hallinnointi tarvitsee luonnollisesti älypuhelimen, johon Google Home -sovellus ladataan. Tämä kertoo samalla paljon, minkälaiselle käyttäjäkunnalle Google on reitittimen suunnitellut.

Asennus saattaa viedä tosin viedä aikansa, ja suosittelemme vain kokeilemaan liittämistä niin useasti uudelleen, kunnes yhteys löytyy. Tämä ei tietenkään ole paras mahdollinen ratkaisu. Erillisen Wifi Pointin lisääminen reitittimeen tehdään samalla tavalla. Muutoin Nest Wifi tekee käytännössä leijonanosan asennuksesta ja laitteen päivityksestä, joten käyttäjän ei tarvitse yhteyden löytämisen jälkeen huolehtia asiasta.

Google on tuonut merkittävimmät ominaisuudet Google Wifi -sovelluksesta Home-sovellukseen, kuten prioriteettilaitteiden määrityksen, vierasverkon luomisen ja perheasetukset. Siirrossa on kuitenkin menetetty monipuolisuus, eivätkä käyttäjät näe esimerkiksi, mitkä WiFI-laitteet on liitetty verkkoon.

Sen sijaan käyttäjän täytyy vain luottaa siihen, että Nest Wifi hoitaa tämän automaattisesti parhaalla mahdollisella tavalla. Tämä ei kuitenkaan pidä aina paikkaansa ainakaan aiemman version perusteella. Googlen uusi pilvipalveluominaisuus hyödyntää koneoppimista Nest-laitteissa, ja ne priorisoivat automaattisesti, mitkä laitteet tarvitsevat eniten kaistaa muun muassa niiden sijainnin ja muiden määreiden perusteella. Laite myös oppii tunnistamaan käyttäjänsä käytön ja muokkaa säätöjä sen mukaan.

Käyttöliittymä on huomattavasti vaivattomampi ja ihanan yksinkertainen verrattuna jatkuvaan IP-osoitteen syöttämiseen verkkoselaimeen. Toki tämä tarkoittaa samalla hienosäädön menetystä. Mutta jos et jaksa enää säätää ja huolehtia verkon asetuksista, tämä on upea laite siinä tapauksessa. Vastaavasti jos haluat nimenomaan mahdollisuuden muuttaa asetuksia, Google Nest WiFi ei sovi sinulle.

Suorituskyky

Testiemme perusteella Google Nest Wifi toimii yhtä hyvin kuin alkuperäinen Google Wifi normaalissa käytössä. Tämä on erityisen vakuuttava tulos, kun ottaa huomioon, että meidän arvostelukappale koostui vain yhdestä reitittimestä ja Point-laajentimesta verrattuna Google Wifin kolmeen laitteeseen.

Benchmark-tulokset Näin Google Nest Wifi pärjäsi meidän testeissä (testattu 100 Mb/s yhteydellä): Ookla Speed Test 5 GHz (Lataus | Lähetys): 100,68 | 119,56 Mb/s

Ookla Speed Test 2,4 GHz (Lataus | Lähetys): 34,72 | 44,87 Mb/s

1,5 Gt Steam-lataus 5 GHz (korkein nopeus): 12,5 Mt/s

1,5 Gt Steam-lataus 2,4 GHz (korkein nopeus): 7,1 Mt/s

Verrokkina Nest Wifi suoriutui aavistuksen nopeammin kuin alkuperäinen malli Ooklan Speed Testissä 5 Ghz taajuudella ja yhtä nopeasti tiedostoja ladatessa. 2,4 Ghz taajuudella suorituskyky oli Ooklan testissä paljon heikompi, mutta latausnopeuksien suhteen identtinen.

Jälkimmäinen nopeustesti ei kuitenkaan tunnu vastaavan meidän arkista reitittimen ja Pointin käyttöä, vaikka 2,4 Ghz on yleisesti ottaen hitaampi kuin 5 Ghz. Vika voi olla testissä käytetyssä Surface Book 2:ssa tai jostain muusta virheestä Speed Testin 2,4 Ghz -testissä.

Loppujen lopuksi olemme varsin tyytyväisiä Nest Wifin suorituskyvystä, vaikka se ei yllä niihin nopeuksiin, joihin testattu liittymä pääsisi. Markkinoilla on olemassa lukuisia reitittimiä, jotka pystyvät paljon parempaan suorituskykyyn, mutta ne ovat muotoilultaan myös paljon rumempia.

Oman nopeuden testaaminen onnistuu kaiken lisäksi kätevästi pyytämällä Googlea suorittamaan testin tai napauttamalla muutamaa painiketta Google Home -sovelluksessa. WiFin käyttäminen ei ole pitkään aikaan ollut näin vaivatonta.

Osta jos...

Haluat Google Homen ja Wifin samassa tuotteessa

Google Nest Wifi tekee sen, minkä alkuperäisen version olisi jo pitänyt tehdä: yhdistää Google Assistantin ja älykaiuttimen samaan laitteeseen. Tämä onnistuu myös pelkän Wifi Pointin ostamisella ja liittämisellä entiseen Google Wifi -verkkoon.

Haluat yksinkertaisen WiFi-hallinnan

Jos et jaksa enää hallinnoida portteja, oikeita taajuuksia ja salasanoja selaimen kautta, Nest Wifi on valintasi.

Haluat älykkään kodinhallinnan ja WiFi-verkon yhdessä laitteessa

Nest Wifi tuo kaiken yhteen, jos kotitaloudesta löytyy jo iso liuta älykotiin liittyviä tuotteita sekä yhdistää ne samaan WiFi-verkkoon yhden sovelluksen kautta.

Älä osta, jos...

Haluat hallinnoida verkkoasi monipuolisesti

Nest Wifi ei ole perinteinen reititin, joten se ei päästä käyttäjää hallinnoimaan verkkoa kovin monipuolisesti. Jos haluat vaikuttaa portteihin ja vastaaviin, suosittelemme perinteistä reititintä esimerkiksi Linksysiltä tai Netgearilta.

Haluat parhaan suorituskyvyn ja läpiviennin

Jos etsit reititintä tai mesh-reititintä, joka tarjoaa nopeimman mahdollisen läpiviennin, Nest Wifi ei ole valintasi. Tässä pääpaino on yksinkertaisuudessa ja signaalin vahvuudessa, eikä nopeudessa.