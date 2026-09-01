Wi-Fi 8 on täällä – TP-Link esitteli uuden aikakauden huippureitittimet

TP-Link esitteli kaksi uutta Wi-Fi 8 -reititintä osana IFA 2026 -tapahtumaa

Archer 9 Ultra on perinteinen reititin noin 300 neliömetrin kantamalla

Deco 8 Ultra -mesh-reititin kattaa yli 900 neliömetrin pinta-alan

TP-Link julkisti maailman ensimmäiset Wi-Fi 8 -reitittimet osana IFA 2026 -tapahtumaa. Kaksi uutta mallia tarjoavat vaihtoehdot niin perinteisen reitittimen kuin mesh-reitittimen tarvitseville.

Uutuusmallit ovat Archer 9 Ultra sekä Deco 8 Ultra. Jälkimmäinen on jopa 910 neliömetrin pinta-alalle riittävä mesh-reititin. Kummankin mallin merkittävin teknologinen lisäys on valmistaja TP-Linkin luoma Wi-Fi 8 StabilityEngine.

Deco 8 Ultra tarjoaa kolmikaistaisen (jopa 6 GHz) Wi-Fi 8 -mesh-reitittimen, jonka enimmäisnopeus Euroopassa on 19 Gbps. Kolmesta osasta koostuva malli pystyy tarjoamaan langattoman yhteyden yli 200 laitteelle.

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Archer 9 Ultra lupaa kolmikaistaisen reitittimen 18 antennilla ja 19 Gbps:n enimmäiskaistalla. Sen kantamaksi luvataan yli 330 neliömetriä (3 600 neliöjalkaa), joskin Euroopan osalta lukema on 290 neliömetriä (3 000 neliöjalkaa).

TP-Link korostaa kolmea Wi-Fi 8 -teknologiaan perustuvaa keskeistä valttikorttia. Ensinnäkin ne toimivat luotettavammin, kun verkkoon on yhdistetty useita laitteita, ja ne sietävät huomattavasti paremmin häiriöitä. Lisäksi Wi-Fi 8 mahdollistaa laadukkaamman langattoman yhteyden verkon kantaman reunamilla.

Laitteiden kattavan hallittavuuden takaavat Dynamic Sub-band Operation (DSO)- ja Non-Primary Channel Access (NPCA) -teknologiat. DSO varmistaa, että kukin laite saa käyttöönsä vain tarvittavan kaistanleveyden – jolloin kapasiteettia vapautuu muuhun käyttöön – ja NPCA avaa toisen kanavan, jos pääkanava kuormittuu liikaa. TP-Linkin sanoin ”jokainen laite saa oman pikakaistan.”

Reitittimien uusi modulaatioteknologia auttaa hallitsemaan muiden laitteiden tai lähialueen verkkojen (kuten naapurin Wi-Fin) aiheuttamia häiriöitä. Tämä parantaa suorituskykyä silloin, kun laite on kauempana reitittimestä.

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Uusissa Wi-Fi-reitittimissä on myös ELR- (Enhanced Long Range) ja DRU-ominaisuudet (Distributed Resource Units), jotka vahvistavat langatonta signaalia entisestään sen kantaman reunamilla.

”ELR laajentaa reitittimen käyttökelpoista kantamaa, kun taas DRU keskittää laitteen rajallisen lähetystehon kapeammalle taajuusalueelle, jolloin yhteys säilyy selkeänä myös pitkän välimatkan päästä. Tiedostojen lähetykset, puhelut ja kamerakuvat toimivat katkeamatta tilanteissa, joissa ne aiemmin pätkivät”, kuvailee TP-Link.

Molemmat reitittimet erottuvat edukseen nykyaikaisella, minimalistisella ja linjakkaalla muotoilullaan. TP-Linkin mukaan laitteiston ulkonäköön on panostettu, jotta sitä ei tarvitsisi piilottaa kaappiin tai pöydän alle.

”Lakkasimme valmistamasta pelkkää verkkolaitetta ja aloimme suunnitella tuotetta kotia varten. Kun reitittimen muotoilu on sellainen, että ihmiset haluavat pitää sen näkyvillä, se päätyy juuri siihen paikkaan, jossa se toimii parhaiten”, kommentoi TP-Linkin teollisen muotoilun johtaja Gary Chang.

Wi-Fin seuraava aikakausi

(Image credit: TP-Link)

Wi-Fi 8 ei paranna yhteysnopeuksia Wi-Fi 7:ään verrattuna – ainakaan raa’an suorituskyvyn osalta – mutta se pyrkii parantamaan toimivuutta tarjoamalla vahvemman signaalin reitittimen kantaman reunamille sekä tekemällä yhteydestä ylipäätään luotettavamman. Ratkaisun avaimena on muiden langattomien verkkojen sekä muiden laitteiden aiheuttaman häiriön parempi ehkäisy.

Archer 9 Ultra- tai Deco 8 Ultra -reitittimille ei ole vielä vahvistettu julkaisupäivää tai hintaa, mutta niiden odotetaan tulevan myyntiin myöhemmin tänä vuonna. Wi-Fi 8 -reitittimen hyödyntäminen edellyttää tietenkin myös uutta standardia tukevia laitteita, ja niitä saadaan vielä odottaa jonkin aikaa.

Itse Wi-Fi 8 -standardi on vielä kehitysvaiheessa eikä sen lopullinen versio ole valmis. Älypuhelimet ja kannettavat tietokoneet saavat siis Wi-Fi 8 -tuen vasta ensi vuonna , eikä ensimmäisten tuen piiriin päätyvien laitteiden joukkokaan liene erityisen laaja.

Nykyiset Wi-Fi 7 -laitteet (tai sitä vanhemmat) toimivat kuitenkin ongelmitta Wi-Fi 8 -reitittimessä, sillä uusi standardi on – kuten aina – täysin taaksepäin yhteensopiva. Et vain saa käyttöösi niitä etuja, joita Wi-Fi 8 -yhteensopivat puhelimet ja kannettavat myöhemmin tarjoavat.

Reitittimien parannettu liikenteenhallinta ja häiriöiden vähentämiseen tähtäävä teknologia hyödyttävät kuitenkin myös laitteita, jotka eivät tue Wi-Fi 8 -standardia. Tänä vuonna markkinoille tulevien TP-Linkin ja muiden valmistajien Wi-Fi 8 -reitittimien hankkiminen on kuitenkin toistaiseksi ennen kaikkea keino varautua tulevaisuuteen, ei niinkään akuutti pakko-ostos.