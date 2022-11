Arvostelussa Google Pixel 7 Pro

Google Pixel 7 Pro on yhtä hyvä kuin parhaat Samsungin ja Applen älypuhelimet. Se näyttää hyvältä, ottaa loistavia kuvia ja erottuu joukosta. Google teki mahtipontisia lupauksia luurin osalta, ja valmistaja onnistuu lunastamaan niistä tärkeimmät. Tämä siitäkin huolimatta, että jotkin ominaisuudet ovat vielä tulossa ja jotkut eivät olleet niin hyviä kuin toivoimme. Google on tehnyt ohjelmiston ominaisuuksista taidetta, ja Pixel 7 Pro parantaa älypuhelimia alueilla, joiden emme muistaneet tarvitsevamme parannusta.

Kun Pixel 7 Pro julkistettiin, Google ei sanonut sen olevan vain paras Pixel-puhelin, kuten se on aiempien mallien kanssa tehnyt. Tällä kertaa yhtiö sanoi Pixel 7 Pron olevan tämän hetken paras älypuhelin. Valmistaja lupasi saavuttaa tämän tavoitteen siitäkin huolimatta, että laite maksaa vähemmän kuin kilpailijoiden lippulaivamallit.

Parhaiden puhelimien listamme kärjessä on Samsung Galaxy S22 Ultra ylivertaisen kameransa sekä hienostuneen muotoilunsa ansiosta. Applen iPhone 14 Pro tulee hyvänä kakkosena avuliaan ohjelmistonsa sekä erinomaisen suorituskykynsä kanssa. Voiko Google todella lyödä Samsungin kamerat sekä Applen käyttöliittymän ilman, että hinta nousee kalliiden komponenttien takia? Kyllä voi, mutta eri tavalla kuin odotimme.

Google Pixel 7 Prota kelpaa esitellä. (Image credit: Future / Philip Berne)

Google Pixel 7 Prolla saa helposti hyviä kuvia päivin ja öin, mutta se vie myös kuvauskokemuksen uudelle tasolle. Se nimittäin tekee aiemmilla puhelimilla otetuista kuvista paremman näköisiä. Toistaiseksi moiseen pystyvät vain Pixel 7 ja Pixel 7 Pro. Itse asiassa Pixel 7 Pro yltää moniin asioihin, joita kilpailijat eivät edes yritä.

Pixel 7 Pron Tensor G2 -piirisarja on optimoitu Googlen tekoälylle ja se kirjaimellisesti kuuntelee paremmin. Puheentunnistus toimii tarkemmin, mikä tekee Google Assistantista hyödyllisemmän. Myös vieraiden kielten kääntäminen onnistuu nyt nopeammin. Kuvat eivät ole vain parempia, vaan kirkkaampia ja kattavampia ihonvärejä kohentavan Real Tone -teknologian ansiosta. Pian myös puhelut kuulostavat paremmalta.

Alamme viimein nähdä Googlen kehittämän prosessointialustan vastaavan sen käyttöliittymää. Tensor G2:n paremmat grafiikkaominaisuudet pyörittävät Android 13:a epäröimättä ja sulavasti. Android tuntuu kypsältä ja valmiilta Pixel 7 Prossa ja on intuitiivinen sekä nopea käyttää.

Samsung lisää koko ajan lisää ominaisuuksia, kun taas Apple virtaviivaistaa ja yksinkertaistaa. Google sen sijaan ottaa askeleen taaksepäin ja käyttää ohjelmistotaitojaan perusjuttujen parantamiseen. Perusjuttuja, jotka puhelinvalmistajat ovat tehneet väärin jo pitkän aikaa.

Google Pixel 7 Pro - hinta ja saatavuus

128 gigatavun muistilla varustettu versio maksaa 999 €

Halvempi kuin iPhone 14 Pro tai Samsung Galaxy S22 Ultra

Myynti alkoi 13.10.2022, mutta Suomeen saapumisesta ei ole vielä tarkkaa tietoa

Google Pixel 7 Pro sopii hyvin käteen (Image credit: Future / Philip Berne)

Google Pixel 7, Pixel Watch sekä Pixel 7 Pro julkistettiin lokakuun 6. päivä, jolloin mallit saapuvait myös ennakkotilattavaksi. Hyllyihin tuote saapui 13. lokakuuta 2022.

128 gigatavun muistilla varustettu versio maksaa noin tuhat euroa. Saatavilla on myös 256 sekä 512 gigatavun versiot, jotka tullee maksamaan jonkin verran enemmän. Tällä hetkellä kalliimpien mallien kotimaista hintaa ei ole saatavilla. Kaikki versiot sisältävät 12 gigatavua RAM-muistia.

Google on tavannut hinnoitella puhelimensa hieman halvemmaksi kuin kilpailijansa. Pixel 7 sekä 7 Pro jatkavat samaa linjaa. Esimerkiksi iPhone 14 Pron lähtöhinnat ovat muutaman kympin kalliimpia.

Samsung Galaxy S22 Ultran lähtöhinta on reilusti kalliimpia, mutta niissä tulee mukana esimerkiksi Stylus-kynä. Samsungin luurissa on myös viisi kameraa ja 10-kertainen superzoom. Se on ällistyttävä puhelin, ja hintakin on sen mukainen. Samsung julkaisee perinteisesti uuden Galaxy S -mallin joka vuosi, joten seuraava malli lienee jo matkalla.

Muistutamme, että Google ei ole lukkiutunut liikaa suositushintoihinsa, ja yleensä näemmekin tarjouskampanjoita pitkin vuotta. Google on myös tavannut julkaista uusia versioita pitkin vuotta, vaikkakin ne ovat yleensä halvemman pään malleja. Olemme kuulleet huhuja Pixel 7 Ultrasta, jossa olisi vielä enemmän kameroita, mutta emme voi sanoa vielä mitään varmaksi.

Arvosana hinnalle: 4.5/5

Google Pixel 7 Pro muotoilu

Erottuva kameranauha

Värivaihtoehtoina Hazel, Snow ja Obsidian

Hienostunut kaarevareunainen näyttö

Näyttö on hienostunut ja reunat kaartuvat (Image credit: Future / Philip Berne)

Google Pixel 7 Pron muotoilu erottuu älypuhelinten joukosta. Pidämme ulkoasusta, vaikka se ei kerää samalla tavalla huomiota kuin osa kilpailijoista. Kameranauha tekee puhelimesta tasapainoisemman ja symmetrisen, mutta kiiltävä viimeistely on arka sormenjäljille ja väritkin ovat menneiltä vuosilta.

Google tykkää puhua värivaihtoehdoista, mutta tarjolla on vain valkoinen, musta ja värikäs. Suosimme värikästä. Lumenvalkea näyttää kivalta, mutta sen sijaan tummemmaksi ja kiiltävämmäksi muuttunut musta ei tehnyt meihin vaikutusta. Se keräsi sormenjälkiä kuin mummon vanha piano.

Pixel 7 Pron IP68-luokitus tarkoittaa, että luuri kestää upotuksen metrin syvyyteen. Näytön lasina toimii naarmuja hylkivä Corning Gorilla Glass Victus, joka on aika lailla kaikissa nykypäivän huippumalleissa. USB-C-portti tukee 30 watin latausta, ja kuulokeliitäntää ei ole. Suuret stereokaiuttimet pärisevät alareunassa.

Alapuolella on USB sekä stereokaiuttimet (Image credit: Future / Philip Berne)

Suuri 6,7 tuuman näyttö ja kiiltävä musta lasi tekevät kokonaisuudesta hieman liukkaan ja hankalan pideltävän. Mukana tulee onneksi suoja, jonka pistimmekin paikoilleen heti alussa.

Suosikkipuhelimistamme Pixel 7 Pro menee häntäpäähän muotoilun osalta, mutta ei suinkaan kehityksen tai yrityksen puutteen vuoksi. Pixelit ovat tuntuneet laadukkaammilta ja hienostuneemmilta sukupolvi toisensa jälkeen.

iPhone 14 Pro on kulmikkaampi sivuilta, joten sitä ei ole yhtä helppo pidellä, mutta viimeistelyn taso on virheetöntä. Uurteet ja kurvit ovat tiukkoja ja etupaneeli on täysin yhtenäinen. Hento kaarros ympäröi koko näyttöä ja jokainen reuna vaikuttaa suunnitellulta. Pixel 7 Pro ei yllä samalle yksityiskohtaisen muotoilun tasolle.

Ei se lyö myöskään Samsungin ykkösmallia. Galaxy S22 Ultra on huomattavan viimeistelty, eikä edes huipputekninen kamerajärjestelmä tee kumpua takapaneeliin. Myös kynä uppoaa huomaamattomasti muotoiluun ja jopa kynänpaikka on IP68-suojattu. Koko luuri on lähes täydellisen sulava koko reunuksen mitalta. Pixel 7 Pro ei yllä vielä siihenkään.

Googlen ensimmäinen askel olisi hyödyntää villejä väri-ideoitaan. Kalpea harmaanvihreä "Hazel" on selkeästi paras joukosta, aivan kuten keltavihreä on paras sisarmalli Pixel 7:n vaihtoehdoista. Viilatut ja kiiltävät valkea sekä musta muistuttavat pianon koskettimia. Jätimme kiiltävät valkeat sekä mustat puhelimet taaksemme jo aikoja sitten, ja haluamme enemmän värikkäitä vaihtoehtoja myös Pixel 7 Prolle.

Arvosana muotoilulle: 4/5

Google Pixel 7 Pro - näyttö

6,7-tuumainen LTPO OLED-näyttö

Terävämpi pikselitiheys kuin kilpailijoilla

Huomattavan sulava 120 Hz:n päivitystaajuus

Näyttö toimii hyvin aurinkoisella kelilläkin (Image credit: Future / Philip Berne)

Olemme erittäin vaikuttuneita Google Pixel 7 Pron näytöstä, emmekä voisi pyytää paljoa enempää. Vaikka iPhone 14 Pro voi teknisesti yltää korkeampaan kirkkauteen, huomaamme Pixel 7 Pron olevan erittäin kirkas ja värikäs. Näytöltä on ilo lukea ja kuvien napsiminen onnistuu jopa kirkkaassa auringonvalossa.

Näyttönä toimii LTPO OLED ja resoluutio on 3 120 x 1 440, mikä tekee siitä superterävän. Itse asiassa Pixelin pikselitiheys (512 ppi) tekee näytöstä terävämmän kuin iPhone 14 Pron tai Samsung S22:n näytöt.

Näytön päivitystaajuus on 120 Hz, ja harvoin arvostamme vakuuttavia päivitystaajuuksia niin kuin Pixel 7 Pron kohdalla. Käyttöliittymän ja kotiruutujen selaaminen käy nopsasti. Valikot ja sovelluslistat tuntuvat sulavammalta kuin iPhone 14 Prossa, jossa on myös 120 hertsin näyttö

Etenkin uudet pelit näyttävät upeilta. Erityisesti vakuutuimme Diablo: Immortalista, jossa on syviä kontrasteja sekä paljon ympäriinsä lentäviä partikkeleita. Nautimme suuresti myös kuvien katselusta ja vanhoista kuvista oli helppo löytää virheitä Pixel 7 Pron ruudulta.

Olemme aina epäileväisiä näytössä olevien sormenjälkilukijoiden suhteen, mutta Pixel 7 Prossa se toimi yllättävän sutjakasti. Meno oli sen verran aiempia Pixeleitä sujuvampaa, että tarkistimme, ettei kasvojentunnistus ollut päällä. Emme ole vielä joutuneet vaihtamaan sormea tai yrittämään lukua useaan kertaan.

Arvosana näytölle: 4.5/5

Google Pixel 7 Pro - kamera

Kameroiden megapikselit: 50, 48 ja 12

Tensor G2:n tehostamat Macro Focus ja Super Zoom

Paljon ohjelmistollisia avustuksia

Tältä luuri Pixel 7 Pro näyttää vaakatasossa (Image credit: Future / Philip Berne)

Google Pixel 7 Prolla ottamamme kuvat näyttivät aina juuri siltä kuin halusimme niiden näyttävän. Se ei kertaakaan kohdistanut väärään kohtaan ja valaistuskin näytti aina juuri sopivalta. Kuvat näyttivät lämpimiltä ja dynaamisilta toisin kuin iPhonen joskus ottamat lättänät ja kylmemmät kuvat.

Kamera loistaa nopeissa räpsäisyissä ja etenkin pimeässä valaistuksessa otetut muotokuvat onnistuvat hienosti. Selfiet puolestaan tuntuvat syviltä ja kutsuvilta. Kameran käynnistäminen onnistuu helposti ja nopeasti napauttamalla virtanappia kahdesti.

Jotenkin Google Pixel 7 Pron kamera onnistuu olemaan parhaita älypuhelimien kameroita ikinä, mutta samalla se myös muistuttaa meitä kännykkäkameroiden rajoituksista. Monet Googlen ylevistä lupauksista, kuten Macro Focus sekä Super Zoom ei aivan onnistunut vastaamaan odotuksia. Esimerkiksi Photo Unblur ja Night Sight taas toimivat odotettua paremmin.

Image 1 of 5 Makrokuvausta Google Pixel 7 Prolla (Image credit: Future / Philip Berne ) 1X-superzoom (Image credit: Future / Philip Berne ) 2X-superzoom (Image credit: Future / Philip Berne ) 5X-superzoom (Image credit: Future / Philip Berne ) 30X-superzoom (Image credit: Future / Philip Berne )

Erityisesti Macro Focus on pettymys. Siitä huolimatta Pixel 7 Pro ottaa loistavia kuvia jopa todella läheltä kohdetta. Kuvissa on paljon hienoja yksityiskohtia ilman ilmiselvää digitaalista taikuutta.

Kuvat eivät kuitenkaan ole yhtä vakuuttavia kuin oikealla makro-objektiivilla otetut. Ei kannata odottaa näkymättömien yksityiskohtien näkyvän, eikä myöskään kannata odottaa parempia kuvia kuin iPhone 14 Prolla.

Superzoom on yhtä hyvä kuin 5x-objektiivilla varustetussa kamerassa. Kuvat näyttivät paremmalta kuin zoomatut iPhone 14 Pron kolminkertaisella zoomilla otetut otokset. Ne eivät kuitenkaan yllä lähellekään Samsung Galaxy S22 Ultran optisella kymmenkertaisella superzoomilla otettuja kuvia.

Image 1 of 9 (Image credit: Future / Philip Berne ) (Image credit: Future / Philip Berne ) (Image credit: Future / Philip Berne ) (Image credit: Future / Philip Berne ) (Image credit: Future / Philip Berne ) (Image credit: Future / Philip Berne ) (Image credit: Future / Philip Berne ) (Image credit: Future / Philip Berne ) (Image credit: Future / Philip Berne )

Laitoimme Pixel 7 Pron markkinoiden parhaita vastaan. Googlen puhelin oli aina vähintään yhtä hyvä ellei jopa parempi. Ero parhaan ja toiseksi parhaan kamerapuhelimen välillä on kuitenkin todella pieni. Joskus Pixel 7 Pron kuvat näyttävät luonnollisemmalta ja selkeiltä, mutta joskus taas yliteräviltä ja kirkasreunaisilta.

Kamera ei tuottanut kertaakaan pettymystä, minkä lisäksi pidimme sen helppokäyttöisyydestä. Kameran käynnistys ja kuvaaminen onnistuu paljon nopeammin kuin iPhonella.

Googlella on ominaisuus nimeltä Top Shot. Kun Applen vastaava palvelu tekee enimmäkseen elokuvia, Top Shot etsii parhaan otoksen sarjasta kuvia. Se pystyy myös tallentamaan pieniä videoita, kuten iPhonekin.

Google Pixel 7 Pron takapuoli (Image credit: Future / Philip Berne)

Pixel 7 Pro tarjoaa paremmat kontrollit ja helpomman "Pro"-kuvauksen kuin selkeästi mutkikkaampi Galaxy S22 Ultra. Helppo liukukytkin antaa säätää värilämpötilaa ja kirkkautta ilman säheltämistä. Kaikki onnistuu ilman oikeaa kameraa matkivia säätimiä, joissa ei ole paljoakaan järkeä kamerapuhelimen ollessa kyseessä.

Itse kamerasovellus voisi olla paremmin organisoitu. Eri moodien paikkoja ei voi järjestellä uusiksi tai niitä ei voi poistaa. Äänikomennoilla aktivoinnin suhteen käännymme Samsungin puoleen.

Google on rakentanut mielenkiintoisia tekoälyominaisuuksia kameraansa. Real Tone -ominaisuus analysoi ihon sävyjä varmistaakseen oikean valotuksen. Top Shot -kytkin etsii tuttuja kasvoja ja pitää huolen, että kamera kohdistaa niihin ryhmäkuvia otettaessa.

Kuvien ottaminen Pixel 7 Prolla on vain ensimmäinen osa kuvauksen tarinaa. Mitä puhelin voi saavuttaa ohjelmiston avulla, on melkein yhtä vakuuttavaa kuin kameran ottamat kuvat.

Arvosana kameralle: 4.5/5

Google Pixel 7 Pro - ohjelmisto

Android 13 näyttää kypsältä ja valmiilta

Photo Unblur on käänteentekevä

Tulossa oleva päivitys parantaa puheluita

Komian kelpaa nojailla (Image credit: Future / Philip Berne)

Googlen Android 13 on puhdas, yhteneväinen ja helppo käyttää. Se näyttää hyvältä ja tuntuu järkevältä, etenkin jos pidät Googlen työkaluista.

Nopein tapa navigoida on käyttää etsintätyökalua. Voit tehdä kotinäyttöjä, mutta se ei välttämättä ole tarpeen sillä kaiken voi löytää hakutyökalulla tai äänikomennoilla.

Joskus Google odotti käyttäjiensä viettävän lukuisia tunteja muokkaamassa puhelintaan persoonallisen näköiseksi ja tuntuiseksi. Voit edelleen tehdä niin, mutta onneksi Google on tajunnut, että kaikki eivät halua nähdä tällaista vaivaa.

Suurin osa säädöistä on sulavia ja automaattisia. Ikonien ja valikoiden värit vaihtuvat sopimaan valitsemaasi teemaan. Sovelluksia ja ominaisuuksia ehdotetaan käytettäessä. Widgettejä ja kotinäytön vaihtoehtoja on vähennetty, ja ne ovat mukautuvampia ja yksinkertaisempia.

Android on kypsynyt huomattavasti, minkä huomaa yksinkertaisista ja intuitiivisista kontrolleista listojen ja valintaruutujen sijaan. Toisaalta asiat voisivat olla vieläkin helpompia.

Valikot voisivat olla vieläkin yksinkertaisempia (Image credit: Future / Philip Berne)

Hallintapaneeli on sekasotku verrattuna Applen puhtaampaan Control Centeriin. Hyödylliset ominaisuudet hukkuvat, kuten Live Caption -kytkin, joka käyttää Googlen tekoälyä kaappauksen luomiseen katsomastasi videosta.

Myös akun jako, joka jakaa puhelimen akkua muille laitteille, menee helposti vahingossa päälle, vaikka tarkoitus olisi aktivoida virransäästö.

Jotkut Pixel 7 Pron parhaat ominaisuudet on upotettuna Googlen sovelluksiin. Googlen Kuvia käytettäessä, voit käyttää Unblur-toimintoa mihin tahansa kuvaan Googlen kirjastossasi, olipa kuva otettu Pixel 7 Prolla tai ei. Tästä on jälleen kiittäminen uutta Tensor G2 -sirua.

Menimme välittömästi työstämään vanhoja perhekuvia ja aiemmilla puhelimilla otettuja pieleen menneitä otoksia. Parhaat tulokset saimme, kun käytimme Googlen taikaa vanhemmilla luureilla otettuihin kuviin. Fyysisistä kuvista otettuihin skannauksiin taikuus ei tehonnut niin hyvin. Jotkut kuvistamme oli iPhone 3GS:n ajalta ja käsittelyn jälkeen ne näyttivät siltä kuin ne olisi otettu nykypäivän puhelimilla. Tai etukameralla ainakin.

Googlen Unblur toiminnassa (Image credit: Future / Philip Berne)

Photo Unblur vaikuttaa sen verran tärkeältä ominaisuudelta, että sen olettaisi tulevan muihinkin malleihin. Google vannoo, että tekniikka nojaa sen verran vahvasti Tensor G2 -piirisarjaan, ettei sillä ole toistaiseksi suunnitelmia tuoda sitä kaikille Googlen alustoja käyttäville.

Emme usko, että näin jatkuu ikuisesti, mutta toistaiseksi Photo Unblur tekee Pixel 7:n ja Pixel 7 Pron ostamisesta houkuttelevaa, jos sinulla on paljon vanhemmilla puhelimilla otettuja parantamista kaipaavia kuvia.

Google Assistant avuliaana (Image credit: Future / Philip Berne)

Tulevat päivitykset vaikuttavat mielenkiintoisilta. Esimerkiksi Clear Calling -toiminto tekee puheluista paremman kuuloisia ja ominaisuus on tulossa myös Pixel 6:lle sekä Pixel 6 Prolle.

Pixel 7 Prolle on luvattu turvallisuuspäivitykset viideksi vuodeksi, mutta käyttöjärjestelmäpäivitykset vain kolmeksi vuodeksi. Tämä on erittäin suuri pettymys, etenkin kun sama firma tekee sekä puhelimen että käyttöjärjestelmän.

Vastaavasti Applen iPhone 8 pyörittää uusinta iOS 16:n päivitystä ja kyseinen puhelin tuli markkinoille vuonna 2017. Pidempi päivityskierto lisää puhelimen jälleenmyyntiarvoa, mikä on yksi parhaista syistä ostaa kalliimpi malli.

Arvosana ohjelmistolle: 5/5

Google Pixel 7 Pro - suorituskyky

Google Tensor G2 parantaa grafiikoita

Etsimistoiminto on todella nopea

12 gigatavua muistia kaikissa malleissa

Paperilla Pixel 7 Pro vaikuttaa alitehoiselta, mutta on kuitenkin tehokas (Image credit: Future / Philip Berne)

Paperilla Pixel 7 Pro vaikuttaa alitehoiselta, etenkin jos verrataan parhaisiin Android-puhelimiin, kuten vaikkapa OnePlus 10 Prohon. Googlen Tensor G2 -siru ei ehkä sisällä uusimpia ja nopeimpia ytimiä, mutta se antaa silti grafiikoille huomattavaa potkua viime vuoden alustaan verrattuna.

Vaikka tehokkaammat ytimet voisivat auttaa akkukestoa, emme kuitenkaan kertaakaan kokenut, että Pixel 7 Prosta olisi puuttunut tehoa. Ehkäpä tämä johtuu Googlen tiukasta yhteydestä käyttöjärjestelmän ja laitteen välillä, mutta joka tapauksessa koimme, että käyttöliittymä oli paljon nopeampi kuin muissa laitteissa. Sovellusten löytäminen ja navigointi tuntui rivakalta.

Nykyään on niin paljon sovelluksia ja ominaisuuksia, että puhelinvalmistajat odottavat meidän käyttävän hakutoimintoa sen sijaan, että järjestelisimme kaiken siististi kotinäytöille. Pixel 7 Pro tekee etsimisestä erittäin helppoa. Hakutoiminto näyttää tulokset heti, eikä pienen viiveen jälkeen, kuten muissa puhelimissa. Myös sovellusten avaus toimii nopsasti.

Jokainen variaatio sisältää 12 gigatavun RAM-muistin. Muisti auttaa suorituskykyä ja on mukava nähdä, ettei halvimmat mallit jää jälkeen. Emme kohdanneet ongelmia useamman sovelluksen käyttämisessä yhtä aikaa ja niiden välillä vaihtaminenkin onnistui hienosti. Tämä siitä huolimatta, että Googlen multitaskaus ei ole yhtä vankalla pohjalla kuin Samsungin puhelimissa.

Pixel 7 Pro sisältää uusimmat verkkoteknologiat, kuten 5G:n verkoille, jotka käyttävät Sub 6 5G:tä sekä hienompaa mmWave 5G:tä. Myös Wi-Fi tukee uusinta Wi-Fi 6e:tä.

Arvosana suorityskyvylle: 4,5/5

Google Pixel 7 Pro - akkukesto

Akku kestää enintään päivän

Latausnopeus on vain keskitasoa

Tukee langatonta virranjakamista

Akkua säästämässä (Image credit: Future / Philip Berne)

Akkukesto Pixel 7 Prossa on hyvä, mutta lataamista joutuu harrastamaan joka päivä. Emme kuitenkaan kohdanneet vastaavia akkuongelmia, joita iOS 16 -laitteiden kohdalla on raportoitu viime aikoina. Päivän päätteeksi akkua oli jäljellä 10-20 %, jos emme olleet ottaneet kasoittain kuvia kyseisenä päivänä.

Näyttö voi olla todella kirkas. Mukautuva kirkkauden säätö tekee niin ikään hienoa työtä. On ärsyttävää, että kirkkauden manuaalinen säätö vaatii kaksi pyyhkäisyä, sillä se on suurin virransäästökikka. Näyttö on vakiona säädetty 1080p FHD+ -resoluutioon virran säästämiseksi, eikä eroa parempaan verrattuna juurikaan huomaa.

Googlen mukaan akun lataaminen puolilleen onnistuu puolessa tunnissa, ja testeissämme väitteet osoittautuivat todeksi muutaman minuutin tarkkuudella. Haluaisimme kuitenkin nähdä nopeamman latauksen; ehkä vastaavan turbomoodin, kuten OnePlus 10T:ssä. Pixel 7 Pro latautuu täyteen hieman yli tunnissa.

Mukana tulee USB-C-kaapeli sekä sovitin, jolla saa siirrettyä tietoja vanhasta puhelimesta. Käytimme lataukseen Ankerin Nano 3 -laturia, joka kestää helposti 30 watin vaatimuksen. Voit lukea myös suosituksemme parhaista latureista Android-puhelimille.

Virransäästön voi automatisoida käynnistymään tietyssä prosenttiluvussa (Image credit: Future / Philip Berne)

Virransäästötiloista ei kerrota, mitä ominaisuuksia tila poistaa käytöstä. Extreme Saverin kohdalla saa vakiosäästön lisäksi itse valita taustalla rullaavat sovellukset. Googlen mukaan tämä voi kasvattaa akun kestoa jopa kolmeen päivään.

Extreme-tilan voi valita joka kerta erikseen, kun virransäästöä käytetään ja virransäästötilan voi asettaa käynnistymään tietyssä prosenttimäärässä. Puhelimen voi myös opettaa tuntemaan käyttäjän tavat, jolloin virransäästö menee itsekseen päälle, mikäli vaikuttaa ettei akku kestä oletettuun latausaikaan asti.

Pixel 7 Pro tukee langatonta latausta molempiin suuntiin. Puhelinta voi ladata Qi-yhteensopivalla alustalla tai toisella laitteella, kuten Pixel kellolla, asettamalla sen luurin taustaa vasten.

Arvosana akulle: 4/5

Google Pixel 7 Pro - arvosana

Osio Kommentit Arvosana Muotoilu Uniikki kamera, mutta ei tarpeeksi värivaihtoehtoja 4/5 Näyttö Iso ja kirkas näyttö hyvällä vasteajalla 4,5/5 Ohjelmisto Kypsä Android hienoilla ohjelmistotaioilla 5/5 Suorituskyky Kaikki rullaa sulavasti 4,5/5 Akku Selviää päivästä, mutta ei mitään sen ihmeellisempää 4/5 Kamerat Ottaa uskomattomia kuvia, mutta ei kovin suuri harppaus eteenpäin 4,5/5 Hinta-laatusuhde Halvempi kuin kilpailijoiden parhaat 4,5/5

Pitäisikö ostaa Google Pixel 7 Pro

Osta jos...

Haluat hyvän jokapaikan luurin

Pixel 7 Pro toimii hyvin, teitpä mitä tahansa. Se ottaa hyviä kuvia helposti, kuuntelee hyvin ja puhelutkin kuulostavat pian paremmilta. Se tekee oikein sellaisia asioita, joita toiset valmistajat ovat sivuuttaneet.

Haluat parantaa vanhoja valokuviasi

Pixel 7 Pron ostaminen on kuin tilaisi palvelun, joka antaa korjata kaikki kamalat vanhat valokuvat kokoelmastasi. Jos iPhone 4:llä otetut kuvat eivät ole ikääntyneet hyvin, Pixel modernisoi ne. Toistaiseksi mikään muu ei pysty samaan.

Haluat säästää rahaa, mutta silti parhaan

Pixel haastaa parhaat, vaikka se maksaa vähemmän. Se on halvempi kuin iPhone 14 Pro ja paljon halvempi kuin Samsung Galaxy S22 Ultra. Pixelit ovat myös usein alennuksessa.

Alä osta jos...

Haluat luurin, joka tekee kaiken

Siinä ei ole Stylus-kynää, hulppeaa zoomia, superlatausta tai markkinoiden nopeinta näyttöä. Google sanoi Pixelin hakkaavan kaiken, mutta ei sanonut, että se tekisi kaiken.

Jos haluat taittuvan puhelimen

Lättänät luurit alkavat olla menneen talven lumia. Uusin ja paras juttu on taittuvat puhelimet. Pidämme Galaxy Z Flip 4:n päitä kääntävästä muotoilusta, ja Galaxy Z Fold 4 kätkee sisäänsä myös massiivisen näytön.

Aiot pitää tämän luurin ikuisesti

Vaikka Google tekee puhelimen ja käyttöjärjestelmän, se ei tarkoita, että puhelinta tuettaisiin ikuisesti. Toisaalta Apple tukee yli viisi vuotta vanhoja mallejaan. Jos sinulla on ongelmia Applen laitteen kanssa, voit kävellä Applen liikkeeseen kysymään apua. Näin ei ole Googlen laitteiden kanssa.

Harkitse myös

Jos etsit huippuluuria, mutta et ole aivan varma Pixel 7 Prosta, tässä muutamia vaihtoehtoisia suosikkejamme.

(Avaa uuteen ikkunaan) Apple iPhone 14 Pro (Avaa uuteen ikkunaan)

Google voi hienosäätää Pixel 7 Prota niin paljon kuin jaksaa, mutta se ei koskaan saa iMessagea, iCloudia tai muita Applen palveluita. Pixel ei voi tehdä mitään, jos yleisösi tai yrityksesi vaatii Applea.

(Avaa uuteen ikkunaan) Samsung Galaxy Z Flip 4 (Avaa uuteen ikkunaan)

Pixel 7 Pro ei voi vastata Galaxy Flip 4:n tyyliin tai taittuvuuteen. Galaxy Z Flip ei edes yritä kilpailla kameroilla tai tehoilla. Se vain näyttää siistimmältä kuin mikään muu.

(Avaa uuteen ikkunaan) Google Pixel 7 (Avaa uuteen ikkunaan)

Myös tässä sisarmallissa on Tensor G2 -piirisarja, mikä tarkoittaa, että se voi käyttää samoja ominaisuuksia, kuten Photo Unbluria. Hinta on myös kilpailijoita halvempi.