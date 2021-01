Arvostelussa Samsung Galaxy Buds Pro

Uusi Samsung Galaxy Buds Pro on merkittävä askel eteenpäin Samsung Galaxy Buds Liveen nähden. Se tarjoaa paremman äänenlaadun, laadukkaamman mikrofonin sekä miellyttävän tilaäänen. Vastamelutoiminto ja äänenlaatu eivät kuitenkaan yllä samalle tasolle kuin markkinoiden parhaissa nappikuulokkeissa. Kokonaisuus on hintaan nähden silti riittävä.

Samsung Galaxy Buds Pro Tarjoukset Amazon Germany View Similar Amazon No price information

Minuutin pika-arvio

Helpoin tapa selittää Samsung Galaxy Buds Pron syvintä olemusta, helpoin tapa on kuvata sen olevan Samsung Galaxy S21 -puhelimille sama kuin mitä Apple AirPods Pro on iPhoneille. Silti se ei tee kuitenkaan täysin oikeutta näille täysin langattomille nappikuulokkeille.

Molemmissa malleissa on aktiivinen vastamelutoiminto. Molemmissa on niin ikään jonkinlainen tilaääni TV-sarjojen ja elokuvien katseluun. Ja kyllä, kumpikin tarjoaa noin viiden tunnin akkukeston.

Se, missä Samsung Galaxy Buds Pro kuitenkin loistaa, on Samsungin puhelimille ja tableteille suunnatut ominaisuudet. Eteläkorealaisyhtiön ekosysteemiin luottavat saavat täysin langattomista nappikuulokkeista tarpeellisen ja kaivatun lisätarvikkeen.

Galaxy Buds Pro on luotu suunniteltu vastaamaan Samsungin laitteita jo entuudestaan omistavien tarpeita. Sen voi yhdistää useampaan laitteeseen, jolloin kuulokkeet siirtyvät sujuvasti aina siihen laitteeseen, joka on kulloinkin käytössä. Mukana on ääniohjattava Bixby-avustaja (joskaan ei Google Assistantia) sekä Android-laitteilla käytettävä Samsung Galaxy Wearable -sovellus. Jälkimmäinen on syytä ladata, jotta nappien ominaisuuksista saa kaiken irti.

Kuulokkeet tukevat Samsungin omaa skaalautuvaa ääntä (Scalable Audio), joka tukee musiikin UHQ-suoratoistoa Bluetooth-yhteydellä aina 24-bit/96 kHz:iin asti. Mukana on myös SmartThings Finder -paikannus sekä useamman mikrofonin nauhoitus, joiden avulla ääntä voi nauhoittaa videota kuvatessa.

Galaxy Buds Pron keskittyminen näin vahvasti Samsungin laitteisiin on kaksipiippuinen asia. Nappikuulokkeet eivät nimittäin pärjää kummoisesti iOS- eikä edes muilla Android-puhelimilla. Galaxy Buds -sovelluksen toimivuus onkin syytä tarkistaa ennen ostopäätöksen tekemistä. Ja kyllä, tilanne on tuttu myös Applen AirPods Prosta, joka sekin on varsin keskinkertainen kaikille paitsi iPhonen omistajille.

Vaakakupin toisella puolella hymyilevät Samsungin puhelinta käyttävät. Mikäli taskussasi on yhtiön puhelin, saat varsin huokeaan hintaan todella kattavat täysin langattoman nappikuulokkeet. Lisähinta edeltävään Samsung Galaxy Buds Liveen verrattuna on myös erittäin perusteltu. Galaxy Buds Pro tarjoaa hivenen kalliimmalla merkittävästi enemmän, ja täten lopputulosta on erittäin helppo suositella kaikille Samsungin älypuhelimen omistajille.

Hinta ja saatavuus

Hinta ja saatavuus

Julkistettiin 14. tammikuuta, myyntiin 28. tammikuuta 2021

Suositushinta 229 €

Ei merkittävästi Galaxy Buds Liveä kalliimpi

Samsung Galaxy Buds Pro paljastettiin yhdessä Samsung Galaxy S21 -puhelinmalliston kanssa tammikuun 14. päivä 2021 järjestetyssä Samsung Unpacked -tapahtumassa. Virtuaalinen tilaisuus pidettiin Samsungin kotisivuilla.

Galaxy Buds Pron myyntihinta Suomessa on 229 euroa. Hinta on siis jonkin verran kalliimpi kuin Galaxy Buds Liven 189 euroa. Hintaero on täysin perusteltavissa ominaisuuslistan ansiosta.

On kuitenkin sanottava, että Samsung asettaa monet kiusalliseen tilanteeseen julkaisemalla täysin langattoman nappikuulokkeet näin lähekkäin. Buds Liven julkaisusta on nimittäin vierähtänyt vasta viitisen kuukautta, eikä sitä edeltäneestä Samsung Galaxy Buds Plussastakaan ole vielä vuotta. Samsung tuntuukin julkaisevan uusia malleja sellaisella tahdilla, että heikompia hirvittää.

Mikäli päätät etsiä ennemmin edullisempia vaihtoehtoja, suuntautuu katse herkästi Sony WF-SP800N :n ja Jabra Elite 75t :n suuntaan. Ne molemmat tarjoavat aktiivisen vastamelutoiminnon useita kymppejä edullisemmin, eikä säästämällä menetä kuin joitakin Samsungin yksinoikeusominaisuuksia. Lisäksi tulossa on myös uusia ja kiinnostavia haastajia, kuten Anker Soundcore Liberty 2 Pro ja Philips Audio T8505.

Muotoilu

Muotoilu

Saatavana kolmessa eri värissä

Varsin kookkaat napit tuntuvat pursuavan korvista

Kattavasti sensoreita

Samsung Galaxy Buds Pro on saatavana kolmessa eri värivaihtoehtossa, jotka ovat musta Phantom Black, hopeinen Phantom Silver sekä violetti Phantom Violet. Ulkonäön saa siis täsmäämään uuteen Samsung Galaxy S21 -älypuhelimeen, mikä on muotitietoisille tärkeää.

Kotelo muistuttaa hitusen aarrearkkua keskeltä avautuvan kannen ansiosta. Rakenne on varsin maltillinen ja pieni, mikä on suojaa taskussa kantaville aina mieleen. Lisäksi sekä sisä- että ulkopuolella on LED-valo, joka kertoo akkutilanteesta. Vihreän valon loisteella voi liikkua huoletta, keltaisella on jo syytä pohtia tilannetta ja punaisella hätä on suuri.

Muotoilunsa osalta Buds Pro muistuttaa vain etäisesti pavulta muistuttanutta edeltäjäänsä. Buds Pro luottaa tyypillisempään ja korvan sisään sujahtavaan suppilopäähän.

Suppilo on varsin oikeutettu sanavalinta kuvaamaan kuulokkeiden muotoilua, sillä ne ovat harvinaisen pitkät. 20,8 millimetrin pituus on onneksi perusteltu, sillä kaikki tila käytetään sensoreihin sekä mikrofoneihin.

(Image credit: Future)

Ulkopuoli on kiiltäväpintaista ja heijastavaa muovipäällystettä. Mukana on kosketustunnistus sekä kaksi mikrofonia kuuntelemassa sään tuulisuutta, jotta ympäristön äänet saadaan minimoitua. Lisäksi sisällä on vielä 11 mm:n bassokaiutin sekä 6,5 mm:n diskanttikaiutin. Näihin palataan kuitenkin tarkemmin myöhemmin.

Kuinka mukavasti napit sujahtavat korvaan? Noh, lopputulos on futuristisesta ulkoasusta huolimatta hivenen kookas ja omituinen. Esimerkiksi sängyllä loikoilu kuulokkeiden kanssa on parhaimmillaankin epämukavaa ja yleensä jopa hitusen kivuliasta. Ja koska napeissa ei ole minkäänlaista "lukkoa", tuntuvat ne putoavan korvasta tämän tästä. Muotoilun vuoksi Buds Pro -nappeja joutuu asettelemaan korviin paremmin jatkuvasti, sillä muutoin erityisesti vastamelutoiminto menettää tehonsa.

Ongelmaa voi onneksi lieventää paketin mukana tulevilla ylimääräisillä päällysteillä. Niiden avulla kuulokkeet saakin pysymään korvassa selvästi paremmin, joten niiden käyttö on ehdottoman suositeltavaa. Lisäksi myyntilaatikossa on USB-latauskaapeli ilman laturipalikkaa, sillä Samsung osallistuu ilmastotalkoisiin vähentämällä elektronisen jätteen tuotantoa. Suurimmalle osalle tämä tuskin on ongelma, mutta joillekin ratkaisu tarkoittaa ylimääräistä kuluerä.

Onneksi kuulokkeiden käyttö on vaivatonta ja helposti opittavaa. Yhdellä painalluksella saa käynnistettyä tai pysäytettyä musiikin, kun taas tuplakosketus hyppää seuraavaan biisiin tai vastaa puheluun. Triplaklikkaus kelaa edelleen kappaleeseen ja pohjassa pitäminen hallinnoi lähtökohtaisesti vastamelutoiminnon päälläoloa.

Näistä komennoista viimeisin on kustomoitavissa. Pitkäkestoisen painalluksen säätäminen vaatii tosin Samsung Wearable -sovelluksen.

Samsung Galaxy Buds Pro on sopivilla tulpilla varsin mukavat käytettävät jopa pidempienkin sessioiden ajan ulkoisen ilmaventtiilin ansiosta, joka estää paineen syntymisen. Samalla on kuitenkin sanottava, että koska pitkät napit tuntuvat pursuavan korvista ulos millä tahansa sekunnilla, ne eivät ole erityisen tyylikkäät. Lisäksi makuuasennossa kuunteluun niistä ei ole.

(Image credit: Digital Slang)

Ominaisuudet

Ominaisuudet

Vastamelutoiminnolta odottaisi enemmän

IPX7-sertifikaatti on kärkiluokkaa

SmartThings Find saattaa pelastaa päiväsi

Samsung Galaxy Buds Pron kaksi merkittävintä myyntivalttia ovat sen aktiivinen vastamelutoiminto sekä IPX7-sertifikaatilla palkittu vedenkestävyys.

Kyseessä ei ole ensimmäinen kerta kun Samsung keskittyy vesiroiskeisiin. Aiemmat nappikuulokkeet ovat kuitenkin saaneet ainoastaan IPX2- tai IPX4-merkinnän. Se tarkoittaa käytännössä tihkusateessa tai kevyen hikoilun kanssa pärjäämistä, mutta esimerkiksi kovaan urheilukäyttöön niistä ei ole.

IPX7-sertifikaatti on todistus siitä, että Galaxy Buds Pro selviää metrin syvyydessä jopa puoli tuntia. Näin ei varmastikaan suurimmalle osalle käyttäjistä tapahdu, mutta nappien tipahtaminen lavuaariin tai niiden peseminen juoksevan veden alla ei ole mikään ongelma. Vesitiiviys nostaakin koko täysin langattomien nappikuulokkeiden markkinoiden vaatimustasoa roimasti ylöspäin.

Entä sitten toiseksi myyntivaltiksi mainostettu vastamelutoiminto? Se on hyvää... Samsungin mittapuulla. Kolme sisäänrakennettua mikrofonia auttavat pitämään ympäristön saasteet selvästi paremmin kurissa kuin vaikkapa Galaxy Buds Live, mutta vastamelutoiminto ei silti pärjää Sony WF-1000XM4:n tai muihin lippulaivamalleihin verratessa.

Napit pärjäävät kotioloissa varsin hyvin. Jo muutaman päivän testin perusteella kävi selväksi, että kodin huminat ja ilmastoinnin äänet eivät kuulu vastamelutoiminnon yli. Sen sijaan isommat äänet – kuten musiikin kuuntelu stereoista – on tekemätön paikka Galaxy Buds Prolle. Käytännössä siis esimerkiksi viereisen huoneen keskustelu jää haaviin, mutta mikä tahansa siitä ylemmäs häiritsee kuuntelukokemusta.

Napit tarjoavat muutamia Samsungin yksinoikeusominaisuuksia, jotka on syytä nostaa esille. Mukana on ensinnäkin puheohjaus Bixby-avustajalle, joka toimii juuri kuten olettaa saattaa. Lisäksi SmartThingsin avulla on mahdollista paikantaa kuulokkeet.

SmartThingsin paikannus toimii sovelluksella, joka näyttää kartalta laitteiden sijainnin. Haku toimii myös kuulokkeiden ollessa pois päältä ja ilman Bluetooth-yhteyttä. Systeemin avulla on helppo saada mielenrauhaa tilanteessa, jossa napit eivät olekaan tutussa paikassa.

Lopuksi on vielä mainittava Buds Pron erittäin näppärä Auto Switch -ominaisuus. Sen avulla kuulokkeet vaihtavat sujuvasti kohdelaitetta tarpeen mukaan. Esimerkkitilanteessa kuuntelet musiikkia Galaxy Tab S7 Plus -tabletilla, kunnes yhtäkkiä Samsung Galaxy S21 -puhelimeesi pirahtaa soitto. Auto Switchin avulla puhelu yhdistyy suoraan kuulokkeisiin, minkä loputtua pääset jatkamaan musiikin kuuntelua ilman välivaiheita. Vaikka ominaisuus on suurimmalle osalle vain pieni lisämauste, on se erittäin tyylikäs ja käytännöllinen sellainen.

(Image credit: Future)

Äänenlaatu

Äänenlaatu

AKG:n hioma

Kokonaisuutena tasapainoinen ja miellyttävä ääni

Yksityiskohdat ja tila eivät pääse esille

Galaxy Buds Pro ei ole pelkästään Samsungin taidonnäyte. Suunnittelutyöhön on nimittäin osallistunut ääniteknologiayhtiö AKG, joka on Harmanin sivuyhtiö (joka on puolestaan osa Samsungia). Yhteistyön tarkoituksena on ollut saada äänten tasapaino kohdilleen.

Miten on lopputuloksen laita?

Buds Pro soittaa äänen miellyttävän tasapainoisesti. Diskanssi ei missään vaiheessa tunnu vääristyvän, mutta myös matalat äänet pysyvät ruodussa. Harmillisesti kirkkaudessa on kuitenkin perustaajuuksilla sekä korkeissa äänissä lievää vajavaisuutta. Myös äänimaisema tuntuu hetkittäin aavistuksen pieneltä. Kokonaisuus tuntuu turhan keskitetyltä eikä nouse niin rikkaaksi kuin voisi toivoa.

Ja sitten sama sisältö selkokielellä. Kuulet ongelmitta esimerkiksi The Eaglesin Hotel California -klassikon pehmeät bassot sekä hi-hatit, mutta ääni tuntuu tulevan joko vasemmalta tai oikealta. Tämä riittää monille hyvin, mutta lippulaivakuulokkeiden kohdalla soisi saavan silti enemmän.

Onneksi äänen tasapainolle voi tehdä ihmeitä. Samsung Wearable -sovellus mahdollistaa tasapainon säätämisen oman mielensä mukaan. Tosin silti on sanottava, että äänimaisemaa ei yksinkertaisesti saanut asetettua niin täyteläiseksi kuin olisimme toivoneen. Tilanteeseen pitäisi kuitenkin tulla muutos tämän vuoden aikana, kun Samsung lisää oman 360 Audio -tuen. Sen luvataan tarjoavan "teatterimaisen ja monikanavaisen äänen". Valitettavasti tätä joudutaan kuitenkin odottamaan eikä sitä ole sen vuoksi arviossa huomioitu.

Toistaiseksi olemme siis jumissa stereo-äänessä.

Tilanne saattaa olla kuitenkin tätäkin huonompi. Mikäli et omista soittolaitteena Samsung Galaxy -laitetta, ääni siirtyy nappeihin häviöllisessä SBC- tai AAC-muodossa. Tämän vuoksi puhelimella on valtaisa merkitys.

Tilanne asettaa Galaxy Buds Prot hankalaan asemaan mikäli käytössä ei ole Samsungin puhelinta. Mikäli valmistaja olisi lisensoinut Qualcommin aptX HD:n tai hyödyntänyt uutta Bluetooth LE -kodekkia, tarjolla olisi monipuolisempi HD-tuki. Toki samalla on sanottava, että UHQ on parempi kuin ei mitään.

Puhelukäytössä Galaxy Buds Pron mikrofonit pärjäävät hyvin. Teimme testisoittoja ystävillemme ja perheillemme, joiden mukaan äänenlaatu oli hyvää joskaan ei aivan puhelimen oman mikrofonin veroista. Tämä ei ole kuitenkaan moite, sillä vain ani harvat nappikuulokkeet yltävät yhtä hyvään äänenlaatuun kuin puhelimen oma mikki. Asia on kuitenkin syytä huomioida mikäli aikoo käyttää nappeja säännöllisesti puhelukäytössä.

(Image credit: Future)

Akkukesto

Akkukesto

Viisi tuntia per lataus, 13 lisätuntia kotelolla vastamelutoiminnon ollessa päällä

Seitsemän tuntia per lataus / 20 lisätuntia kotelolla vastamelutoiminnon ollessa pois päältä

Lähellä vastamelukuulokkeiden keskiarvoa

Samsung Galaxy Buds Pro tarjoaa hyvän akkukeston vastamelutoiminnon huomioiden. Samalla lukema kuitenkin tuntuu pettymykseltä, sillä Samsung Galaxy Buds Plus ylsi peräti 11 tunnin toistoon yhdellä latauksella. Silti on huomioitava, että akkukestoa heikentämällä saa mukaansa vastamelutoiminnon sekä Bixbyn, jotka ovat molemmat tunnetusti melkoisia akkusyöppöjä.

Jos vastamelutoiminto on päällä, Samsung lupaa viiden tunnin akkukestoa yhdellä latauksella, minkä lisäksi kotelosta saa ladattua itselleen vielä 13 tuntia lisää. Mikäli ympäristön äänet eivät haittaa, lukemat nousevat 7-8 tuntiin sekä 20 tuntiin.

Testissämme huomasimme kuulokkeiden jaksavan noin kolmen päivän ajan, mikäli kuuntelua kertyi yli viisi tuntia päivässä. Vapaa-ajan noin kolmen tunnin päiväkäytöllä puhtia piisasi vajaaksi viikoksi.

Mikäli akku loppuu kesken, Galaxy Buds Pro tarjoaa mahdollisuuden pikalataukselle. Viiden minuutin odottelulla saa virtaa yli tunniksi. Pikalataus tosin vaatii USB-C-kaapelin. Myös langaton lataus on mukana, mutta se on hitusen hitaampi vaihtoehto.

Miten lukemat pärjäävät kilpailevia nappikuulokkeita vastaan? Varsin hyvin itse asiassa. Sonyn WF-SP800N jaksaa yhdeksän tuntia plus kotelon avulla vielä toisen mokoman, kun taas Jabra Elite 75t:n lukemat ovat 8+20. Kilpailu on siis varsin tasaväkinen eikä mikään malli erotu selkeästi muiden yläpuolelle.

Yhteenveto

Yhteenveto

(Image credit: Samsung)

Osta, jos...

Olet Samsungin fani henkeen ja vereen

Mikäli luotat Samsung Galaxy -puhelimiin kuin vuoreen, Samsung Galaxy Buds Pron ohittamiselle ei ole pienintäkään syytä.

Kuulokkeillesi on tavannut käydä vesivahinkoja

Jos olet aiemmin tuhonnut nappikuulokkeet kaatosateessa tai tiputtamalla ne veteen, kannattaa ottaa asiasta opiksi ja hankkia IPX7-sertifikoidut Galaxy Buds Prot. Ne kestävät ongelmitta sateen, hien sekä oikeastaan kaiken muunkin.

Kuulokkeet eivät tunnu pysyvän tallessa

Tämä ei varmastikaan ole monille ostopäätöksen pohjimmainen syy, mutta kuulokkeiden hukkaaminen on aina yhtä raivostuttavaa. Tämän vuoksi SmartThings-paikannin on kultaakin kalliimpi. Sen avulla löydät nappisi riippumatta siitä, ovatko ne päällä vai ei.

Älä osta, jos...

Tarvitset tai kaipaat hiljaisuutta

Vastamelutoiminto ei nouse Galaxy Buds Pron vahvimmaksi puoleksi. Ne hiljentävät ympäristön melua, mutta täydellistä työrauhaa et valitettavasti saa.

Haluat äärimmäistä äänenlaatua

AKG on tehnyt hyvää työtä virittäessään Galaxy Buds Pron äänenlaatua. Kokonaisuus on tasapainoinen ja miellyttävä. Silti soundista puuttuvat yksityiskohdat eikä äänimaisemakaan ole niin rikas kuin toivoisi.

Käytät Google Assistantia tai Siriä

Tällä erää Samsung Galaxy Buds Pro tukee ainoastaan Bixbyä. Mikäli olet siis tottunut käyttämään Googlen tai Applen virtuaaliavustajaa, ei sen käyttö onnistu puhekomennoilla. Tämä saattaa olla monille liian iso kanto kaskessa.

Jarno Stinissen ja John McCann avustivat arvostelun tekemisessä.