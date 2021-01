Arvostelussa Samsung Galaxy Buds Live

Samsung Galaxy Buds Live on hyvä täysin langaton nappikuuloke, jossa on useita mielenkiintoisia ominaisuuksia ja 20 tunnin akkukesto. Valitettavasti äänenlaatu jättää toivottavaa, eikä vastamelutoimintokaan ole järin laadukas. Kyseessä on eittämättä yksilölliset nappikuulokkeet, mutta äänenlaatua ja ääneneristystä arvostavien kannattaa kääntyä toisaalle.

Pika-arvio

Pavunmuotoiset Samsung Galaxy Buds Live -nappikuulokkeet poikkeavat melkoisesti yhtiön aiemmista tuotteista. Niiden muotoilu on täysin uniikki, ne ovat yhtiön ensimmäiset täysin langattomat nappikuulokkeet vastamelutoiminnolla ja niiden äänessä on panostettu eritoten bassoon.

Samsung ei ole suinkaan ensikertalainen nappikuulokkeiden suhteen, vaan yhtiöltä on nähty muun muassa Samsung Galaxy Budsit ja Galaxy Buds Plussat, mutta erikoinen muotoilu poikkeaa melkoisesti kilpailevien valmistajien kuulokkeista. Suurin osa langattomista nappikuulokkeista asetetaan vain korviin.

Muutos voi aiheuttaa luonnollisesti epäilyksiä, mutta Samsung Galaxy Buds Live pystyy onneksi antamaan myös muodolleen vastinetta. Ne kilpailevat Apple AirPodsin ja Google Pixel Budsin kanssa monien samojen ominaisuuksien kanssa, minkä lisäksi niissä on myös muutama vain Samsungin tuotteille ominainen toiminto.

Ne eivät ole kuitenkaan Android-pohjaisten täysin langattomien nappikuulokkeiden kärkeä, vaan se kunnia kuuluu edelleen Sony WF-1000XM3:lle. Buds Live kuulostaa ihan miellyttävältä, mutta niissä ei ole juuri kehumista. Samat sanat koskevat pitkälti kuulokkeiden vastamelutoimintoa. Kun näiden päälle kasataan vielä äänen vuotaminen sekä alhainen IP-luokitus, kyseessä on kohtuullinen seuraaja Samsung Galaxy Buds Plussalle, mutta ei suinkaan uusi tulokas parhaiden täysin langattomien nappikuulokkeiden listalle.

Hinta ja saatavuus

Samsung Galaxy Buds Live on saatavilla Suomessa hintaan 189 €. Nämä ovat useamman kympin edullisemmat kuin AirPods Prot, joita myydään Suomessa 209 €. Siten ne voivat olla monille hyvä, edullisempi vaihtoehto Applen vastamelukuulokkeille.

Hintatasoltaan Buds Livet jäävät yllättävän samalle tasolle kuin Buds Plussat, jotka julkaistiin muutama kuukausi aiemmin. Suomessa Buds Plus maksaa 169 €.

Aiempaan Buds Plus -malleihin verrattuna uusissa Buds Live -kuulokkeissa on vastamelutoiminto sekä aavistuksen parempi akkukesto latauskotelon kera. Plus-mallien kuulokkeiden akkukesto on kuitenkin pidempi kuin Liven.

Toisin sanoen Galaxy Buds Live on parempi vaihtoehto kuin Plus, ellet ole aikeissa pitää kuulokkeita 11 tuntia putkeen päässä.

(Image credit: Future)

Muotoilu

Samsung Galaxy Buds Live on saatavilla kolmessa eri värissä: mustana, valkoisena ja pronssisena. Samanvärisessä latauskotelossa on USB-C-liitäntä latausta varten, mutta sitä voi ladata myös langattomasti. Kotelon ulko- ja sisäpuolella on LED-valo, joka ilmoittaa sekä kotelon että kuulokkeiden latauksen tilan.

Nappikuulokkeet itsessään ovat uniikit ja mielenkiintoiset. Siinä, missä monet muut valmistajat seuraavat Applen jalanjäljissä mukaillen AirPodsin muotoilua, Samsung on päättänyt luoda jotain täysin omaperäistä.

Kuulokkeiden asettaminen korvaan vaatii kaiutinpään työntämisen korvan sisään, kun taas latauspää lepää korvanlehden päällä. Kun Budsit on asetettu oikein, niiden pitäisi istua korvaan erinomaisesti ja sulkea korvakäytävän tiiviisti.

(Image credit: Future)

Toki täydellinen sopivuus vaihtelee kunkin korvan mukaan, eivätkä Buds Livet sovi monien muiden kuulokkeiden lailla kaikille. Etenkin isojen tai pienien korvien suhteen, kuten lasten kohdalla, etäisyys korvakäytävän ja korvalehden välillä voi olla liian suuri, eivätkä ne siten pidä Budsia paikoillaan niin kuin pitäisi.

Mutta vaikka kuulokkeet sopisivat korviin juuri täydellisesti, niissä on edelleen yksi ongelma. Kuulokkeissa on IPX2-luokitus, joten ne soveltuvat kevyisiin urheilusuorituksiin ja tihkuun. Sen sijaan sateessa tai lumisateessa käyttö voi hyvinkin hajoittaa kuulokkeet.

Kummassakin nappikuulokkeessa on lisäksi kosketuspainikkeet, jotka rekisteröivät yksittäisen, tupla- ja triplaklikkauksen. Nämä vastaavat toistoa, taukoa sekä kappaleissa siirtymistä eteen- ja taaksepäin. Myös pidempää painallusta tuetaan, minkä lisäksi sen voi kustomoida kummankin kuulokkeen osalta haluamakseen. Esimerkiksi sen voi asettaa äänenvoimakkuudensäädöksi, tai käynnistyspainikkeeksi Bixbylle tai Spotifylle. Jälkimmäiset tosin vaativat tuekseen Samsung- tai Android-puhelimen.

(Image credit: Future)

Vastamelutoiminto

Samsungin Galaxy Buds Liveen pakkaaman teknologian määrä on huikea. Kummassakin nappikuulokkeessa on kolme mikrofonia sekä ylimääräinen äänenkaappausyksikkö, kaiutin bassoelementillä sekä liuta tunnistimia, kuten kiihtyvyysmittari, IR ja kosketuspainikkeet. Näiden avulla Galaxy Buds Livessa onkin kattava valikoima ominaisuuksia, joista tosin osa toimii paremmin kuin toiset.

Yksi näistä on vastamelutoiminto, joka saattaa olla vaikea toteuttaa näin pienessä mittakaavassa. Buds Liven kohdalla siitä tekee entistä hankalammaksi se, etteivät kuulokkeet mene syvälle korvakäytävään, kuten monissa muissa tätä teknologiaa tukevissa nappikuulokkeissa. Samsung on siten kehittänyt vastamelutoiminnon avoimelle nappikuulokkeelle, joka yhtiön mukaan rajoittaa taustahälyn määrää alle 700 Hz taajuuksilla, kuten junien ja bussien ääntä, jopa 97-prosenttisesti. Silti kuulokkeet päässä voi kuulla puheenäänen tai kuulutukset.

Teoriassa kaikki kuulostaa hyvältä, mutta käytännössä erot eivät varsinkaan puheäänen osalta vakuuttavat. Hiljaisille äänenvoimakkuuksilla pystyimme kuulemaan ympärillä olevat ihmiset huolimatta siitä, oliko vastamelutoiminto päällä. Kun voimakkuuden nosti 90 prosenttiin, silloin emme kuulleet enää puhetta – jälleen huolimatta siitä, oliko vastamelutoiminto päällä vai ei.

Toisin sanoen muiden langattomien nappikuulokkeiden tapaan vastamelutoiminnon hyöty riippuu hyvin paljon siitä, miten hyvin nappikuulokkeet sopivat korvaasi ja miten kovalla kuuntelet musiikkia.

Puheäänen laatu

Puheääni ja puhelut toimivat sen sijaan hyvin. Näitä varten kuulokkeet hyödyntävät kaikkia kolmea mikrofonia (yksi sisäänpäin suunnattu ja kaksi ulkokuoressa olevaa) sekä Voice Pickup -yksikköä, joka käyttää puolestaan kiihtyvyysmittaria tunnistamaan käyttäjän leuan liikkeen ja muokkaan siitä syntyvän liike-energian äänisignaaliksi luujohtumisen avulla.

Näiden avulla puhujan ääni kuuluu selkeämmin puhelun toiselle puolelle jopa meluisissa ympäristöissä. Testasimme tätä monissa eri paikoissa ja meille sanottiin, että puheemme oli selkeää, vaikka kuuntelimme taustalla musiikkia.

(Image credit: Future)

Äänenlaatu

Samsung on tuonut kuulokkeisiin useita ominaisuuksia, joiden avulla Buds Live pidetään yhteydessä ja synkassa käyttäjän laitteen kanssa, mutta kaikki pohjautuu lopulta Bluetooth 5 -teknologian ympärille. Vakaan musiikin suoratoiston takaamiseksi Galaxy Buds Live hyödyntää Samsungin omaa Scalable Codec -teknologiaa, joka estää ääntä pätkimästä vaihtamalla kappaleen bitratea Bluetooth-yhteyden voimakkuuden perusteella.

Kun langaton yhteys on heikko, Scalable Codec koodaa automaattisesti tulevan äänidatan korkeammalla pakkauksella, jolloin ääni saadaan tuotua kuulokkeisiin ilman katkeamisia. Pystyimme nauttimaan pätkimättömästä äänestä, vaikka puhelin oli yli 6 metrin päässä. Emme tosin siltikään suosittele pitämään kuuntelulaitetta liian kaukana kuulokkeista.

(Image credit: Future)

Äänenlaatu on kokonaisuudessaan kohtuullinen. Lisäbasso on mukava ja tuntuva lisä, joka saa tietyt kappaleet kuulostamaan erityisen muhkeilta. Valitettavasti sen vuoksi kärsitään sitten keski- ja yläpään kirkkauden osalta. Onneksi Galaxy Wearable -sovelluksen kautta voi valita kuusi erilaista kuuntelutilaa, joilla äänitasapainoa voi muokata mieluisekseen. EQ ei ole kuitenkaan täysin kustomoitavissa.

Toinen hyvä puoli Galaxy Buds Livessä on se, että koska niitä ei tarvitse tunkea korvakäytävään, ne eivät myöskään rasita korvia samassa määrin kuin perinteiset kuulokkeet. Samsung on lisäksi lisännyt kuulokkeisiin tuuletusreiät, jotka vähentävät tunkkaisuuden tunnetta pidempien sessioiden aikana.

Valitettavasti samaiset tuuletusaukot johtavat myös siihen, että vierustoverit tietävät tasan tarkkaan, mitä kuuntelet kuulokkeillasi. Kannattaa siis varautua siihen, että saat julkisilla kulkiessa ikäviä mulkauksia kanssakulkijoiltasi.

Akkukesto

Täydellä latauksella Galaxy Buds Live -nappikuulokkeet kestävät noin kuusi tuntia, ja mukana tuleva latauskotelo pitää sisällään kaksi täyttä latauskertaa. Toisin sanoen yhdellä latauskerralla saa noin 20 tunnin edestä kuunneltavaa. Kuulokkeet tukevat lisäksi pikalatausta, joten tunnin kuunteluajan saa itselleen jo viiden minuutin latauksella.

Määrä on jokseenkin sama kilpailevien valmistajien suhteen. Apple tarjoaa AirPods Prolle vastaavan tuntimäärän, kun taas monissa edullisemmissa malleissa on huomattavasti heikommat akkukestot.

Kannattaako Samsung Galaxy Buds Live ostaa?

The Samsung Galaxy Buds Live (vasemmalla) ja AirPods Pro. (Image credit: Future)

Osta jos...

Etsit Samsung-ystävällistä korviketta Applelle

Jos etsit Samsung Galaxy -puhelimellesi sopivaa kumppania, Galaxy Buds Live on hyvä valinta. Niissä on useita ominaisuuksia, jotka on suunniteltu varta vasten Samsung-käyttäjille, minkä lisäksi ne on helppo liittää.

Rakastat Bixbya

Toinen etu Samsung-laitteiden parituksen kanssa on Bixby, jonka hyöty tai hyödyttömyys on pitkälti käyttäjästä kiinni. Jos olet tykästynyt Bixbyyn vuosien varrella, silloin saat näillä kuulokkeilla siitä enemmän irti.

Rakastat bassovetoista musiikkia ja haluat langattomat kuulokkeet

Vaikka äänenlaadussa on paljon parannettavaa, Galaxy Buds Livessa on tuntuva bassontoisto. Jos rakastat muhkeaa alapäätä, eikä yläpään kompromissit haittaa, silloin Buds Lives sopii juuri sinulle.

Älä osta, jos...

Haluat vastamelutoiminnon Samsung Galaxy Buds Liven vastamelutoiminto on enemmänkin äänenvaimennus kuin kunnollinen vastamelutoiminto. Useimmissa tapauksissa kuulet kaiken ympärilläsi tapahtuvan, varsinkin jos kuuntelet musiikkia hiljaisemmalla volyymilla.

Korvasi ovat liian suuret tai pienet Emme voi myöskään luvata, että tämä malli sopii korviisi. Galaxy Buds Liven omaperäinen muotoilu sopii täydellisesti, mutta se edellyttää juuri siihen sopivia korvia. Etenkin lasten kohdalla kuulokkeet jäävät todennäköisesti liian suuriksi.

Etsit edullista vaihtoehtoa Samsung Galaxy Buds Live on Samsungin huippumallit, joten ne ovat myös sen hintaiset. Jos etsit edullisempaa täysin langatonta kuuloketta, silloin suosittelemme kääntymään muun muassa Lypertek Tevin puoleen.