Arvostelussa Samsung Galaxy Buds Plus

Samsung Galaxy Buds Plus on korealaisvalmistajan kaivattu päivitys viime vuonna julkaistuista Galaxy Budseista. Ne ovat petranneet monella saralla, sillä akunkesto on parantunut, mikrofonien laatu kehittynyt ja ennen kaikkea äänenlaatu on harpannut eteenpäin uusien kaksoiselementtien ansiosta. Lisäksi kuulokkeet toimivat vihdoin täysivaltaisesti myös iPhonella – kiitos uuden Samsung Galaxy Buds Plus -sovelluksen.

Osa päivityksistä antaa kuitenkin vielä odottaa itseään, sillä Galaxy Buds Plussat eivät edelleenkään tue parasta äänenlaatua tarjoavia äänikoodekkeja tai kunnollista vedenkestävyyttä (toisin kuin Applen AirPods Prot). Kaikkein suurin puute kilpailijoihin nähden on kuitenkin vastamelutoiminnon uupuminen – vaikka passiivinen vaimennus onkin kohtuullisen hyvä.

Samsung ansaitsee kuitenkin kehut siitä, että se on onnistunut tuomaan kiinnostavat kuulokkeet äärimmäisen kilpailluille markkinoille. Ne kestävät vertailua mihin tahansa muihin saman hintaluokan kuulokkeisiin. Vaikka Galaxy Buds Plus jääkin Sony WF-1000XM3:n tai AirPods Pron tasosta, se tarjoaa niitä paremman vastineen rahoillesi.

Hinta ja saatavuus

Samsung julkaisi päivitetyt täysin langattomat nappikuulokkeensa helmikuussa 2020. Ne maksavat halvimmillaan noin 139 euroa, joten ne eivät ole merkittävästi kalliimmat kuin aiemmat Galaxy Budsit. Ne ovat myös vain noin 10 euroa kalliimmat kuin perus-AirPodit.

Markkinoilla on toki edullisempiakin vaihtoehtoja, mutta mielestämme Galaxy Buds Plus yltää hyvään hinta-laatusuhteeseen, eikä tyhjennä koko säästöpossuasi. Ne ovat hyvä kultainen keskitie käyttäjälle, joka haluaa hyvät langattomat nappikuulokkeet, muttei halua käyttää niihin yli 200 euroa.

(Image credit: Future)

Muotoilu

Uusien Plussien muotoilu muistuttaa paljolti edeltäjiään. Niissä on tyylikäs pisaramainen design ja mukavasti korviin istuvat silikonisovittimet. Niitä on miellyttävä pitää korvissa vaikka tuntikausia, eivätkä kuulokkeet putoa päästä herkästi.

Värivaihtoehtoja on tarjolla valkoinen, musta ja sininen, joten voit valita värin oman makusi mukaan. Kuulokkeet eivät myöskään törrötä korvista yhtä härskisti kuin AirPodsit ja niiden lukuiset kopiot, joiden sangat roikkuvat pitkällä. Kuulokkeet piiloutuvat sen sijaan melko huomaamattomasti korvien sisään.

Mitoiltaan 17,5 x 22,5 x 19,2 millimetrin kuulokkeet täyttävät korvakanavat sen verran tiivisti, että niiden kanssa on helppo treenata tai juosta.

Pakkauksen mukana toimitetaan kolmet erikokoiset silikonisovittimet. Voit myös valita, haluatko käyttää niin sanottuja korvasiivekkeitä. Ne pitävät kuulokkeet tiukemmin paikallaan, mutta saattavat painaa epämukavasti joidenkin käyttäjien korvia.

(Image credit: Future)

Kuulokkeissa on kosketuspainikkeet, jotka ymmärtävät niin yksittäisiä, kaksinkertaisia, kolminkertaisia kuin pitkiäkin painalluksia. Yksittäinen painallus pysäyttää tai toistaa kappaleen, kaksoispainallus hyppää seuraavaan kappaleeseen ja kolmoispainallus palaa edelliseen kappaleeseen. Pitkä painallus aktivoi puolestaan joko Google Assistantin tai Sirin laitteestasi riippuen. Voit tosin vaihtaa pitkän painalluksen myös laskemaan äänenvoimakkuutta tai kytkemään päälle ympäristön äänten korostuksen.

Kuulokkeiden ohjaaminen kosketusnäppäimillä voi tuntua aluksi hieman epämukavalta, sillä tökkäät kuuloketta samalla korvakäytävääsi vastaan. Opit kuitenkin pian, ettei painallukseen tarvitse käyttää lainkaan voimaa. Kosketuspainikkeet reagoivat erinomaisesti kosketukseen, emmekä jääneet kaipaamaan fyysisiä näppäimiä.

Kuulokkeissa on hyvin perustasoinen IPX2-roiskeenkestävyysluokitus, joten ne päässä voi esimerkiksi treenata. Emme huomanneet mitään ongelmia myöskään 10 kilometrin juoksulenkillä kovassa sateessa, mutta on silti hyvä pitää mielessä, ettei kuulokkeita ole tehty kestämään aivan kaikkea. Vertailun vuoksi Applen AirPods Prot tarjoavat IPX4:n mukaisen vedenkestävyyden – mutta sekään ei takaa vielä täyttä vedenpitävyyttä.

Kuulokkeiden pitkulainen latauskotelo sujahtaa helposti samaan taskuun vaikkapa avainten tai lompakon kanssa. Se on kevyt ja mukavan kompakti. Pyöristettyjen reunojen ansiosta kotelo tuntuu mukavalta kädessä. Koteloa voi ladata joko USB-C-piuhalla tai langattomalla latauksella.

(Image credit: Future)

Akunkesto ja yhteydet

Galaxy Buds Plussat yltävät selvästi parempaan akunkestoon kuin alkuperäiset Galaxy Budsit, sillä kuulokkeiden sisäänrakennettu akku kestää jopa 11 tuntia. Latauskotelo tarjoaa toiset 11 tuntia, joten yhteenlaskettu kesto on 22 tuntia.

Ensimmäisenä mainittu 11 tunnin akunkesto on positiivinen yllätys kilpailijoihin verrattuna, mutta latauskotelon tarjoama lisäakku voisi olla selvästi pidempi. Esimerkiksi AirPodeissa on vain 5 tunnin sisäinen akunkesto, mutta niiden latauskoteloon mahtuu 20 tuntia lisäaikaa. Mielestämme hieman isompi latauskotelo olisi voinut olla hyvä kompromissi pidemmän akunkeston eteen.

Jouduimme ladata kuulokekoteloa keskimäärin noin kerran viikossa, vaikka käytimme kuulokkeita yli neljä tuntia päivässä. Jos kuitenkin kuuntelet musiikkia kovalla äänenvoimakkuudella, joudut todennäköisesti ladata kuulokkeita muutaman päivän välein.

Kuulokkeiden moderni Bluetoot 5.0 -tekniikka takaa vakaan langattoman yhteyden, jonka kantama riitti kattamaan esimerkiksi koripallokentän. Esimerkiksi AirPodeissa on käytössä yhä vanhempi Bluetooth 4.2 -tekniikka, joka alkaa jo näyttää ikäänsä.

Äänikoodekkien lista ei sen sijaan ole yhtä mairitteleva, sillä Galaxy Buds Plus ei tue aptX:ää, aptX Low Latencya tai edes parempaa LDAC:tä. Jäljelle jäävät siis vain SBC ja AAC – tai Samsungin oma Scalable Audio -koodekki. Peruskäyttäjän kannalta ero ei kuitenkaan ole merkittävä.

Kuulokkeet saa paritettua joko normaalisti Bluetoothilla tai hieman räätälöidymmin Samsungin oman Galaxy Wearable- tai Galaxy Buds Plus -sovelluksen kautta. Iloksemme sovellukset ovat saatavilla sekä Androidille että iOS:lle. Sovelluksen avulla pystyy räätälöimään esimerkiksi taajuuskorjainta, korostamaan ympäristön ääniä sekä säätämään kosketuspainikkeen toimintoja.

Galaxy Buds Plussat pystyy myös yhdistämään useaan laitteeseen samaan aikaan ilman uudelleenparitusta. Voit siis yksinkertaisesti valita kuulokkeet sen laitteen Bluetooth-valikosta, jolla haluat käyttää niitä. Tämä on mukava lisä, jos käytät kuulokkeita esimerkiksi sekä puhelimen että kannettavan kanssa.

(Image credit: Samsung / @evleaks)

Äänenlaatu

Tärkein äänenlaatuun liittyvä uudistus on kuulokkeiden uudet kaksoiselementit. Moelmmissa kuulokkeissa on nyt sekä basso- että diskanttielementti, joten kuulokkeet toistavat ääntä entistä selkeämmin.

Lukuisten kuuntelutuntien jälkeen voimme vahvistaa Samsungin puheet paremmasta äänenlaadusta. Ääni on melko tasapainoinen ja sitä on miellyttävää kuunnella pitkiä aikoja putkeen. Kuulokkeet eivät tarjoa mitään yliampuvaa bassoa, mutta ääni on sopivan neutraali omaan makuumme. Kuulokeiden selkeä ääni sopii hyvin erityisesti podcastien kuunteluun tai YouTube-videoiden katselun.

Äänenlaatu on aina jossain määrin makuasia, mutta Samsung on mielestämme onnistunut tarjoamaan aidon kuuloisen soinnin, joka ei ylikorosta mitään elementtejä, vaan toistaa musiikin turhia värittämättä.

Taajuuskorjainta saa myös vaihdettua manuaalisesti Samsung Galaxy Buds Plus- tai Samsung Wear -sovelluksella. Valittavana on asetukset "soft, dynamic, clear, treble ja bass boost", mutta mikään asetuksista ei mielestämme parantanut sointia, päinvastoin.

Samsung Galaxy Buds Plus -sovellus iPhonella (Image credit: Apple)

Vaikka kuulokkeiden suurin myyntiargumentti onkin parempi äänenlaatu, Samsung on lisännyt kuulokkeisiin myös uuden sisäisen mikrofonin, jotta puheäänesi olisi aiempaa selkeämpi. Pidimme kuulokkeiden kanssa lukuisia videokokouksia ja kollegamme kehuivat kuulokkeiden äänenlaatua yhtä hyväksi kuin olisimme puhuneet puhelimen omaan mikrofoniin.

Ylimääräisen mikrofonin ansiosta kuulokkeet osaavat myös korostaa ympäristön ääniä entistä paremmin. Toiminnon tarpeellisuus on omasta mielestämme hieman kyseenalainen, sillä kuulokkeet on helpompi ja nopeampi vain ottaa pois päästä. Se voisi kuitenkin olla hyödyllinen esimerkiksi silloin, jos ajat pyörällä ja haluat kuulla ympäristösi.

Kuulokkeiden ylivoimaisesti suurin puute on kuitenkin aktiivisen vastamelutoiminnon puute. Niiden oma rakenne ei myöskään sulje ympäristön melua yhtä tehokkaasti kuin vaikkapa mainiot Jaybird Vistat. Jos siis kaipaat ympäristön melun sulkevia kuulokkeita avokonttoriin tai salille, suosittelemme harkitsemaan muita vaihtoehtoja.

Yhteenveto

Samsung Galaxy Buds Plussat osuvat sopivaan keskikohtaan täysin langattomien nappikuulokkeiden ruuhkaisilla markkinoilla. Niissä on erinomainen 11 tunnin akunkesto ja mukavan tasapainoinen ääni sekä laadukkaat mikrofonit. Miinuslistalle jäävät puolestaan heikku vedenkestävyys ja vastamelutoiminnon puute.

Yleisesti ottaen kuulokkeet tarjoavat silti hyvän hinta-laatusuhteen peruskäyttäjälle, joka kaipaa hyvää äänenlaatua kohtuulliseen hintaan. Ne eivät ole millään osapuulla markkinoiden parhaat, mutta hyvä kompromissi omasssa hintaluokassaan.

Jos sinulla on kuitenkin mahdollisuus säästää kalliimpiin kuulokkeisiin, suosittelemme vielä harkitsemaan Applen AirPods Prota tai Sony WF-1000XM3:a.