Anmeldelse: Samsung Galaxy Buds Live

Samsung Galaxy Buds Live er gode - men ikke fantastiske - trådløse høretelefoner. De har en række smarte funktioner og har en samlet batterilevetid på 28 timer. Men lyden er ikke fantastisk, og støjreduktionen kan forbedres meget. De er bestemt unikke, men dem, der er interesseret i high-end lydkvalitet og fremragende ANC fremfor et design, der giver mulighed for at føre en samtale, bør kigge andre steder hen.

Et-minuts anmeldelse

De bønneformede Samsung Galaxy Buds Live er en alvorlig afvigelse fra normen i hver eneste kategori. Deres design ligner intet, vi nogensinde har set før; de er de første trådløse høretelefoner fra Samsung med støjreduktion, og de er afstemt til at give en stor portion bas.

Samsung er ikke fremmed i denne kategori med tidligere høretelefoner som Samsung Galaxy Buds og Galaxy Buds Plus. Men disse høretelefoner har en nyreform, der er meget anderledes end det, vi har set fra konkurrerende mærker.

Det er naturligt at være tilbageholdende overfor forandringer. Men Samsung Galaxy Buds Live er den ægte vare. De kan konkurrere med Apple AirPods og Google Pixel Buds og tilbyder mange af de samme funktioner plus et par nye funktioner, der er eksklusive for ejere af Samsung-enheder (Overraskelse: Det er Bixby!).

Den dårlige nyhed er, at de ikke er de bedste i forhold til Androids trådløse høretelefoner - den ære tilfalder stadig Sony WF-1000XM3. Buds Live lyder fint, men er ikke noget at skrive hjem om, og støjreduktionen er en lignende historie.

Læg dertil nogle problemer med lydlækage og lav IP-klassificering, og du har en kompetent efterfølger til Samsung Galaxy Buds Plus, men ikke de bedste trådløse høretelefoner på markedet.

Siden udgivelsen af Galaxy Buds Live har Samsung lanceret Samsung Galaxy Buds Pro, som klarer sig langt bedre på disse områder.

Samsung Galaxy Buds Live pris og tilgængelighed

Samsung Galaxy Buds kan bestilles hos Samsung - og hos de fleste tredjepartsforhandlere - nu for 1.299 kr. Det er betydeligt billigere end AirPods Pro, som koster 2.199 kr. Det betyder, at Galaxy Buds Live kan være et overbevisende billigere alternativ til Apples støjreducerende høretelefoner.

Det, der er lidt forvirrende ved Samsung Galaxy Buds Live, er, hvor tæt de ligger på Samsung Galaxy Buds Plus, som blev udgivet tidligere i 2020. Buds Plus koster 1.299 kr., hvilket er det samme som Galaxy Buds Live.

Forskellen er, at Buds Live har aktiv støjreduktion, mens Buds Plus bruger støjreduktion i omgivelserne. Buds Plus har også en længere indbygget batterilevetid, men den er samlet set lavere, når man medregner opladningsetuiet.

Kort sagt bør du nok købe Galaxy Buds Live fremfor Plus, medmindre du har planer om at bære dine høretelefoner i 11 timer i træk.

(Image credit: Future)

Design

Samsung Galaxy Buds Live fås i tre farver - sort, hvid og bronze - og leveres med et matchende opladningsetui, du kan putte ned i din lomme. Der er en USB Type-C-port på bagsiden af etuiet til opladning, eller alternativt kan du også oplade den trådløst. Der er LED både indeni og udenpå etuiet for at fortælle dig om opladningsstatus for både etuiet og høretelefonerne.

Med hensyn til selve høretelefonerne har Samsung skabt noget virkelig sjovt og unikt her. Hvor andre producenter af trådløse høretelefoner stadig kopierer designet af Apples AirPods, er Samsungs designteam tydeligvis i gang med at skabe noget originalt.

Når du skal sætte dem ind i øret, skal du skubbe højttalergitteret helt ind i øret, mens opladningskontakterne sidder i den øverste del af den ydre del af øret. Når Buds er korrekt justeret, skulle de passe næsten perfekt - de lukker øret med et godt greb.

(Image credit: Future)

Som vi påpegede i vores preview af Buds Live, er det selvfølgelig ikke altid en perfekt pasform. Hvis du har store eller særligt små ører - eller hvis du planlægger at købe dem til dine børn - er der en god chance for, at afstanden mellem øregangen og det ydre øre ikke har den rette størrelse til at holde Buds på plads, hvilket betyder, at de let kan hoppe ud.

Men selv hvis de sidder korrekt, er der et andet problem: Disse bøffer har en IPX2-vandtæthedsklassificering, hvilket betyder, at de kun er gode til let svedig træning eller let støvregn. Tag dem med udenfor, når det øser ned, sner eller tag dem med dig på stranden, og så kan det være deres ende.

Hver af knopperne har også berøringssensorer, der kan registrere et enkelt, dobbelt eller tredobbelt tryk, der tjener de forventede handlinger som afspilning/pause samt skifte sang frem/tilbage. Der findes også en tap and hold-handling, som kan tilpasses til hver enkelt bud separat - du kan indstille den til at øge/formindske lydstyrken, starte Bixby eller Spotify. Bixby fungerer naturligvis kun på Samsung-telefoner, og Spotify kan kun startes på Android-telefoner.

(Image credit: Future)

Støjreduktion

Det er imponerende, hvor meget teknologi Samsung har pakket ind i Galaxy Buds Live. På hver af høretelefonerne er der tre mikrofoner sammen med en ekstra stemmeoptagerenhed, højttaleren med baskanal og en masse sensorer såsom et accelerometer, IR og en berøringskapacitativ sensor. Al denne teknologi giver mulighed for et rigt sæt funktioner på Galaxy Buds Live - nogle af dem fungerer bedre end andre.

Lad os starte med Active Noise Cancellation - noget, der kan være svært at opnå i så små øretelefoner. Det, der gør det endnu mere udfordrende at få ANC på Buds, er, at de ikke sættes i din øregang med silikone-ørepropper som nogle af de andre buds, der understøtter denne teknologi. Samsung har derfor udviklet ANC til ørepropper af åben type, som ifølge Samsung reducerer lavbåndsbaggrundsstøj under 700 Hz - f.eks. fra tog og busser - med op til 97 %, mens du stadig kan høre stemmer og meddelelser.

Det lyder godt på papiret, men gjorde ikke rigtig nogen forskel i vores test - i hvert fald ikke med stemmer. Ved lavere lydstyrkeniveauer kunne vi høre folk omkring os med ANC aktiveret eller deaktiveret, og ved at skrue lydstyrken op til 90 % eller mere forsvandt stemmerne med eller uden ANC. Kort sagt afhænger ANC ligesom de fleste andre trådløse høretelefoner af, hvordan knopperne sidder og hvor højt lydstyrken er sat til.

Opkaldskvalitet

Det, der fungerer godt, er opkaldskvaliteten, som bruger de tre mikrofoner (en indre mikrofon plus to ydre stråleformende mikrofoner på hver side) sammen med stemmeoptagelsesenheden, der bruger accelerometeret til at registrere din kæbes bevægelse for at konvertere den kinetiske energi til stemmesignaler via knogleledning.

Dette gør det muligt at blive hørt bedre i den anden ende af samtalen, selv i støjende omgivelser. Vi testede dette og fik at vide, at vores stemme var meget tydelig i den anden ende, selv når vi havde musik i baggrunden.

(Image credit: Future)

Lydkvalitet

Samsung har implementeret et væld af funktioner til at holde Buds Live forbundet og synkroniseret med din enhed - alt sammen baseret på Bluetooth 5. For at opretholde en pålidelig lydstrøm har Galaxy Buds Live Samsungs egenudviklede Scalable Codec, som forhindrer, at lyden hakkes ved at ændre bitraten i forhold til styrken af Bluetooth-forbindelsen.

Når den trådløse forbindelse er svag, koder Scalable Codec automatisk lydinformationen med et højere kompressionsforhold, så ørepropperne kan modtage data uden afbrydelser. Vi nød uforstyrret lyd, selv når telefonen var over seks meter væk fra Galaxy Buds Live, men du bør nok ikke presse afstanden, hvis du planlægger at gå rundt mellem rum uden din telefon.

(Image credit: Future)

Lydkvaliteten er generelt set fornuftig - bassen har en sjov, punchy bounce, der gør sange som Godzilla fra Eminem virkelig slam, men det kommer på bekostning af klarhed i mids og highs. Heldigvis giver Galaxy Wearable-appen dig mulighed for at indstille lyden mellem seks tilstande, som omfatter basforstærkning og diskantforstærkning, selvom du ikke kan indstille en brugerdefineret equalizer-indstilling.

En anden god ting ved Galaxy Buds Live er, at de ikke sidder fast i din øregang, så det føles ikke ubehageligt, selv efter længere tids brug. Samsung har tilføjet en luftudluftning til ventilation, hvilket hjælper med at minimere den indelukkede følelse, du kan få efter en lang session med at lytte til musik.

Den dårlige nyhed? Denne luftudluftning kan også betyde, at der er en masse lydlækage, der kommer igennem til de mennesker, der sidder omkring dig. Hvis du er pendler eller kontorarbejder, skal du være forberedt på at høre en masse klager over, hvor højt din musik spiller.

Batterilevetid

Ved fuld opladning forventes høretelefonerne at holde i seks timer, og batteridækslet kan give over to fulde opladninger, hvilket betyder, at du kan forvente næsten 20 timers afspilning med Buds Live. Endnu bedre er det, at Samsung Galaxy Buds Live understøtter hurtigopladning, som kan give omkring en times afspilning med kun fem minutters opladning.

Hvordan er det så i forhold til konkurrenterne? Tja, det svarer til det, som Apple tilbyder med AirPods Pro - selvom mange billigere modeller tilbyder langt mere imponerende batterilevetider.

Bør jeg købe Samsung Galaxy Buds Live?

The Samsung Galaxy Buds Live (til venstre) med AirPods Pro. (Image credit: Future)

Køb dem hvis...

Du leder efter et Samsung-venligt alternativ til Apple AirPods

Hvis du leder efter en god ledsager til din næste Samsung Galaxy-smartphone, er Galaxy Buds Live et godt valg. De har en række funktioner, der specifikt henvender sig til ejere af Samsung-enheder som f.eks. den skalerbare codec, og de er også lettere at parre.

Du elsker Bixby

Den anden fordel (eller ulempe, alt efter hvordan du ser på det) ved at bruge en Samsung-enhed sammen med Galaxy Buds Live er, at du kan have Bixby som din intelligente assistent. Nu er det for de fleste ikke en stor fordel, men hvis du er blevet forelsket i Bixby i løbet af de sidste par år, ja, hvem er vi så til at fortælle dig, at du tager fejl?

Du elsker bastung og vil have trådløse høretelefoner

Selvom lydkvaliteten ikke er noget at skrive hjem om, er Samsung Galaxy Buds Live virkelig gode til bas. Hvis du er vild med den sjove, dunkende bas og ikke har noget imod en vis mangel på klarhed i mellem- og højttonen, skal du helt sikkert købe et par Buds Live.

Køb dem ikke hvis...

Du absolut har brug for støjreduktion Der er ingen tvivl om, at den aktive støjreduktion på Samsung Galaxy Buds Live er mere som støjreduktion end som fuld annullering. I de fleste tilfælde vil du stadig kunne høre stort set alt, hvad der sker omkring dig, bare på et lidt lavere decibelniveau, end hvis du ikke havde høretelefonerne på.

Du har anderledes formede ører Det andet problem er, at der ikke er nogen garanti for, at de passer til dine ører. Galaxy Buds Live har en utrolig unik form, der burde passe godt. Men hvis du har for store eller særligt små ører - eller hvis du planlægger at købe dem til dine børn - er der en god chance for, at afstanden mellem øregangen og det ydre øre ikke har den rette størrelse til at holde Buds på plads.

Du leder efter det billigste par trådløse høretelefoner Samsung Galaxy Buds Live er Samsungs bedste trådløse produkt - men de er dyre.

Leder du efter mere? Se vores guide over de bedste true wireless hovedtelefoner i 2021L