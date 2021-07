Vi har testet Samsung Galaxy Buds Live

Samsung Galaxy Buds Live er gode – men ikke fantastiske. De har flere nyttige funksjoner og byr på en kombinert batteritid på 28 timer. Men lyden er ikke fantastisk, og støyreduksjonen har store rom for forbedringer. De er virkelig unike, men hvis du er mer opptatt av avansert lydkvalitet og utmerket ANC enn et banebrytende design, burde du se deg om etter noe annet.

Kort sammendrag

De bønneformede helt trådløse øreproppene Samsung Galaxy Buds Live er et kraftig avvik fra normen, uansett kategori. Designet er ulikt alt annet vi har sett tidligere. Dette er de første helt trådløse øreproppene fra Samsung med aktiv støyreduksjon, og de er utviklet for å kunne by på rikelige mengder bass.

Samsung er ingen nykommere i denne kategorien, men tidligere ørepropper som Galaxy Buds og Galaxy Buds Plus, men bønneformen til de nye øreproppene er veldig annerledes enn den vi har sett fra konkurrerende merker. De fleste andre trådløse ørepropper på markedet kobles i prinsippet direkte til øregangene dine.

Derfor er det ikke så rart om du skulle være skeptisk til dette nye designet. Men Samsung Galaxy Buds Live er et par virkelig gode ørepropper. De tar opp konkurransen med Apple AirPods og Google Pixel Buds, og byr på mange av de samme funksjonene – samt noen som er eksklusive for Samsung-eiere (Bixby, ikke overraskende).

Den dårlige nyheten er at de ikke er det beste alternativet når det gjelder Android-baserte helt trådløse ørepropper. Den æren tilfaller fremdeles Sony WF-1000XM3. Buds Live låter bra, men de gir deg ikke akkurat hakeslepp, og det gjør heller ikke støyreduksjonen.

Bortsett fra enkelte problemer med lydlekkasje og en lav IP-klassifisering er dette en kompetent arvtager til Samsung Galaxy Buds Plus, men de er langt fra de beste helt trådløse øreproppene på markedet.

Etter lanseringen av Galaxy Buds Live har Samsung kommet med Samsung Galaxy Buds Pro, som gjør det langt bedre på de nevnte områdene.

Pris og tilgjengelighet

Samsung Galaxy Buds Live er tilgjengelige fra norske forhandlere som blant andre Elkjøp og Komplett.no. Prisen ligger gjerne mellom 1000 og 1500 kroner. Med dette prisnivået er Galaxy Buds Live et fristende, rimeligere alternativ til Apples støyreduserende ørepropper.

Noe som er litt forvirrende er hvor nær Samsung Galaxy Buds Live ligger Samsung Galaxy Buds Plus i pris. Sistnevnte ble sluppet på markedet i 2020, og det kan være vanskelig å velge mellom de to modellene.

Forskjellen mellom de to er at Buds Live har aktiv støyreduksjon, mens Buds Plus bare demper bakgrunnsstøyen. Buds Plus har dessuten en lengre innebygget batteritid, men kortere batteritid totalt sett – når du renger med timene du får med ladeetuiet.

Du vil trolig foretrekke Galaxy Buds Live fremfor Plus, med mindre du ikke har planer om å bruke øreproppene dine 11 timer i strekk.

(Image credit: Future)

Design

Samsung Galaxy Buds Live finnes i tre farger – svart, hvit og bronse – og leveres med et matchende ladeetui som enkelt får plass i en lomme. På baksiden av etuiet finner du en USB Type-C-port til opplading. Du kan alternativt lade opp øreproppene trådløst. Både på innsiden og på utsiden av etuiet er det en lysdiode som forteller deg om ladestatusen til etuiet, som for selve øreproppene.

Når det gjelder øreproppene, har Samsung virkelig skapt noe morsomt og unikt. Der andre produsenter av trådløse ørepropper fremdeles kopierer designet til Apples AirPods, jobber designteamet hos Samsung åpenbart med å skape noe originalt.

Når du skal plassere dem i øret, krever det at du trykker høyttalergitteret hele veien inn i øret mens ladekontaktene sitter i den øvre delen av ytterøret. Når de er kommet ordentlig på plass, burde proppene sitte som et skudd og lukk øret med et tett grep.

Samsung Galaxy Buds med etui og emballasje. (Image credit: Future)

Som vi likevel har påpekt allerede, sitter ikke Buds Live alltid perfekt. Hvis du har store eller uvanlig små ører, eller du har planer om å kjøpe disse til barna, er det en risiko for at avstanden mellom ørekanalen og ytterøret ikke alltid vil ha riktig størrelse til å kunne holde øreproppene på plass. Det betyr at de fort kan falle ut.

Men selv om de virkelig passer godt, er det også et annet problem. Disse proppene har en vannbestandighet på IPX2, noe som innebærer at de ikke tåler mer enn svette treningsøkter og litt duskregn. Har du dem på deg i pøsregn, snøvær eller på strandtur, kan dette være en dødsdom.

Hver av øreproppene har dessuten berøringssenssorer som kan registrere en enkel, dobbel eller trippel berøring som utgjør de ulike kommandoene for å spille/pause, samt hoppe over spor forover/bakover. Du kan også benytte en trykk-og-hold-funksjon, som kan tilpasses separat for hver av øreproppene. Dette gir deg muligheten til å for eksempel stille dem inn for å øke eller senke volumet, starte Bixby eller Spotify. Bixby fungerer naturligvis bare på Samsung-mobiler, og Spotify bare på Android-mobiler.

Samsung Galaxy Buds Live. (Image credit: Future)

Støyreduksjon

Det er imponerende hvor mye teknologi Samsung har presset inn i Galaxy Buds Live. På hver av øreproppene er det tre mikrofoner sammen med en egen enhet for stemmeopptak, høyttaleren med basskanal og en berøringssensor. All denne teknologien muliggjør et bredt utvalg av funksjoner på Galaxy Buds Live – og noen av dem fungerer bedre enn andre.

La oss begynne med den aktive støyreduksjonen (ANC) – noe det kan være vanskelig å få til i så små ørepropper. Noe som gjør det enda mer utfordrende å få ANC i disse øreproppene, er at de ikke plugges inn i ørekanalen med silikontupper, slik enkelte andre produsenter av ørepropper med denne teknologien har valgt å gjøre. Samsung har dermed utviklet ANC for ørepropper av åpen type, noe som i følge Samsung skal redusere bakgrunnsstøyen under 700 Hz, som for eksempel tog og busser, med opptil 97 % – samtidig som du fremdeles kan høre stemmer.

På papiret ser dette bra ut, men vi merket ikke noe særlig til det i våre tester – særlig ikke med stemmer. Ved lavere lydnivåer kunne vi høre mennesker omkring oss med ANC aktivert eller deaktivert, og ved volumer nær 90 % eller høyere forsvant stemmene med eller uten ANC. Som med de fleste andre trådløse ørepropper avhenger ANC kort sagt av hvor godt øreproppene passer og av lydnivået til det du hører på.

Samtalekvalitet

Noe som fungerer svært godt, er samtalekvaliteten. Her benyttes de tre mikrofonene (en indre mikrofon samt to ytre, stråleformede mikrofoner på hver side) sammen med enheten for stemmeopptak som gjør bruk av akselerometeret for å merke bevegelsen i kjeven din for å omdanne den kinetiske energien til stemmesignaler ved hjelp av beinledningsteknologi.

Dette gjør at du kan høres bedre i den andre enden av samtalen, selv i støyende omgivelser. Vi testet dette og fikk høre at stemmen vår hørtes veldig tydelig i den andre enden, selv når vi hadde musikk i bakgrunnen.

Samsung Galaxy Buds Live i et åpent etui. (Image credit: Future)

Lydkvalitet

Samsung har implementerat en mängd funktioner för att hålla Buds Live anslutna och synkroniserade med din enhet - som alla är baserade på Bluetooth 5. Galaxy Buds Live har Samsungs egenutvecklade Scalable Codec som förhindrar ljudförsämringar genom att anpassa bitrate-hastigheten enligt styrkan på Bluetooth-anslutningen.

När den trådlösa anslutningen är svag kodar Scalable Codec automatiskt ljudinformationen med ett högre kompressionsförhållande, vilket gör att öronpropparna kan ta emot data utan avbrott. Vi njöt av oavbrutet ljud även när mobilen var över 20 meter från Galaxy Buds Live.

(Image credit: Future)

Lydkvaliteten er temmelig god. Det er god og kraftig sprett i bassen som gir låter som Godzilla av Eminem skikkelig trøkk, men dette går på bekostning av skarpheten i mellomregister og diskant. Heldigvis lar Galaxy Wearable-appen deg stille inn lyden i seks ulike modi, blant annet bassforsterkning og diskantforsterkning, men du kan ikke lage egne EQ-innstillinger.

Noe annet som er bra med Galaxy Buds Live, er at de ikke føles ubehagelige, selv ikke etter lang tids bruk, ettersom de ikke kobles direkte til øregangen. Samsung har laget en luftventil for ventilasjon, noe som bidrar til å minimere nummenheten du ellers kan oppleve etter en lang lytteøkt.

Og de dårlige nyhetene? Denne luftventilen kan også bety at det blir mye lydlekkasje som pipler ut til menneskene omkring deg. Hvis du er pendler eller kontorarbeider, kan du forberede deg på mange klager om hvor høy musikk du hører på.

Batteritid

Ved full opplading ventes øreproppene å kunne holde det gående i seks timer, og etuiet kan i tillegg gi deg mer enn to fulle oppladinger. Det betyr at du kan vente deg nærmere 20 timers avspilling med Buds Live. Og enda bedre er det at Samsung Galaxy Buds Live støtter hurtiglading. Det gir deg rundt én times spilletid etter bare fem minutters opplading.

Men hvordan står dette seg mot konkurrentene? Det minner veldig om det Apple tilbyr med AirPods Pro, selv om mange rimeligere modeller, som Lypertek Tevi og til og med Samsung Galaxy Buds Plus, tilbyr mye mer imponerende batteritid.

Burde jeg kjøpe Samsung Galaxy Buds Live?

Samsung Galaxy Buds Live (t. v.) med AirPods Pro. (Image credit: Future)

Kjøp dem hvis ...

… du leter etter et Samsung-vennlig alternativ til Apple AirPods

Hvis du er på jakt etter en stilig ledsager til din neste Samsung-mobil, er Galaxy Buds Live et ypperlig alternativ. De har flere funksjoner som spesifikt tilgodeser Samsung-eiere, som Scalable Codec, og paringen er svært enkel.

… du elsker Bixby

Den andre fordelen (eller ulempen, avhengig av hvordan du ser det) med å bruke en Samsung-enhet sammen med Galaxy Buds Live er at du kan ha Bixby som smartassistent. For de fleste er det ikke noen stor fordel, men hvis du har forelsket deg i Bixby de senere årene, kommer du til å like dette.

… du digger basstung musikk og vil ha ekte trådløse ørepropper

Selv om lydkvaliteten ikke vil gi deg hakeslepp, byr Samsung Galaxy Buds Live virkelig på solide doser bass. Hvis du digger den deilige, dunkende bassen og ikke har noen problemer med mangel på klarhet i mellomregisteret eller diskanten, vil du definitivt kose deg med Buds Live.

Ikke kjøp dem hvis ...

… du virkelig trenger støyreduksjon

Den aktive støyreduksjonen Samsung Galaxy Buds er beskjeden, og stenger ikke støy ute. I de fleste tilfeller vil du fortsatt høre nesten alt som skjer omkring deg, bare med et noe lavere desibelnivå enn om du ikke hadde på deg øreproppene.

… du har uregelmessig ørefasong

Det andre problemet er at det ikke finnes noen garanti for at de vil passe til ørene dine. Galaxy Buds Live har en utrolig unik fasong, og burde passe deg godt – med mindre du har store eller uvanlig små ører, eller du planlegger å kjøpe dem til barn. Da risikerer du at avstanden mellom øregangen og ytterøret ikke er den rette for å holde øreproppene på plass.

… du er på jakt etter det billigste paret ekte trådløse ørepropper

Samsung Galaxy Buds Live er Samsungs toppmodeller når det gjelder helt trådløse ørepropper – og dermed de dyreste i familien. Hvis du ikke vil legge ut rundt 1200 kroner for dem, kan du heller velge Samsung Galaxy Buds Plus, som byr deg mye av de samme funksjonene til en lavere pris, eller Lypertek Tevi, som er mye billigere.

Vil du ha flere alternativer? Her er de beste helt trådløse øreproppene på markedet.