Testissä OnePlus Nord 3

OnePlus Nord 3 on osoitus siitä, miten hyväksi hinta-laatusuhteen voikaan hioa. Kokonaisuus on jopa niin laadukas, että keskihintaisuus tuntuu kohtuuttoman hyvältä tarjoukselta. Puhelimessa kun on erinomainen kamera, hyvä akku, nopea suorituskyky ja 120 hertsin näyttö. Kun hintalappukin on versiosta riippuen 449 € (8+128 Gt) tai 549 € (16+256 Gt), on lopputulos kuin paluu valmistajan takavuosien menestysreseptiin.

Ennen kuin syvennytään sen tarkemmin puhelimen ominaisuuksiin, on todettava, että kyseessä on yksinkertaisesti loistava älypuhelin.

Hinta ja saatavuus

OnePlus Nord 3 saapui Suomessa myyntiin heinäkuussa 2023 kahtena eri versiona. Tarjolla on 449 euroa maksava edullisempi versio, jossa on 8 Gt muistia ja 128 Gt tallennustilaa. Hintavampi 16+256 Gt malli maksaa satasen enemmän eli 549 €.

Suomi on ollut perinteisesti OnePlussalle hyvä markkina-alue, ja tämä näkyy kattavana saatavuutena. Puhelimet ovat myynnissä suurimmilla jälleenmyyjillä.

Päivityksenä on todettava, että olemme ilolla seuranneet puhelimen saamia erilaisia tarjouskampanjoita. Esimerkiksi lokakuussa näimme edullisemman version hinnan pudonneen jo alle 400 euron, eikä parempikaan versio maksa kuin 449 €. Mikäli olet ostamassa keskihintaista puhelinta syksyllä 2023, on OnePlus Nord 3 ehdottomasti huomiosi arvoinen. Jos alennuskampanjat ovat kohdillaan, saattaa kyseessä olla tämän vuoden Black Fridayn suurimpia menestyjiä.

Tyylikäs kokonaisuus

OnePlusNord Nord 3 tuntuu kädessä miellyttävän jämäkältä. (Image credit: Peter Hoffmann)

OnePlus Nord 3 on tarjolla kahdessa eri värityksessä. Misty Green on erikoisempi vihreä vaihtoehto, kun taas Tempest Grey muistuttaa peruspuhelimille ominaista harmaata olemusta. Värivaihtoehdot tarkoittavat muutoksia myös tuntumaan, sillä vihreä puhelin on kiiltäväpintainen, kun taas harmaa luottaa mattapintaiseen viimeistelyyn. Erityisesti on vielä nostettava esiin, että arvosteluun saatu vihreä vaihtoehto on sormenjälkien osalta erittäin armelias. Sormenjälkiä sai etsiä kirkkaan lampun kanssa, sillä huoneen perusvalaistuksessa niitä ei näkynyt lainkaan.

Joka tapauksessa on kehuttava OnePlussaa sen avokätisyydestä vaihtoehtojen saralla. Kaksi väritystä ei toki ole määrällisesti vielä hirmuisesti, mutta mahdollisuus valita pinnoitus on erittäin miellyttävä lisä. Tämä tuo saman malliston sisällekin runsaasti vaihtelua ja eroavaisuutta.

Kulmista pyöristetty sekä sivustoilta tasapintainen runko muistuttavat OnePlus Nord CE 3 Liteä. Puhelimesta saa jämäkän otteen, eikä laite tunnu lipsuvan kädessä. Selustassa olevat kaksi kookasta kameraa ovat sijoitettu tyypilliseen tapaan vasempaan yläkulmaan. Ne kohoavan kouriintuntuvasti esiin, mutta perusotteessa ne eivät ole onneksi tiellä. Asettelu itsessään on yksinkertaisen selkeä ja miellyttävä.

Mainio kamerakokonaisuus

OnePlus Nord 3 tarjoaa keskihintaiseksi puhelimeksi erinomaisen kameran. (Image credit: Peter Hoffmann)

OnePlus Nord 3 5G on laadukas kamerapuhelin. Se tarjoaa monia samoja ominaisuuksia kuin valmistajan lippulaivamalli OnePlus 11, joka ilmestyi alkuvuodesta 2023. Pääkamerana on 50 megapikselin Sony IMX890 -kenno optisella kuvanvakaimella. Se napsii vakuuttavia potretteja monissa eri tilanteissa. Lopputulos häkellyttääkin, sillä keskihintaiselta puhelimelta ei odottaisi aivan näin hyvää. Kokonaisuus on tämän hetken oivallisimpia budjettiluokan kamerapuhelimia. Vertailu malleihin Samsung Galaxy S23, Google Pixel 7 Pro tai OnePlus 11 ei ole lainkaan epäreilu. Isoin ero mainittuihin puhelimiin on zoomissa, sillä edullisempi haastaja saa kuvat hieman rakeutumaan zoomatessa. Nämä ovat kuitenkin pieni kauneusvirhe muutoin oivallisessa kokonaisuudessa.

Kuvat ovat laadukkaita myös hämärissä olosuhteissa. Tästä kiitos kuuluu TurboRAW Night -algoritmille, joka saa aikaan kirkkaampia kuvia illan ja yön pimentyessä. Ominaisuus saa puhelimen ottamaan useita kuvia kerralla, joista se vähentää tekoälyn avulla kohinaa ja lisää kirkkautta.

OnePlus Nord 3 hyödyntää MediaTek Dimensity 9000 -järjestelmäiiriä. Sen suorituskyky näkyy konkreettisesti kameran nopeassa käynnistymisessä.

Hyvä suorituskyky

Suorituskyky on hyvällä ja nopealla tasolla. OnePlus Nord 3 hyödyntää kahdeksanytimistä MediaTek Dimensity 9000 -suoritinta. Prosessori yhdessä lämmönjohtamisen kanssa luo myös puitteet hyvälle akkukestolle.

Jos puhelinta vertaa valmistajan muihin malleihin, on mallissa 20 % parempi suorituskyky ja liki 60 % etevämpi grafiikkasuoritin kuin OnePlus 2T:ssä. Näiden ansiosta OnePlus Nord 3 sopii hyvin myös pelaamiseen.

Kuten mainittua, puhelimesta on saatavissa 8+128 Gt ja 16+256 Gt vaihtoehdot. Saimme testiin näistä paremman, jolla pelit ja sovellukset pyörivät sujuvasti kaikissa tilanteissa. Kun hintaero mallien välillä on enimmillään satasen ja tarjousten ansiosta monesti vähemmän, emme näe juurikaan syytä valita kahdeksan gigatavun muistilla varustettua mallia.

Sulava näyttö

Iso näyttö sopii hyvin viihdekäyttöön. (Image credit: Peter Hoffmann)

OnePlus Nord 3 hyödyntää 6,74-tuumaista AMOLED-näyttöä 120 hertsin virkistystaajuudella, 450 ppi pikselitiheydellä ja 1 450 nitin maksimikirkkaudella. Katselukokemus on kaikkinensa oikein miellyttävä.

Näyttöä ympäröivät 1,46 millimetriä paksut reunat. Muovikehyksen kanssa paksuus on vain 2,31 mm. Näyttö-runkosuhde on varsin komea 93,5 %, ja sen ansiosta puhelin näyttää modernilta ja laadukkaalta.

Akku jaksaa läpi päivän

OnePlus on mahduttanut puhelimeen kookkaan 5 000 mAh akun, joka on täten yli 10 prosenttia isompi kuin OnePlus Nord 2T:n vastaava. Nord 3 hyödyntää erityistä Battery Health Engineä, jonka avulla valmistaja lupaa akun käyttöiän olevan jopa 1 600 latausjaksoa. Tämän totuudenmukaisuus toki näkyy vasta ajan saatossa, mutta käytännössä lupaus povaa yli neljän vuoden käyttöikää.

Myyntipakettiin sisältyy 80 W SUPERVOOC -laturi, joka täyttää tyhjän akun pullolleen puolessa tunnissa. Kestävyyttä on huomioitu erityisellä latauksenhallintasirulla, joka estää puhelimen kuumentumisen latauksen aikana.

Pieniä kauneusvirheitä

Arvostelu on ollut tähän asti varsin yksipuolista suitsutusta. Tälle on toki ollut perustetta, mutta mukaan mahtuu myös pieniä kompastuskiviä. Ensinnäkään puhelimessa ei ole lainkaan langatonta latausta, joka erottaa keskihintaisen vaihtoehdon todellisista lippulaivamalleista. Valtaosalle tämä ei todennäköisesti ole ongelma, sillä langallinen lataaminen on yhä nopeampaa ja yleisempää.

Toinen selkeä miinus koskee kestävyyttä. OnePlus Nord 3 on IP54-luokiteltu, joten se kestää roiskeita, mutta vedenpitäväksi sitä luvata. Tämä voi osoittautua todelliseksi menetykseksi, jos arkinen vesivahinko koituu älypuhelimen kohtaloksi.

Yhteenveto

OnePlus Nord 3 tarjoaa rahalle erinomaisen vastineen. Se tuntuu monin tavoin Android-huippupuhelimelta, eikä suurempaa ero hintavampiin malleihin huomaa kuin benchmark-tulosten sekä langattoman latauksen osalta. Kumpikaan ei meidän testeissä aiheuttanut kuitenkin ongelmaa, sillä nopea langallinen lataus ja hyvä suorituskyky riittävät vaivatta arjen eri tilanteissa.

Kamera on hintalapun huomioiden todella vakuuttava, ja erilaiset kuvaustilat napsivat halutunlaisia kuvia. OnePlussan algoritmit tekevät tarpeelliset taikatemput erityisesti valoisalla, mutta myös yökuvaus onnistuu hyvin. Tässä hintaluokassa ei juuri parempia kamerapuhelimia ole saatavilla.

Kuten sanottua, langaton lataus olisi ollut hyvä lisä tulevaisuutta varten. Sitäkin enemmän jäimme kaipaamaan korkeampaa IP-luokitusta, sillä vedenkestävyys tuo runsaasti mielenrauhaa erilaisiin seikkailuihin.

Mallista on saatavissa kaksi eri versiota, joista suosittelemme valitsemaan lähes kaikissa tilanteissa vain hieman hintavamman 16+256 Gt mallin. Kun olemme jo ensimmäisten kuukausien aikana nähneet hyviä tarjouksia, voimme odottaa OnePlus Nord 3:n olevan tämän vuoden Black Fridayn kiinnostavimpia tuotteita.