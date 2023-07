Testissä OnePlus Nord CE 3 Lite

OnePlus Nord CE 3 Lite palauttaa valmistajan takaisin niille juurille, joilla se aikanaan maineensa loi. Ennen kuin yhtiö alkoi keskittyä OnePlus 11:n kaltaisiin huippumalleihin, oli OnePlussan suurin valtti hinta-laatusuhteessa. Nord-mallisto on pyrkinyt samaan jo muutaman vuoden ajan, ja nyt tuorein Nord CE 3 Lite onnistuu tässä erinomaisesti. Se tarjoaa monia huippumallien ominaisuuksia todella huokeaan hintaan. Kokonaisuus saa monet peruskäyttäjät jopa miettimään sitä, onko kalliimman puhelimen hankkimiselle välttämättä perusteita.

OnePlus Nord CE 3 Lite tarjoaa edulliseen budjettihintaan mainion puhelimen pelikäyttöön. Toki on silti selvää, että hintalapun karsiminen näkyy väistämättä joillakin osa-alueilla.

Hinta ja saatavuus

OnePlus Nord CE 3 Lite ilmestyi Suomessa huhtikuussa 2023. Malli kustantaa 8 + 128 gigatavun versiossa 329 euroa.

OnePlus Nord CE 3 Lite 5G on saatavilla kahdessa väriversiossa, jotka ovat Chromatic Gray (harmaa) sekä Pastel Lime (vihreä).

Tyylikkyyttä ja miellyttävää tuntumaa

OnePlusNord CE 3 Lite 5G tuntuu kädessä todella miellyttävältä. (Image credit: Peter Hoffmann)

Siinä missä OnePlus Nord CE 3 Lite 5G on kirjoitusasultaan melkoinen nimihirviö, kädessä se tuntuu selvästi miellyttävämmältä. Malli saapui Suomessa myyntiin kahtena eri versiona, jotka ovat vihreä Pastel Lime ja harmaa Chromatic Grey. Jälkimmäisessä tapauksessa huomio kiinnittyy kiiltävään takaosaan sekä mattapintaisiin sivuihin. Puhelimesta saa todella miellyttävän otteen juuri kylkien materiaalivalintojen vuoksi, joten olisimme toivoneet saman materiaalin olevan myös selustassa. Kiiltäväpintainen tausta kerää sormenjälkiä niin nopeasti, että laitetta on syytä kiillottaa ja puhdistaa muutama kerta viikossa.

Ongelman voi toki kiertää suojakotelolla. Toisin kuin monet kilpailijat, Nord CE 3 Lite 5G:n kohdalla suojus ei kuitenkaan tunnu välttämättömältä vain tuntuman vuoksi. Kookas 6,72-tuumainen laite pysyy käpälässä tukevasti. Tosin suuri koko voi muodostua nuoremmalle kohdeyleisölle sekä pienikätisille haasteeksi.

Puhelimen selustaan on kätketty kaksi kameralinssiä, joita ei hieman poikkeuksellisesti ympäröi tyypillinen kameralohko. Ratkaisu jakaa varmasti mielipiteitä, sillä kohoavat kamerat voivat aiheuttaa päänvaivaa esimerkiksi taskuun laittaessa. Toisaalta muotoilu on persoonallisen simppeli, josta on myös helppo tykätä.

108 MP kamera täyttää tallennustilan

OnePlus Nord CE 3 Lite 5G on hintaansa nähden mainio kamerapuhelin, mutta resoluutio on syytä nostaa maksimiin manuaalisesti. (Image credit: Peter Hoffmann)

OnePlus Nord CE 3 Lite 5G on yhtiön ensimmäinen 108 megapikselin pääkameralla (f/1.75 / 1/1.67" / 0.64 µm / PDAF) varustettu älypuhelin. Vaikka pikseleiden määrä ei korvaa laatua, ottaa puhelin erittäin teräviä ja kauniita kuvia. Sen rinnalla ei ole tyypillistä ultralaajakulmakameraa, vaan käytössä on kahden megapikselin makrokamera (f/2.4) ja 2 MP syvyyskamera (f/2.4). Puhelin tarjoaa 3x optisen zoomin sekä 6x digitaalisen zoomin.

Kuten vaatimattomien makrokameroiden kohdalla on tapana, tarkkuus ei häikäise. Kuvat itsessään ovat kyllä tyylikkäitä, mutta yksityiskohdat suttaantuvat nopeasti. Sen sijaan erinomainen 16 MP etukamera kestää vertailun jopa lippulaivamalleihin.

Moni puhelimen hankkija saattaa pettyä paperilla loistavalta vaikuttavaan 108 MP pääkameraan ensimmäisten otosten kohdalla. Hätä ei ole kuitenkaan tämännäköinen, sillä korkea resoluutio on kytkettävä itse päälle asetuksista. Sen käyttöönotto tarkoittaa valitettavasti rajoitteita muissa toiminnoissa, sillä tarkimpia kuvia napsiessa ei voi kuvata sarjana vaan ainoastaan yksittäin. Niin ikään kuvien retusointi jää haaveeksi, mutta tätä tuskin valtaosa nuorekkaasta kohdeyleisöstä käyttää muutenkaan.

108 megapikselin tarkkuudella otettavat kuvat ovat upeita, mutta samalla ne täyttävät puhelimen rajallisen 128 Gt tallennustilan nopeasti. Kun tarkka otos vie tavallisen parin megatavun sijasta noin 20 Mt, kapasiteetin rajoitteet tulevat äkkiä vastaan. Lisäksi resoluution nostaminen kuluttaa enemmän virtaa, joka taasen häiritsee muuta käyttöä.

Suorituskyvyllä on rajoitin

OnePlus on valinnut puhelimen järjestelmäpiiriksi Qualcommin Snapdragon 695 -prosessorin, jonka rinnalla on kahdeksan gigatavua RAM-muistia. Suoritin itsessään on nähty ensimmäisen kerran jo vuonna 2021, joten suorituskyky ei pyrikään haastamaan lippulaivamalleja. Tästä huolimatta se tarjoaa riittävästi tehoa peruskäyttöön ja jopa pelaamiseen. Esimerkiksi testikäyttöön päätynyt Asphalt 9 rullasi puhelimella täysin sujuvasti.

Rajoitteet eivät tästä huolimatta jää täysin huomaamatta. Jos kamerasta kytkee päälle jo aiemmin mainitun 108 megapikselin resoluution, kuvankäsittely vaatii selvästi tavanomaista enemmän aikaa. Konkreettisimmin tämä korostuu otetun kuvan yksityiskohtiin tarkentaessa. Ennen kuin pienimmät detaljit piirtyvät näytölle tarkasti, vaatii OnePlus Nord CE 3 Lite useamman sekunnin verran mietintäaikaa. Onneksi tämä korostuu vain pääkameran huippuasetuksilla, joten esimerkiksi selfiet latautuvat toivotulla ripeydellä.

Kookas näyttö

Iso näyttö soveltuu mainiosti myös viihdekäyttöön. (Image credit: Peter Hoffmann)

OnePlus Nord CE 3 Lite 5G pyrkii huomioimaan erityisesti nuorekkaan kohdeyleisön tarpeet. Suuntaus näkyy erityisesti näyttöteknologiassa, joka on kuin luotu viihdekäyttöä varten. Kookas 6,72-tuumainen ruutu yltää resoluutioon 2 400 x 1 080 ja tarjoa 120 hertsin virkistystaajuuden.

Kookas näyttö tarjoaa enemmän ruututilaa peleille ja elokuville, minkä lisäksi kuva itsessään rullaa todella sulavasti. Pieneksi haasteeksi voi nostaa kesäisen auringonpaisteen, sillä noin 550 nitin keskikirkkaus voi aiheuttaa katseluhaasteita erittäin valoisassa ympäristössä. Käytännössä emme kuitenkaan huomanneet tätä liian pahasti edes kesälle venyneen testijakson aikana. Vertailun vuoksi kuitenkin mainittakoon, että täysin eri hintaluokassa oleva iPhone 14 Pro Max yltää peräti 2 000 nitin maksimikirkkauteen.

Pätevä akkukesto ei jätä pulaan

OnePlus Nord CE 3 Lite 5G:n 5 000 mAh akku tarjoaa mukavasti puhtia koko päivän tarpeisiin. Vaikka testijakson aikana räpläsimme puhelinta pitkiä aikoja pelaamisen ja suoratoistopalveluiden katsomisen lomassa, laite jaksoi helposti koko päivän ajan.

Jos ja kun akku jossain vaiheessa kuitenkin loppuu, saa puhelimeen nopeasti lisävirtaa myyntipakettiin sisältyvällä 67 watin SUPERVOOC Endurance Edition -laturilla. Se täyttää tyhjentyneen akun 80 prosenttiin vain puolessa tunnissa. Vaikka erityisesti Xiaomin huippumallit pistävät selvästi paremmaksi, on lataustahti arkikäytössä oikein riittävä. Mikäli lähtö yllättää, jo pelkästään pikasuihkun aikana saa useammaksi tunniksi virtaa käyttöön.

OnePlus kertoo keskittyneensä akkukapasiteetin kunnon säilyttämiseen. Laturi on suunniteltu pidentämään akun käyttöikää, mikä mahdollistaa luurille enemmän latauskertoja. Lisäksi kännykän sisuksissa olevat 12 anturia valvovat lämpötilaa ja estävät mahdollisen ylikuumentumisen.

Äänekäs puhelin

OnePlussan pyrkimys miellyttää kohdeyleisöään ei ainoastaan näy vaan myös kuuluu. OnePlus Nord CE 3 Lite 5G hyödyntää erittäin tehokkaita kaiuttimia, jotka mahdollistavat äänenvoimakkuuden noston jopa 200 prosenttiin. Tämä on etenkin peli- ja viihdekäytössä miellyttävä ominaisuus. Tokikaan kaiuttimet eivät korvaa kunnollisia langattomia kuulokkeita, mutta joka tapauksessa kaiuttimet erottuvat edukseen.

Puhelimessa on nykyajalle poikkeuksellisesti myös 3,5 mm kuulokeliitäntä, joten voit halutessasi käyttää myös langallisia kuulokkeita. Vaikka langattomuus on melkoisen vakiintunutta nykyaikaa, voi toisinaan tulla tarve piuhan hyödyntämiselle.

OnePlus Nord CE 3 Lite 5G on suunnattu nuorekkaalle yleisölle. (Image credit: OnePlus)

Yhteenveto

OnePlusNord CE 3 Lite 5G on nuorelle kohdeyleisölle suunnattu edullinen Android-puhelin. Se tarjoaa rahalle erittäin hyvän vastineen, sillä mukana on monia parhaista Android-puhelimista tuttuja ominaisuuksia ilman tyyristä hintalappua. Kookas näyttö, äänekkäät kaiuttimet ja mainio pääkamera tekevät vaikutuksen.

Vastapainoksi budjettihinta on vaatinut kompromisseja. Suorittimen rajoitteet näkyvät kovemmassa käytössä, minkä lisäksi makrokameran hyödyllisyys on parhaimmillaankin vähäistä. Lisäksi 6,72-tuumainen näyttö voi olla nuorille turhankin iso, jolloin puhelin saattaa pudota ikävin seurauksin.

Jos etsit laadukasta Android-puhelinta ja olet valmis hyväksymään muutamia kompromisseja kohtuuhintaisuuden nimissä, on OnePlus Nord CE 2 Lite 5G mainio valinta arkikäyttöön.