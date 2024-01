OnePlus 12 ja OnePlus 12R saivat julkaisupäivän sekä hinnan

The OnePlus 12

Alkuvuosi 2024 on Android-älypuhelinten ilotulitusta. Vasta viime viikolla nähtiin Xiaomin Redmi-puhelinviisikko sekä Samsungin Galaxy S24 -mallisto, ja jo nyt on vuorossa OnePlus 12:n maailmanlaajuinen julkistus. Tosin tällä kertaa uutta tietoa on varsin rajallisesti, sillä puhelimet esiteltiin Kiinan markkinoille jo joulukuussa.

Suomalaisittain merkittävin tieto on OnePlus 12:n hinta ja julkaisuajankohta. Puhelin saapuu kauppoihin helmikuun 6. päivä kahtena eri versiona. Edullisempi 12 Gt RAM-muistilla ja 256 Gt tallennustilalla varustettu malli maksaa 949 €, kun taas 16+512 Gt -vaihtoehto vie säästöjä 1 099 euron edestä.

Puhelin hyödyntää 6,82-tuumaista ja 120 hertsin virkistystaajuudella varustettua näyttöä resoluutiolla 1 440 x 3 168. Sen enimmäiskirkkaus on peräti 4 500 nitiä eli selvästi enemmän kuin Samsung Galaxy S24 Ultran 2 600 nitiä.

OnePlus 12 sisältää Samsungin lippulaivamallien tavoin Snapdragon 8 Gen 3 -järjestelmäpiirin, joskaan kyseessä ei ole samainen ylikellotettu "for Galaxy" -versio.

Puhelimessa on poikkeuksellisen iso 5 400 mAh akku, joka tukee 100 watin langallista ja 50 W langatonta latausta. Kamerakokonaisuus muodostuu 50 MP pääkamerasta, 48 MP ultralaajakulmakamerasta ja 64 MP telekamerasta (3x optinen zoom). Etupuolella on taasen 32 megapikselin kamera.

Yksi merkittävä parannus viimevuotiseen OnePlus 11 -malliin on vedenkestävyys. Uusi OnePlus 12 on IP65-luokiteltu.

Kokonaisuus vaikuttaa paperilla erittäin hyvältä, mutta lopullinen kanta muodostetaan pidemmän arvostelujakson jälkeen.

Edullinen pikkuveli

OnePlus 12R tuo R-lisäkirjaimella varustetut puhelimet vihdoin myös länsimaihin. (Image credit: OnePlus)

OnePlus 12 ei kuitenkaan jää ainoaksi uudeksi vaihtoehdoksi, sillä valmistaja tuo myyntiin myös OnePlus 12R:n. Kyseessä ei ole täysin tuore tuttavuus, sillä Kiinassa malli kulkee nimellä OnePlus Ace 3.

Rinnakkaismallissa on 6,78-tuuimainen 120 hertsin ja 1 264 x 2 780 -resoluution näyttö, jonka enimmäiskirkkaus on 4 500 nitiä. Puhelimessa on 5 500 mAh akku 100 W langallisella latauksella, mutta langatonta latausta ei ole lainkaan. Puhelimen syövereistä taasen paljastuvat viimevuotinen Snapdragon 8 Gen 2 -suoritin, 16 Gt RAM-muistia ja 256 Gt tallennustilaa.

Puhelimen kamerakokonaisuuden muodostavat 50 MP pääkamera, 8 MP ultralaajakulmakamera, 2 MP makrokamera sekä 16 MP syvyyskamera. Näytössä on sormenjälkitunnistin, kun taas materiaaleiksi on valikoitunut lasinen selusta ja alumiinirunko. IP-luokitusta ei kuitenkaan ole lainkaan.

Kyseessä on edullisempi ja teknisesti muutamaa napsua heikompi malli kuin OnePlus 12. Kolikon kääntöpuolena on 699 euron suositushinta, joka tekee siitä monelle keskihintaista puhelinta etsivälle houkuttelevan valinnan.

Malli on parhaillaan ennakkotilattavissa ja se saapuu myyntiin 13. helmikuuta 2024. Tämänkin mallin hyviin ja huonoihin puoliin pureudutaan julkaisun lähestyessä ilmestyvässä arvostelussamme.