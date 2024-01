Samsung julkisti huippupuhelimet Galaxy S24, Galaxy S24 Plus ja Galaxy S24 Ultra

Lyhyesti (Image credit: Future / Philip Berne) Hinta alkaen:

Galaxy S24: 949 €

Galaxy S24 Plus: 1 199 €

Galaxy S24 Ultra: 1 499 €

Ennakkotilattavaksi: 17.1.2024

Julkaisupäivä - 31.1.2024

Kuten uutisoimamme huhut ovat jo pitkään povanneet, Samsung esitteli uudet Galaxy S24 -lippulaivapuhelimensa tänään 17. tammikuuta järjestetyssä Unpacked-tilaisuudessa. Yhtiön valikoimassa on tänäkin vuonna kolme puhelinta: Galaxy S24, kookkaampi Galaxy S24 Plus sekä huippumalli Galaxy S24 Ultra.

Samsung on vihjaillut läpi alkuvuoden, että puhelinkolmikko tarjoaa uusia tekoälyominaisuuksia. Näitä todella myös nähdään, minkä lisäksi puhelimet pyrkivät olemaan markkinoiden tämän hetken tehokkaimpia Android-puhelimia.

Olemme keränneet alle yksityiskohdat kaikista kolmesta Galaxy S24 -puhelimesta. Käymme läpi mallien hinnat, julkaisupäivät, tekniset ominaisuudet sekä muut merkittävät yksityiskohdat.

Samsung Galaxy S24

Tallennustilaa 128 Gt tai 256 Gt

Hinta alkaen 949 €

Aiempaa kestävämpi muotoilu

Merkittävästi aiempaa paremmat tekoälyominaisuudet

Loistava päivityslupaus

Samsung Galaxy S24 on trion kompaktein vaihtoehto. (Image credit: Future | Roland Moore-Colyer)

Uutuusmalliston perusvaihtoehto Samsung Galaxy S24 on kolmikon pienikokoisin ja edullisin vaihtoehto. Kuten muidenkin mallien kohdalla, myös "tavismalli" on uusinut muotoilua. Kokonaisuus on Armor Aluminium -rungon vuoksi hieman aiempaa kulmikkaampi, mutta vastapainoksi laite on kestävämpi ja ergonomisempi.

Puhelimessa on 6,2-tuumainen näyttö, jonka virkistystaajuus vaihtelee 1 - 120 hertsin välillä. Resoluutio on 2 340 x 1 080. Ruutua ympäröivät reunukset ovat aavistuksen aiempaa ohuemmat. Lisäksi Samsung on panostanut näytön kirkkauteen, mikä parantaa katselukokemusta erityisesti valoisissa tiloissa.

Tämän vuoden malliston suurin myyntivaltti on tekoäly. "Galaxy AI" -nimitys sisältää runsaasti erilaisia työkaluja aina kuvien reaaliaikaisesta kääntämisestä Google Assistantiin ja generatiiviseen otosten täydentämiseen. Ominaisuuksien taustalla on tehokas suoritin, joka on markkina-alueesta riippuen Snapdragon 8 Gen 3 tai Exynos 2400. Lisäksi mallissa on 8 Gt RAM-muistia ja joko 128 tai 256 Gt tallennustilaa.

Galaxy S24 tarjoaa 4 000 mAh akun sekä parannetun kamerakokonaisuuden. Jälkimmäisen johtotähtenä on 2x optinen zoom ja älykkään muokkaustyökalut. Tämän ansiosta voit esimerkiksi siirtää kuvissa olevia kohteita, muokata niiden kokoa, poistaa epätoivottuja yksityiskohtia ja niin edelleen.

Kamerakokonaisuus on paperilla tutunlainen. Galaxy S24:ssä on 50 megapikselin pääkamera, 12 MP ultralaajakulmakamera, 10 MP telekamera sekä 12 megapikselin etukamera.

Samsung on parantanut puhelintensa päivityslupausta viimeisten vuosien aikana runsaasti. Galaxy S24 vie tämän äärimmilleen, sillä valmistaja lupaa puhelimeen seitsemän vuoden verran ohjelmisto- ja tietoturvapäivityksiä.

Samsung Galaxy S24 Plus

Tallennustilaa 256 Gt tai 512 Gt (12 Gt RAM-muistia)

Hinta alkaen 1 199 €

Kompromissi Galaxy S24:n ja Galaxy S24 Ultran välillä

Galaxy S24 Plus on kookkaampi vaihtoehto perusmallille. (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Samsung Galaxy S24 Plus on keskitie perusmallin ja Ultra-lippulaivamallin välillä. Se on kokonsa puolesta tavallista Galaxy S24:ää isompi, mutta samalla se on rajatumpien ominaisuuksien vuoksi selvästi Galaxy S24 Ultraa edullisempi. Tämän vuoksi se on oivallinen kompromissi, jonka kohdeyleisö on selvä.

Kokonsa puolesta puhelin on keskikokoinen. Laitteen mitat ovat 158,5 x 75,9 x 7,7 mm ja se painaa 196 grammaa. Puhelin on muotoilultaan kulmikas ja tasapintainen, minkä lisäksi siinä on kestävä Armor Aluminium -runko. Tällä on pyritty parantamaan kestävyyttä sekä käyttötuntumaa.

6,7-tuumaisessa puhelimessa on Ultra-mallin tavoin AMOLED-näyttö 1-120 hertsin välillä vaihtelevalla virkistystaajuudella sekä 3 088 x 1 440 -resoluutiolla. Ainoa "merkittävä" ero näytön koko, sillä Ultrassa on vielä 0,1 tuumaa kookkaampi ruutu. Katselukokemukseen tämä ei kuitenkaan vaikuta.

Selusta on hillityn tyylikäs. (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Suorituskyvystä vastaa markkina-alueesta riippuen Snapdragon 8 Gen 3- tai Exynos 2400 -suoritin. Muistia on 12 gigatavua, mikä on selvästi enemmän kuin 8 Gt sisältävässä perusmallissa. Lisäksi tallennustilan osalta voi valita 256 ja 512 gigatavun väliltä.

Puhelimen kamerakokonaisuuden muodostavat 50 MP pääkamera, 12 MP ultralaajakulmakamera, 10 MP telekamera 3x optisella zoomilla sekä 12 MP etukamera. Kuten malliston muissakin vaihtoehdoissa, myös S24 Plus tarjoaa useita edistyneitä tekoälyominaisuuksia, jotka mahdollistavat kuvaamishetkien nostamisen seuraavalle tasolle.

Laitteessa on 4 900 mAh akku, joka tukee 45 W langallista ja 12 watin langatonta latausta.

Tarjolla olevat värivaihtoehdot ovat Onyx Black (musta), Marble Grey (harmaa), Cobalt Violet (violetti), Amber Yellow (keltainen) sekä kolme Samsungin verkkokaupan yksinoikeudella myytävät sävyt Sandstone Orange (oranssi), Sapphire Blue (sininen) ja Jade Green (vihreä).

Samsung Galaxy S24 Ultra

Tallennustilaa 256 Gt, 512 Gt tai 1 Tt (12 Gt RAM-muistia)

Hinta alkaen 1 499 €

Panostus tekoälyominaisuuksiin

Seitsemän vuoden päivityslupaus

Ominaisuuksiltaan sisarmallejaan etevämpi

Samsung Galaxy S24 Ultra on valmistajan edistynein älypuhelin. (Image credit: Future / Philip Berne)

Samsung Galaxy S24 Ultra on edeltävien Ultra-mallien tavoin Samsungin puhelinmalliston kirkkain ja edistynein vaihtoehto. Se on kokonsa ja ominaisuuksiensa puolesta suunnattu käyttäjälle, joka haluaa ominaisuuksiltaan markkinoiden parhaan puhelimen. Kolikon kääntöpuolena on kuitenkin hinta, sillä mallista joutuu puolittamaan edullisimmillaan 1 499 euroa. Vastineeksi saa kattavat tekoälyominaisuudet sekä peräti seitsemän vuoden päivityslupauksen.

Ulkoisesti malli näyttää samalta kuin edeltäjänsä, mutta rungon materiaali on vaihtunut titaaniin. Muut pinnat hyödyntävät puolestaan Gorilla Glass Victus 2 -turvalasia.

Materiaalimuutokset näkyvät raskaampana kokonaisuutena, mutta samalla puhelin on aiempaa kestävämpi. Värivaihtoehdot ovat puolestaan harmaa, musta, violetti, keltainen sekä Samsungin omassa verkkokaupassa yksinoikeudella myytävät oranssi, sininen ja vihreä.

Image 1 of 3 Galaxy S23 Ultra (vasen) vs. Galaxy S24 Ultra (oikea) (Image credit: Future / Philip Berne) Galaxy S23 Ultra (alla) vs. Galaxy S24 Ultra (yllä) (Image credit: Future / Philip Berne) Galaxy S23 Ultra (vasen) vs. Galaxy S24 Ultra (oikea) (Image credit: Future / Philip Berne)

Lippulaivamalli on saatavissa 256 Gt, 512 Gt tai yhden teratavun tallennustilalla. Hinta vaihtelee kapasiteetin mukaan 1 499 ja 1 869 euron välillä. Hinta on pysynyt edeltäjään nähden pitkälti ennallaan, joskin edullisimmassa versiossa oli tuolloin vähemmän RAM-muistia.

Vaikka Galaxy S24 Ultran näyttö on erinomainen, ei se yllä aivan markkinoiden kärkeen kirkkauden tai virkistystaajuuden suhteen. Puhelimessa on 6,8-tuumainen AMOLED-näyttö adaptiivisella (1 - 120 Hz) virkistystaajuudella sekä 3 088 x 1 440 -resoluutiolla.

Siinä missä Galaxy S24 ja Galaxy S24 Plus vaihtelevat Exynos 2400- ja Snapdragon 8 Gen 3 -suorittimen välillä, Galaxy S24 Ultra hyödyntää kaikilla markkinoilla Qualcommin Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy -prosessoria.

Kamerakokonaisuus koostuu 200 megapikselin pääkamerasta, 12 megapikselin ultralaajakulmakamerasta, 10 megapikselin telekamerasta, 3x ja 10x optisella zoomilla sekä 12 megapikselin selfie-kamerasta. Lisäksi mukana on muista malleista tutut tekoälyominaisuudet.

Tekniset ominaisuudet

Swipe to scroll horizontally Header Cell - Column 0 Galaxy S24 Galaxy S24 Plus Galaxy S24 Ultra Mitat 147 x 70,6 x 7,6 mm 158,5 x 75,9 x 7,7 mm 162,3 x 79,0 x 8,6 mm Paino 167 grammaa 196 grammaa 232 grammaa Materiaali Armor Aluminium (alumiini) Armor Aluminium (alumiini) Titaani Näyttö 6,2-tuumainen AMOLED, 1 Hz - 120 Hz 6,7-tuumainen AMOLED, 1 Hz - 120 Hz 6,8-tuumainen AMOLED, 1 Hz - 120 Hz Resoluutio 2 340 x 1 080 3 088 × 1 440 3 088 × 1 440 Järjestelmäpiiri Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy / Samsung Exynos 2400 for Galaxy Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy / Samsung Exynos 2400 for Galaxy Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy Muisti 8 Gt (LPDDR5X) 12 Gt (LPDDR5X) 12 Gt (LPDDR5X) Tallennustila 128 Gt / 256 Gt (UFS 4.0) 256 Gt / 512 Gt (UFS 4.0) 256 Gt / 512 Gt / 1 Tt (UFS 4.0) Pääkamera 50 MP 50 MP 200 MP Ultralaajakulmakamera 12 MP 12 MP 12 MP Telekamera 10 MP, 3x optinen zoom 10 MP, 3x optinen zoom 10 MP, 3x ja 10x optinen zoom Etukamera 12 MP 12 MP 12 MP Akku 4 000 mAh 4 900 mAh 5 000 mAh Latausnopeus 25 W langallinen, 15 W langaton 45 W langallinen, 15 W langaton 45 W langallinen, 15 W langaton Värivaihtoehdot: Onyx Black, Marble Gray, Cobalt Violet, Amber Yellow Onyx Black, Marble Gray, Cobalt Violet, Amber Yellow Titanium Black, Titanium Gray, Titanium Violet, Titanium Yellow Samsungin yksinoikeusvärivaihtoehdot: Sandstone Orange, Sapphire Blue, Jade Green Sandstone Orange, Sapphire Blue, Jade Green Sandstone Orange, Sapphire Blue, Jade Green

Hintavertailu

Swipe to scroll horizontally Header Cell - Column 0 Galaxy S24 Galaxy S24 Plus Galaxy S24 Ultra Muisti 8 Gt 12 Gt 12 Gt Tallennustila 128 Gt / 256 Gt 256 Gt / 512 Gt 256 Gt / 512 Gt / 1 Tt Hinta Alkaen 949 € Alkaen 1 199 € Alkaen 1 499 €

Me TechRadarilla syynäämme Samsung Galaxy S24 -malliston puhelimia parhaillaan, jotta saamme arvostelut kirjoitettua mahdollisimman pikaisesti. Kunhan nämä piakkoin valmistuvat, voit lukea sivuiltamme niiden hyvistä sekä huonoista puolista. Kannattaakin seurata sivustoamme tiiviisti tulevien päivien ja viikkojen aikana.